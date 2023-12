Tras el fuerte aumento de la nafta, a cuánto se consiguen los combustibles en Mar del Plata

Tanto en las estaciones de servicio de YPF como en las petroleras privadas rige un aumento del 37% en nafta y gasoil.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Este miércoles las petroleras empezaron a aplicar un aumento de los combustibles del 37% en promedio que ya se siente por completo en Mar del Plata: en medio del espiral derivado de la devaluación y la desregulación, a cuánto se consiguen la nafta, el gasoil y el GNC en las estaciones de servicio de Mar del Plata.

Desde el 31 de octubre, las petroleras privadas como la de participación público-privada YPF dejaron de tener topes de precios acordados con el Ministerio de Economía y, con el cambio de gobierno, esa desregulación perdura al punto tal que establecen precios en función del devenir macroeconómico.

No obstante, tras la devaluación implementada por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, que duplicó el precio del dólar oficial y lo llevó a $800, los formadores de precios empezaron a remarcar y las petroleras no se quedaron atrás, con todo lo que implica no solo para el consumidor habitual sino también para la cadena productiva y las estructuras de costos.

Este mismo miércoles Shell aplicó una fuerte suba del 37% que luego se fue replicando en el resto del mercado con aumentos de alrededor de $200 pesos.

Así, al menos hasta este miércoles, Shell vendía sus combustibles con los siguientes precios:

Nafta común: $ 655

Nafta premium: $ 796

Gasoil común: $677

Gasoil premium: $839

En Axion, por su parte, los valores eran los siguientes:

Nafta común: $ 669

Nafta premium: $ 796

Gasoil común: $ 700

Gasoil premium:$830

No obstante, por la noche todavía el aumento no se había replicado en las estaciones de servicio de YPF, por lo que se registraron importantes filas en Mar del Plata para la carga de nafta y gasoil. Finalmente, este jueves ya entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario que -tras el incremento de hasta el 23% de la semana pasada– quedó de la siguiente manera:

Nafta Súper: $649

Nafta Infinia: $776

Gasoil D500: $659

Gasoil Infinia: $799

Es decir, en YPF las subas se ubicaron entre un 34,5% y un 39,6%.

El gas natural comprimido (GNC), por su parte, al menos hasta este miércoles por la noche se conseguía en las estaciones de servicio de Axion y Shell a $279 el centímetro cúbico, en tanto que hasta el lunes se vendía a $240.