Internos de Batán en medio de la pandemia: denuncian “abandono” en el régimen abierto

(Foto: Correpi MDP)

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus y del aislamiento obligatorio siguen afectando a los internos de la cárcel de Batán: esta vez son los integrantes del régimen abierto de la Unidad Penal 15, quienes reclaman pacíficamente que por la cuarentena dejaron de percibir alimentos e insumos que eran llevados por sus familiares y afirman que los que reciben del Servicio Penitenciario no son suficientes.

El reclamo fue expuesto por Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde donde señalaron que la situación alcanza a más de 70 internos que integran el régimen abierto, en los establecimientos conocidos como “las casitas” -dentro del programa “Casas por Cárceles”-, y que en su mayoría gozan del beneficio de salidas transitorias -actualmente suspendidas-.

Según relataron desde la Correpi, los internos del régimen abierto realizaron días atrás una protesta pacífica para denunciar “el abandono que están sufriendo por parte del Estado, poniendo en peligro su salud e integridad física frente a la crisis pandémica”

“Los más de 70 internos ya no reciben los alimentos e insumos que les eran entregados directamente por sus familiares. Frente a esta limitación, la unidad penitenciara no sólo no hace entrega de los insumos de prevención e higiene básicos (tales como alcohol en gel o lavandina), sino que destina solamente dos churrascos por persona como alimento diario”, denunciaron desde Correpi Mar del Plata en un comunicado.