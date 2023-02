Tren: afirman que con el nuevo sistema de venta se liberan 40 pasajes por viaje

Es el promedio de pasajes liberados luego de más de dos meses desde la implementación del nuevo sistema de confirmación del viaje.

(Foto: archivo / Qué digital)

A más de dos meses de la implementación de la confirmación del viaje de tren de larga distancia, desde la empresa Trenes Argentinos aseguran que se liberan en promedio unos 40 pasajes por viaje entre Mar del Plata con Constitución. Cómo sigue el servicio en lo que queda de la temporada de verano. Afirman que alrededor del 10% de los pasajeros que compran el boleto finalmente no viajan.

El servicio de trenes entre Mar del Plata y Buenos Aires tiene desde hace tiempo una gran demanda por la amplia diferencia en valor con otros servicios de transporte como los colectivos. Por eso, conseguir un pasaje cuando salen a la venta se vuelve muy difícil. No obstante, algo empezó a cambiar el año pasado, sobre todo luego de la viralización de imágenes de algunos servicios para los que no había pasajes disponibles pero que circulaban con una gran cantidad de asientos vacíos.

Las imágenes no solo motivaron especulaciones de algunos sectores -por ejemplo, en torno a la posible compra de los pasajes por parte de empresas de colectivos- sino que incluso se presentó una denuncia penal contra la supuesta compra de “boletos fantasma” en la Justicia Federal que finalmente no avanzó. Fue en ese marco que desde la empresa decidieron implementar para la temporada de verano -desde el 1 de diciembre- una “confirmación de viaje” para que, en caso de no hacer uso del boleto comprado, se pueda liberar ese lugar y ponerlo a la venta.

Es que según datos brindados por el propio presidente de la empresa, Martín Marinucci, el 10% de las personas que compraban pasajes luego no viajaban. De esa manera, a más de dos meses de la implementación, desde la empresa aseguran que pudieron liberarse -en promedio- unos 40 boletos por cada viaje a Mar del Plata, 24 horas antes de cada partida. En Rosario, por su parte, los boletos liberados llegaron a los 4 mil y, en Córdoba, a los 800 pasajes mensuales.

“Gracias a su puesta en marcha, estas butacas resultaron ofrecidas otra vez al público. De esta manera se evita la circulación con asientos vacíos y se brinda una segunda posibilidad a quienes no pudieron conseguir pasajes por encontrarse agotados”, señalaron desde la empresa.

Cabe recordar que la modalidad de compra de boletos rige tanto para el tren que une Mar del Plata con Constitución como para cualquiera de los recorridos que realizan los servicios que conectan el AMBA con las provincias.

CÓMO COMPRAR EL PASAJE Y CONFIRMAR EL VIAJE

Tanto a través de la web como en las boleterías, en diciembre se pusieron a la venta los pasajes para viajar en tren a Mar del Plata a lo largo de toda la temporada, incluido marzo. Así, la compra de los pasajes -que cuestan en primera $1.795 y en pullman $2.150– puede realizarse en las estaciones de Retiro, Constitución, Once e intermedias como la de Mar del Plata o mediante la web (CLICK ACÁ), en este caso con un 10% de descuento.

Además del descuento web, los pasajes cuentan con un 40% de rebaja para jubilados y jubiladas y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) viajarán sin cargo previo realizando el trámite también a través de la página oficial de la compañía.

Desde la implementación del sistema, el programa de venta ya no emite el boleto al momento de la transacción de compra. En cambio, se entrega solo un comprobante que no es válido para subir al tren, el cual cuenta con un número de reserva y un código de seguridad.

Luego, entre tres y hasta un día antes de la fecha del viaje, la persona que adquirió ese comprobante tiene que ingresar a la página www.trenesargentinos.gob.ar, dirigirse a una de las boleterías de larga distancia o comunicarse al 0800-222-8736 para validar los datos y que se asignen los tickets definitivos.

En caso de no cumplir el trámite, se pierde el derecho a viajar, no se puede acceder a la formación y el reintegro del importe queda sujeto a la política de devolución de la empresa. Así, en caso de haber alguna persona interesada en viajar y que no había conseguido pasajes, podrá ingresar a la página web de Trenes Argentinos o dirigirse a una de las boleterías de larga distancia para adquirir el remanente de tickets que se libera un día antes.

TREN: HORARIOS Y SERVICIOS A MAR DEL PLATA

Cabe recordar que este servicio cuenta con seis frecuencias diarias de lunes a jueves y ocho los viernes, sábados, domingos y feriados. Así, según el cronograma de horarios vigentes desde diciembre, los trenes parten desde Buenos Aires a Mar del Plata, de lunes a viernes a las 6:22, 17:10 y 23:30 y, los viernes, con un servicio directo a las 11:30. El sábado, por su parte, parten desde la terminal porteña a Mar del Plata a las 6:24, 11:28, 17:14 y 23:30 (servicio directo) mientras que los domingos, parten a las 6:20, 11:22 (tren directo), 17:02 y 23:30.

Desde Mar del Plata hacia Plaza Constitución, Buenos Aires, los frecuencias de lunes a viernes salen a las 6:03, 14:02 y 1:22 (tren directo). Los viernes, el servicio directo parte desde la terminal marplatense a las 20:00 mientras que los sábados los trenes comienzan a partir a las 6:03, 14:00, 20:03 -directo- y 1:22. Los domingos salen a las 5:59, 13:51, 19:52 y 1:23.