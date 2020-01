La UTA amenaza con iniciar un paro de colectivos en Mar del Plata

Desde el gremio explicaron que los trabajadores todavía no cobraron el aguinaldo. En caso de que no se depositen las sumas, a las 15 habrá asambleas para definir medidas de fuerza.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció la posibilidad de iniciar un paro de colectivos locales y de media distancia en Mar del Plata a partir de que los choferes no cobraron el aguinaldo. A las 15 realizarán asambleas en las cabeceras de las líneas para definir el inicio de las posibles medidas de fuerza, en caso de que no haya novedades con los pagos.

“Está previsto un paro a partir de las 15 si no depositan la segunda cuota de Salario Anual Complementario”, explicaron en el mediodía de este viernes desde la UTA en diálogo con Qué digital y sumaron que a partir de las 15 los trabajadores realizarán asambleas para definir el posible el inicio de las medidas, que implicarían la paralización de los servicios locales y los de media distancia que presta la firma Costa Azul.

Esa definición dependerá, exclusivamente, de si las empresas realizan el depósito correspondiente de los aguinaldos que los choferes todavía no cobraron.

“Dicen que no les entró parte del subsidio, entró una parte sola y otra no, por eso no podían afrontar el pago del aguinaldo”, explicó el secretario de actas de la UTA Mar del Plata, Jorge Stábile, en diálogo con Radio Brisas (98.5), respecto a la postura mostrada por las empresas que prácticamente monopoliza en la ciudad el empresario Juan Inza.

La falta de pago del aguinaldo a los choferes por parte de las empresas se produce cuando hace una semana el boleto en los colectivos locales de Mar del Plata sufrió un aumento que lo llevó a $23 y mientras para el 1° de febrero está programada una nueva suba que lo ubicará en el valor de $25.