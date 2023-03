Feria Social Mitre: reuniones con el gobierno y “entusiasmo” de artesanos

Tras meses de reclamo, fueron recibidos por el secretario de Cultura. Podrían pasar a depender de esa área con mayores “garantías” de continuidad.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi un año de haber iniciado reuniones y negociaciones con el objetivo de renovar la ordenanza que habilita la actividad en la Feria Social Mitre, y luego de atravesar la temporada de verano trabajando en la “ilegalidad”, artesanos y artesanas mantuvieron reuniones con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y aseguran que podrían pasar a depender del área: “La idea de cuidar las fuentes laborales nos entusiasmó”, celebraron y aclararon que uno de los requisitos será la puesta en valor.

En abril de 2022, artesanos, artesanas y manualistas nucleados en la Feria Social Mitre —ubicada sobre las calle Mitre entre la avenida Luro y la peatonal San Martín—, comenzaron su periplo por la renovación de la Ordenanza 21468 que año tras año (desde 2013 aunque está instalada desde 2001), se renovó para habilitar la actividad y que, denunciaron a lo largo todo el año, el oficialismo no tuvo intenciones de acceder a renovarla.

El reclamo, al que más tarde se sumaron desde la Defensoría del Pueblo y las centrales obreras de Mar del Plata al considerar una situación “injusta” y una “doble vera” del gobierno al permitir el avance del negocio de los decks y food trucks y no la habilitación de los puestos de las y los trabajadores, se mantuvo mayormente centrado en preservar esas fuentes laborales que, en mayor medida, son familiares (80 familias) y en algunos casos están desde hace 20 años.

En ese sentido, y luego de un año trazado por reuniones con concejales (incluso tras haber hecho uso de la Banca 25 para exponer su situación) sin respuestas, celebraron recientes encuentros con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, que podrían posibilitar el pase de área: hasta el momento, la Feria Social Mitre depende de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación a cargo de Adrián Consoli.

“Nos dijo (Balmaceda) ‘yo soy de cuidar las fuentes laborales’ y eso nos entusiasmó. Tuvimos dos reuniones y esta semana deberíamos seguir avanzando”, afirmaron referentes de la Feria Mitre en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, Matías, artesano y referente de la Feria Mitre, explicó que uno de los requisitos a nivel municipal para que se concrete la regulación desde el área de Cultura es una puesta en valor de la feria que, en principio, estaría a cargo de los propios feriantes y no del Municipio: “La vamos a hacer nosotros siempre y cuando tenga un plazo de un año o año y medio porque con la crisis que hay y la inflación proyectar una mejora es toda una inversión“.

Otro de los puntos requeridos, detalló, es que la mercadería sea elaborada exclusivamente por las y los artesanos, es decir, que se comercialicen productos artesanos o manualidades y no reventa de objetos. Sobre eso, Matías aseguró que la Feria Mitre está contemplada al dedicarse, justamente, solo a la venta de artesanías y manualidades.

Pero más allá de las mejoras de los puestos y la puesta en valor que, como explicaba, implica una inversión por parte de las y los feriantes, depender de Cultura los beneficia —sostienen— con un “abanico” más grande de opciones para trabajar de manera regulada que se sostenga a lo largo del tiempo.

“Se abrió el abanico a la hora de pensar en una ordenanza nueva que implique no estar peleando todos los años por una renovación. Nosotros no podemos estar con intranquilidad todos los años viendo qué hacemos, qué no hacemos. Cultura, en ese sentido, quizás es más flexible y nos da una garantía de proyectar a lo largo del tiempo“, destacó.