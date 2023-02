Baglietto y Vitale vuelven a Mar del Plata: “Nos seguimos eligiendo”

La dupla cumple 32 años y sumó a dos de sus hijos al show. “Lo que logramos juntos no lo logramos en otros proyectos”, destacó Baglietto en una charla con Qué digital.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale vuelven a Mar del Plata con un show imperdible. En esta oportunidad, el dúo llega en formato cuarteto ya que este lunes subirán al escenario con sus hijos, Julián Baglietto en batería y Jano Vitale en bajo. “Hace 32 años que estamos haciendo música juntos, vamos a hacer un recorrido con algunas músicas que nos han acompañado en este tiempo más algunas cosas que estamos visitando y para nosotros son nuevas”, anticiparon

“Nos seguimos eligiendo, la música no ha logrado que nos peleemos. Básicamente porque disfrutamos de lo que hacemos. Tenemos el correlato de la gente, incluso artistas más talentosos que nosotros no han tenido la suerte de que el público los acompañe tanto tiempo”, señaló Juan Carlos Baglietto en diálogo con Qué digital.

Las entradas desde $3500 para el concierto que este lunes 13 de febrero brindarán Baglietto y Vitale en Mar del Plata se pueden adquirir en Plateanet o en la boletería del Centro de Arte RadioCity-Roxy-Melany de Mar del Plata, ubicado en San Luis 1750, que será el escenario del show.

En el recital de Baglietto y Vitale en Mar del Plata la lista de temas incluirá canciones de todos los discos que hicieron en dúo, pero en versiones renovadas. “Ahora vamos en cuarteto. Vamos con dos de nuestros hijos: el menor de Lito, Jano en bajo, y el mayor de los míos, que es Julián, en batería. Compartir con ellos la música que nos dio de vivir, no solo de comer, y ha abrazado a mis hijos con sus distintos proyectos es de una gran felicidad”.

Es por eso que, después de 32 años, ahora el cuarteto Baglietto – Vitale arremete en plena temporada con un cancionero imperdible. “Será un repertorio de música popular argentina, con segmento al medio de lo que es el sello o plato de la casa que son unos tangos reversionados, inclusive algunos que hemos dado en llamar ‘nuevos viejos tangos’ porque algo del repertorio no habíamos hecho nunca y transformamos a algunas otras músicas que no nacieron como tangos”, describió Baglietto.

Además de los tangos, habrá clásicos, canciones del folklore nacional, con un momento instrumental con nueva versión de Ese amigo del alma, clásico del multifacético Vitale y no faltará Piedra y Camino de don Atahualpa Yupanqui interpretada por Baglietto. “Va a ser muy variado, va a haber canciones rosarinas también que me han acompañado mucho y con los chicos que tocan increíble, más allá de que sean nuestros hijos”, sostuvo el músico.

Como uno de los fundadores de la trova rosarina, después de más de tres décadas junto a Vitale, Bagliotto aseguró que esta carrera nunca logró separarlos, sino todo lo contrario. “Somos amigos hace mucho tiempo, nos conocimos en 1978, yo tenía un grupo que se llamaba Irreal y Lito tenía la agrupación MIA. Fui un poco responsable de llevarla a Rosario y Lito me devolvió llevando Irreal a Buenos Aires”.

A partir de ahí se fundieron en una amistad que en 1990 se consolidó cuando grabaron su primer disco “Postales de este lado del mundo”. “Más allá que tuvimos intervalos o paréntesis y cada uno se dedicó a sus proyectos personales nos volvemos a elegir porque somos amigos y porque disfrutamos tocar juntos. Lo que logramos juntos no lo logramos en otros proyectos”, reconoció.

“ES LA MEJOR PROFESIÓN DEL MUNDO”

Juan Carlos Baglietto se consagró en el rock argentino con su primer material discográfico “Tiempos difíciles” (1982). “Hace 40 años de la salida de mi primer disco y pasaron muchas cosas en el medio –proyectos, discos y shows- buenas y malas. Después de que pasara esa efervescencia, esa posibilidad que me dieron esas canciones de entrar en el corazón de la gente entendí un poco mejor lo que estaba viviendo”, reflexionó previo al concierto en Mar del Plata.

Esta es la mejor profesión del mundo, hace varios años que la vivo con mucha más conciencia de como la empecé

“Transité mi carrera con mucha felicidad, con altos y bajos, pero siempre siendo muy agradecido al recorrido”, indicó y agregó: “Yo creo mucho en el camino más que a los lugares a los cuales se puede llegar y la vida me ha permitido vivir de lo que amo y tenemos la suerte de que el público nos acompañe”.



Desde sus comienzos al presente, la música fue variando, creciendo y evolucionando para llegar a nuevo público. Y, en este sentido, el artista reconoció que tiene un gusto definido pero se acerca a nuevos géneros. “Trato de ponerle la oreja y hay cosas que me pasan a kilómetros, algunas me gustan más como lo de Wos o algunas cosas de Trueno, tienen un contenido más artístico. Hay un tema generacional y yo me identifico con otra música pero lo valoro. Mi hijo Fermín de 18 años también hace música, y está un poco más emparentado con la música urbana y me ha hecho descubrir un montón”, compartió.

Por último, Juan Carlos Baglietto se mostró agradecido por llegar con su música junto a Vitale en formato cuarteto este verano en la ciudad para un reencuentro con marplatenses y turistas. “Aunque a mí me gusta Mar del Plata fuera de temporada, la ciudad es hermosa: la gente, el acompañamiento y el cariño con el que nos han acogido desde las épocas que hacíamos conciertos en la Villa Victoria. Inclusive jugué a hacer de actor con El Principito hace varios años, le tengo mucho afecto”, finalizó.