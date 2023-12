Tren a Mar del Plata: fuerte aumento en enero y menos subsidios desde febrero

El gobierno nacional anunció una suba inicial del 45% y el fin del congelamiento. Todavía no salieron a la venta los servicios de marzo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como parte de la política económica de recorte de subsidios del gobierno nacional, el Ministerio de Infraestructura de la Nación -y no Trenes Argentinos, como solía suceder- anunció un fuerte aumento del 45,32% de la tarifa del tren que incluiría al servicio entre Constitución y Mar del Plata. No obstante, cuando salgan a la venta los pasajes de marzo, el porcentaje podría ser mayor.

Tras haber impulsado la privatización de las empresas públicas y el retiro del Estado de las sociedades de propiedad total o mayoritaria, el gobierno de Javier Miliei anunció su primera medida con impacto directo en Trenes Argentinos.

Es que el ministerio que conduce Guillermo Francos anunció a través de un comunicado un aumento para todas las líneas de transporte ferroviario de pasajeros, luego de la decisión de la gestión anterior de congelar las tarifas a valores de agosto de 2023.

Puntualmente, anunciaron que además de actualizar la tarifa a más del 45% desde el 15 de enero, readoptarán la Resolución 1017/22 del Ministerio de Transporte para la actualización de tarifas, es decir, según la evolución trimestral de la inflación oficial del Indec.

A nivel local, no obstante, sucede algo particular. Si bien el aumento de “shock”, el fin del congelamiento y la futura quita de subsidios abarcará a todo el sistema ferroviario, el tren entre Mar del Plata y Constitución ya tiene pasajes vendidos a precio “congelado” ($2695 en primera y $3230 en pullman) hasta febrero inclusive, por lo que para cuando salgan a la venta los pasajes de marzo, no está claro de cuánto será el incremento final.

Además, en ese mismo comunicado anunciaron que convocarán a una audiencia pública para avanzar en un recorte “paulatino” de los subsidios para que el servicio pase a ser mayormente financiado por lo que abonan los usuarios. Eso se traducirá en incrementos en los pasajes que se verían reflejados a partir del 1 de febrero.

Por otro lado, sin claridad en torno a los descuentos vigentes hasta el momento en servicios de larga distancia como el tren a Mar del Plata, confirmaron que mantendrá la política de subsidio a los usuarios a través de tarifas sociales a través de la tarjeta SUBE, es decir, específicamente como funciona en el AMBA.