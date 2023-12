Renunció Baliña y nombraron como obispo de Mar del Plata a Gustavo Larrazábal

Es oriundo de Mendoza y hasta el momento se desempeñaba como obispo en San Juan.

(Foto: aica.org)

A tres semanas de la designación y antes de asumir en su cargo, José María Baliña, renunció como nuevo obispo de Mar del Plata y el Papa Francisco designó a Gustavo Larrazábal en su lugar, quien llegará desde San Juan.

La definición desde el Vaticano se conoció este miércoles a la mañana después de que Baliña, que arrastra problemas de salud en torno a sus ojos, decidiera renunciar a la designación como nuevo Obispo de Mar del Plata.

De esta manera, el Papa aceptó esa renuncia y nombró a quien finalmente reemplazará a Gabriel Mestre al frente del Obispado de Mar del Plata: Gustavo Larrazábal, de 62 años, que desde marzo de 2022 se desempeñaba como obispo titular de Buslacena y auxiliar de San Juan de Cuyo.

Según se detalló, Larrazábal nació el 31 de enero de 1961 en San José, departamento de Guaymallén, Mendoza, y fue ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica el 20 de julio de 1996.

El nuevo anuncio llega después del traslado de Gabriel Mestre que se despidió de Mar del Plata con una misa el 9 de septiembre y algunos días después, el 16 de septiembre, asumió como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata.

Mientras tanto la Diósesis de Mar del Plata quedó a cargo de Luis Albóniga como parte de una administración interina a la espera de que se designara al nuevo obispo desde el Vaticano.

Si bien el 21 de noviembre se había anunciado la designación para Mar del Plata de Baliña, actual obispo auxiliar en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente renunció al cargo antes de llegar a la ciudad a partir de algunos problemas de salud que atraviesa.

“Cuando me propusieron asumir como obispo de Mar del Plata, agradecido por la confianza del Papa, me apresuré a aceptar enseguida, sin tomar conciencia del proceso que estaba pasando. Hace varios meses que vengo luchando con un desprendimiento de retina, con dos operaciones y otra prevista para febrero, aparte de otras situaciones personales y familiares”, explicó Baliña al dar a conocer su renuncia. Y sumó: “Cuando se publicó mi designación recibí tal avalancha de saludos, reportajes y recomendaciones que me di cuenta de que no estaba en condiciones para asumir la misión allí”.

De esta manera, y al no haber asumido todavía en el puesto, Larrazábal será quien se transformará en el octavo obispo de Mas del Plata. Los anteriores fueron Enrique Rau (1957-1971), Eduardo Francisco Pironio (1972-1975), Rómulo García (1976-1991), José María Arancedo (1991-2003), Juan Alberto Puiggari (2003-2010), Antonio Marino (2011-2017) y Gabriel Mestre (2017-2023).