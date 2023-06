Potenciar Trabajo: denuncian falta de pago y trabas en contraprestaciones

Organizaciones sociales protestaron en Mar del Plata y volvieron a apuntar contra el gobierno nacional por recortes y suspensiones.

Con la falta de pago de contraprestaciones del programa “Potenciar Trabajo” como una de las principales demandas que se suman a las bajas de plazas, este miércoles organizaciones sociales se movilizaron en Mar del Plata en reclamo de respuestas del gobierno nacional. “Se vuelve urgente y necesario la apertura de nuevos cupos dado al incremento del trabajo informal y la desocupación”, plantearon a las autoridades locales ministeriales.

El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-Votamos Luchar y Barrios Unidos en Lucha realizaron este miércoles una jornada de movilización que tuvo como epicentro la Municipalidad, aunque los reclamos en este caso apuntan directamente al Ministerio de Desarrollo Social y sus funcionarios, Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico. Desde allí movilizaron por el centro de la ciudad y presentaron un petitorio pero ante las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Es que, en la previa de la concentración en Luro y Mitre, desde las organizaciones dieron a conocer que miles de personas no percibieron cobros, no necesariamente por bajas o suspensiones de plazas. Además, hicieron foco en que los convenios por contraprestación que se ejecutaban a través del programa “están trabados” y que el último convenio logrado, que consta de mejoramiento de viviendas precarias y espacios comunitarios “tiene orden de pago hace dos meses y no se ejecuta”.

Esta situación, denunciaron, “es la política de ajuste de Tolosa Paz, Pérsico y el gobierno nacional”.

Como parte de la jornada de protesta, además, presentaron además un petitorio dirigido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el que manifestaron que algunas de las bajas implementadas por la gestión de Tolosa Paz en el programa se realizaron a pesar de que los titulares de esas plazas cumplieron con la actualización de datos exigida antes del plazo límite.

El Potenciar Trabajo, cabe aclarar, consta de un pago del 50% del salario mínimo (es decir, algo más de 40 mil pesos en mayo), a cambio de una contraprestación en proyectos socioproductivos, laborales, comunitarios o educativos, como una de las políticas que implementa el gobierno nacional en materia de transferencia de recursos a sectores más vulnerabilizados.

“Entendemos a este programa como trabajo precarizado por el tipo de tareas que se realizan y la vinculación con el Estado, que en vez de contratar en planta permanente para realizar estos trabajos que son fundamentales para la sociedad, genera convenios basura a través de programas sociales. La paga de este trabajo es miserable, no cubre ni la mitad del salario mínimo”, cuestionaron las organizaciones.

Asimismo, como en otras oportunidades, acusaron al gobierno nacional de utilizar el programa de manera “clientelar” con las organizaciones que les responden y que le son serviles -denuncian- “con fines de manipulación en el marco electoral”.

“En un contexto de crisis económica, ajuste, inflación, las condiciones que generan los gobiernos para seguir precarizando el trabajo son éstas. Se pasean sonriendo para la campaña y nada resuelven de las necesidades del pueblo trabajador. Al contrario, aumentan la pobreza con salarios de miseria y desocupación”, apuntaron.

La movilización, entonces, estuvo centrada en el pedido de trabajo genuino, suba de salarios, restitución de bajas y suspensiones en Potenciar Trabajo y apertura de nuevos convenios de trabajos, entre otros tales como la entrega de alimentos urgente a comedores.

Cabe recordar que dos semanas atrás, estas organizaciones también se habían movilizado aunque en ese caso en la Rotonda del Autódromo, en la Ruta 88, y en reclamo por el déficit habitacional que se vive en los barrios, por acceso a la tierra, generación de puestos laborales y un plan nacional de vivienda digna.