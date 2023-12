El ajuste de Milei: brutal devaluación, dólar oficial a $800 y reducción de subsidios

Se trata de los principales anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el inicio del nuevo gobierno.

El ministro Luis Caputo (Foto: Télam)

Una brutal devaluación fue anunciada este martes por el gobierno nacional de Javier Milei que hará que el dólar oficial suba más del 100% para ubicarse en $800. Esa fue una de las principales medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien además adelantó sin mayores detalles que también se reducirán los subsidios a los servicios como la energía y al transporte público, lo que se traduce en que a corto plazo también aumentarán las tarifas.

Después del discurso dado por el presidente Javier Milei el domingo en su asunción que no hizo más que confirmar la profundización del ajuste que encarará su gobierno bajo la advertencia, incluso, de que “será duro”, este martes se conocieron las primeras medidas a través de un mensaje grabado por parte del ministro de Economía.

“Paquete de urgencia económica” denominó el gobierno de Milei a los anuncios realizados que constaron de diez medidas puntuales, entre ellas la principal: la brutal devaluación que llevará el dólar oficial a $800, con la repercusión inmediata que eso generará en la pérdida del poder adquisitivo de la población ya inmersa en una profunda crisis.

Además del aumento del tipo de cambio oficial de más del 100% para que llegue a $800 también Caputo adelantó que de manera “provisoria” se dispondrá un aumento del impuesto País a las importaciones y de las retenciones de exportaciones no agropecuarias.

Con respecto a los subsidios de la energía y transporte el funcionario no brindó mayores detalles sobre cómo se instrumentará, y dijo querer “terminar con la discriminación” en torno a los aportes estatales a las empresas de transporte con referencia a la fuerte diferencia existente entre las del Gran Buenos Aires y del resto del país.

Como parte de las medidas, Caputo también dijo que el programa social Potenciar Trabajo -que consta de un pago de la mitad del salario mínimo por mes a cambio de una contraprestación educativa o laboral- se mantendrá congelado a la ejecución realizada según el presupuesto 2023 pese a reconocer que producto del paquete de ajuste la población estará “unos meses peor que antes”.

Como contrapartida, tampoco sin detalles de ejecución, prometió que se duplicará el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), actualmente en $20.661, y que subirá un 50% el valor de la tarjeta Alimentar. En cambio, no hubo ninguna referencia, por ejemplo, a qué pasará con las jubilaciones que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Entre otras medidas, Caputo ratificó lo anunciado más temprano por el gobierno respecto a que por un año se suspenderá la pauta oficial en medios de comunicación, afirmó que no se renovarán los contratos laborales en el Estado nacional que tengan menos de un año de vigencia y adelantó que se frenará la obra pública: para ello, explicó, no se licitarán nuevos trabajos y se cancelarán los que fueron licitados y todavía no empezaron a ejecutarse.

En el inicio de su mensaje -que se emitió dos horas después de lo esperado- Caputo reiteró conceptos vertidos por Milei al momento de asumir la Presidencia, como que se recibió la “peor herencia de la historia”, que “no hay más plata” y que si se mantiene el camino actual se entrará en una “hiperinflación del 15.000% anual” para lo cual dijo querer referenciar un ejemplo diario: afirmó que la leche pasaría de costar $400 a $60 mil en un año. “Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, intentó argumentar.

Y además planteó que la “génesis del problema” es “el déficit fiscal, gastar más de lo que se recauda” por lo que el objetivo de su gobierno es “solucionar el problema de raíz” al cual calificó como una “adicción al déficit fiscal”.

EL AJUSTE DE MILEI: UNA POR UNA, LAS DIEZ MEDIDAS