Mientras sigue el acampe, confirman miles de bajas del Potenciar Trabajo

Sin recibir a las organizaciones, la ministra de Desarrollo Social de la Nación confirmó que serán dadas de baja en total 105 mil cuentas.

(Fotos: Qué digital)

Mientras las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera continúan en Mar del Plata con un acampe frente al monumento a San Martín como parte de un plan de lucha a nivel nacional contra el ajuste, las bajas en el Potenciar Trabajo y en reclamo de una mayor asistencia alimentaria para comedores, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó este martes la baja definitiva de 105 mil cuentas programa y afirmó que desde el gobierno nacional no hay “voluntad política” ni “posibilidades” para realizar nuevas altas.

La medida de fuerza, como parte de un plan de lucha resuelto días atrás luego de distintas asambleas y en continuidad a las jornadas de reclamo, comenzó este lunes a nivel nacional y también a nivel local desde la Unidad Piquetera -integrada por organizaciones sociales como el Polo Obrero, Libres del Sur y MST- con una “jornada de permanencia” (es decir, un acampe) sobre la avenida Luro y Mitre.

La tensión entre las organizaciones sociales no oficialistas y el gobierno nacional se mantiene desde los últimos años, sin embargo entre diciembre y enero se potenció luego de que Tolosa Paz pusiera en marcha un proceso de ajuste en el programa Potenciar Trabajo, que consta del pago del 50% del salario mínimo, es decir poco más de 30 mil pesos mensuales por cumplir con una contraprestación en proyectos socioproductivos, laborales, comunitarios o educativos.

En declaraciones con radio Urbana Play, Tolosa Paz aseguró este martes que un 92% (que equivale a alrededor de un 1.300.000 cuentas) completó el trámite de validación de datos de las y los titulares del programa que finalizará este miércoles 15 de marzo. Y confirmó que 105 mil serán cuentas serán dadas de baja de manera definitiva por diferentes motivos, pero principalmente ante la falta de validación de los datos (85 mil cuentas).

“Nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas de Potenciar Trabajo. Tenemos una decisión firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”, afirmó la funcionaria, en sintonía con el decreto firmado por el gobierno meses atrás, mientras en Mar del Plata se sostiene el acampe por las bajas en el programa.

“De fondo la discusión es política y la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina“, sostuvo Tolosa Paz en medio del cruce con Eduardo Belliboni, principal referente nacional del Polo Obrero, tras pedirle que lleve “a las puertas del Ministerio” a los más de 12 mil titulares de la Unidad de Gestión que no habrían completado el trámite de validación y que “dijo (Belliboni) que existían y realizaban tareas y contraprestación y es claro que no es tal”.

El proceso de recortes, cabe recordar, comenzó con la baja de 20.410 plazas luego de cruzar datos con el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de una causa judicial que se tramita en Capital Federal por presuntas incompatibilidades en la adjudicación del programa.

Luego continuó con el proceso de validación de datos de la identidad de las y los titulares a través del cual 154 mil cuentas fueron suspendidas hasta regularizar la situación o bien darlas de baja por parte del Ministerio de Desarrollo Social, como ocurrirá ahora.

Como parte de ese universo -que las organizaciones denuncian que incluyó a numerosas personas que no pudieron realizar la carga de datos por falta de conectividad o acceso a la tecnología necesaria- desde la Unidad Piquetera puntualizaron días atrás que están alcanzadas 1200 personas beneficiarias de Mar del Plata.