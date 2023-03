UTN: paro de personal no docente y denuncia de un despido injustificado

Desde la planta no docente de la Universidad Tecnológica Nacional encabezan una medida de fuerza por tiempo indefinido.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un paro de actividades por tiempo indeterminado encabeza desde el lunes personal no docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata tras denunciar el despido injustificado de una trabajadora por parte de las autoridades de la casa de estudios. A través de un comunicado, las y los trabajadores atribuyen el despido a razones “políticas” luego de una denuncia por violencia. Prevén continuar con la medida de fuerza.

El paro comenzó el lunes luego de que personal de la planta de trabajadores no docentes que se desempeñan, por ejemplo, en actividades administrativas, denunciara el despido “injustificado” de una trabajadora afiliada a la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (Aputn). A su vez, aclararon, realizaba tareas docentes y se desempeñó en la institución a lo largo de quince años.

A través de un comunicado, desde el sector responsabilizaron del hecho a las autoridades académicas, específicamente al decano de la UTN, Fernando Scholtus, y al vicedecano, Lucas Lani.

En concreto, denunciaron un despido “arbitrario, por cuestiones políticas y sin diálogo previo” y lo relacionaron a lo ocurrido en el último Consejo Directivo realizado en la UTN, cuando la trabajadora afectada repudió un “acto de violencia” ejercido por un estudiante de Ingeniería Naval hacia un trabajador de la planta no docente.

“La baja sería una represalia por este accionar”, consideraron las y los trabajadores de la UTN mientras mantienen un paro de actividades al acusar una falta de respuestas y en rechazo a lo que describieron como un contexto de “violencia laboral” y de “hostigamiento constante” por parte de las autoridades académicas.

“La trabajadora fue desafectada de forma arbitraria, sin diálogo previo y sin la participación de los demás claustros ya que la decisión no pasó por el consejo directivo. No se respeta el cogobierno de la Universidad por lo que se no puede trabajar de una manera democrática”, cerraron.