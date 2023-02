Cecilia Milone: “Es hermoso poder despedirme de este personaje en temporada”

Así lo destacó la actriz de cara a las últimas funciones de “Drácula” en Mar del Plata.

(Foto: archivo/ Qué digital)

El gran musical “Drácula” cierra una exitosa temporada y Cecilia Milone se despide de su personaje en Mar del Plata. Quedan las últimas funciones para ver una de las propuestas más imponentes del género en la ciudad y por el fin de semana de Carnaval agregaron una función el lunes a las 21 en el Teatro Radio City.

“Me despido de mi personaje (Mina) en Mar del Plata. La primera vez actué acá y me despido acá, así que tengo una sensación encontrada de emociones y símbolos del alma. Me parece hermoso que la vida me dé la posibilidad de despedirme de este personaje en temporada”, sostuvo la actriz en diálogo con Qué digital.

La temporada teatral comienza a llegar a su fin y, en este sentido, quedan las últimas funciones para disfrutar de “Drácula, la despedida” en Mar del Plata.

El gran musical argentino, que llegó el 22 de diciembre, se despedirá el próximo domingo 26 de febrero y será la última función protagonizada por Cecilia Milone, quien ya no formará parte de la gira nacional que se iniciará el 13 de abril. Las entradas para ver las últimas funciones en la ciudad tienen un valor de $4500 y se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del Teatro Radio City ubicado en San Luis 1750.

En esta versión cuenta con gran parte del elenco original en los roles principales tales como Juan Rodó como Drácula y Cecilia Milone

Al acercarse la despedida de un suceso como es “Drácula”, Milone destacó que Juan Rodó siempre será uno de sus más grandes compañeros de escena. “Siempre va a ser el mejor, con el cual me entenderé jamás porque nacimos de la misma costilla. Lo que más nos llevamos de este verano es la alegría de trabajar juntos”, enfatizó.

Por su parte, Juan Rodó reconoció: “Nuestra alegría mayor es que la obra sigue vigente y que el público nos ovaciona todas las noches. Este premio nos alegra hoy y nos ayuda para que la obra siga”.

El espectáculo ganó en esta temporada cuatro premios Estrella de Mar: Mejor Comedia Musical, Juan Rodó en el rubro Actor de Comedia Musical, Cecilia Milone como Actriz de Comedia Musical y la iluminación que diseñaron Pepe Cibrián y Alejandro González.

La actriz, que planea volver a Mar del Plata con otro proyecto, compartió de cara a las últimas funciones un código singular que mantienen con Rodó. “Más que una cábala, tenemos una rutina que es una broma de todas las noches entre nosotros. Hay un momento que él (Drácula) me hipnotiza y la gente no se da cuenta de lo que sucede pero siempre me hace algo distinto y caigo de espaldas. Es una broma permitida porque no se ve y es entre nosotros. Es un ritual”, cerró.

“Drácula” es uno de los musicales argentinos más importantes en la historia escénica nacional y cada función se vive como un recital. Fue escrito y dirigido por Cibrián y Mahler y producido por Tito Lectoure. El estreno se concretó en 1991 en el Estadio Luna Park, donde también realizó cinco temporadas (1991, 1992, 1994, 1997, 2000), dos temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007) y dos en el Teatro Astral (2011, 2016). En la temporada 1993 cosechó once premios Estrella de Mar y treinta años después fue, una vez más, una de las más distinguidas.