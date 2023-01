Feria Social Mitre: la Defensoría del Pueblo sumó reclamos al gobierno

(Fotos: archivo / Qué digital)

Artesanos y artesanas de la Feria Social Mitre de Mar del Plata volvieron a exponer su reclamo por la renovación de la ordenanza que habilita su actividad, y desde la Defensoría del Pueblo sumaron su apoyo al sostener que existe por parte del gobierno municipal una “falta de cuidado” por las 80 fuentes laborales y al considerar que se está ante una situación “totalmente injusta” por el avance de otros permisos y regulaciones como las de los decks y food trucks.

Desde hace 20 años funciona en Mar del Plata la feria ubicada sobre la calle Mitre entre Luro y San Martín, que está nucleada en la ONG Feria Social y está conformada por artesanos, artesanas y manualistas que representan un total de 80 familias.

Desde 2013 se aprobó la habilitación para su funcionamiento a través de la sucesiva renovación de la Ordenanza 21468. Pero este año, la última prórroga venció en Semana Santa. “Y ahí nos encontramos con que el oficialismo no la quiere renovar“, explicó en una entrevista con Qué digital Aldo, referente del espacio que depende de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

Fue en esa búsqueda de renovación de la normativa que la Defensoría del Pueblo sumó su apoyo a las y los feriantes al destacar la función social, económica y cultural que cumple la Feria Mitre.

“Si durante 20 años los distintos gobiernos y concejos deliberantes renovaron la ordenanza no entendemos la razón por la cual esta vez no. Llevan a quienes trabajan en la feria a la ilegalidad. Es una situación totalmente injusta: si se ponen más decks y food trucks para que ‘trabaje más gente’ no entendemos por qué esta feria que hace tanto tiempo que está no puede trabajar“, plantearon.