Conociendo Rusia regresa a Mar del Plata: “Estamos aprovechando cada show”

Previo al show de este domingo junto a Poncho y Lisa Cerati, Mateo Sujatovich conversó con Qué digital sobre todo lo que atrajo su último disco “La Dirección”.

(Fotos: prensa Conociendo Rusia)

Conociendo Rusia regresa a Mar del Plata este fin de semana. Después de haber presentado en la ciudad su último disco “La Dirección” el proyecto comandado por Mateo Sujatovich vuelve a tocar este domingo en ATPark en un “festivalito” en el que también sonarán Poncho Disco Experiment, Lisa Cerati y Pabels .

“Hace tiempo que venimos con ganas de tocar, la pandemia obviamente que nos fue llenando el tanque de ganas de tocar entonces estamos aprovechando cada show, disfrutándolo y sintiéndonos más a gusto con esta actividad que es la de tocar, que por un rato estuvo abandonada”, compartió con Qué digital Mateo Sujatovich, a cargo del proyecto Conociendo Rusia.

Conociendo Rusia, Poncho Disco Experiment, Lisa Cerati y Pabels comenzarán a tocar en ATPark -en el balneario Horizonte del Sol, al lado del Faro- este domingo a las 22 y está previsto que el show culmine a las 2:30 de la madrugada. Las entradas a $2000 se pueden adquirir de manera virtual en entradauno.com o en el Rapipago del subsuelo del Paseo Aldrey.

Sin lugar a dudas, va a ser una noche para festejar con la mejor música a cargo de referentes del rock nacional, indie, pop y electrónica frente al mar. Artistas de los más escuchados de la escena nacional estarán sonando en vivo en un festival que este verano se consolida como un punto de encuentro. “La verdad es que estamos muy contentos de tocar acá en Mar del Plata que es como una segunda casa para mí, me encanta de hecho veraneo mucho acá”, sostuvo Mateo Sujatovich.

El músico es optimista y confía que este domingo las condiciones meteorológicas estarán dadas para que Conociendo Rusia se reencuentre con marplatenses y turistas. “Estamos muy contentos, me gusta mucho el armado de el festivalito con Poncho tenemos mucha onda y hace una semana tocamos en GAP así que estamos con muchas ganas”, resaltó.

Cabe recordar que días atrás, el artista presentó su último disco “La Dirección” en GAP. “El show estuvo hermoso, fue largo, había mucha gente y se disfrutó muchísimo. Por suerte ahora tenemos revancha este domingo”, apuntó.

La pandemia de covid-19 cambió la manera de vivir un show en vivo y así lo entiende el líder de Conociendo Rusia. “Es fuerte porque cada vez que llegamos a un lugar la gente nos recibe con mucha euforia, con mucho cariño y es algo que -como durante tanto tiempo estuvimos sin la posibilidad de hacerlo- es como si fuese la primera vez. La verdad se siente hermoso”, explicó y completó: “Es una adrenalina muy fuerte la que se vive”.

El “ruso” adelantó que este domingo brindará con su banda un show donde van a “tocar un poco de todo”, por lo cual no faltarán temas de sus tres discos de estudio -“Conociendo Rusia” (2018), “Cabildo y Juramento” (2019) y “La Dirección” (2021)- ya que el músico reconoció que “es hermoso estrenar canciones nuevas”.

“Los temas van saliendo solos, la verdad que si salieron bastantes temas rockeritos y muy argentos, me los fui encontrando y la verdad que en el momento de grabarlo nos dimos cuenta de que era súper rock nacional, totalmente”, resaltó sobre su último disco de estudio que tiene un estilo de índole más rockera, con tintes nostálgicos de la cultura nacional.

Mateo Sujatovich sostuvo que el proceso creativo lo transita de formas muy variadas. “Cambia mucho, hay canciones que nacen de la nada, otras que aparecen después de escuchar otras cosas, hay cosas que se componen en viajes entonces están inspiradas en alguna aventura, hay canciones compuestas con amigos. La verdad que es un disco que tiene mucha variedad”, confesó.

De todas formas, compartió que hay que dedicarle horas de trabajo para armar un material discográfico como el que presentó. “Es clave tener tiempo para hacer un disco, por eso me tomo tiempo para hacer un nuevo disco porque hay momentos donde hay más espacio para sentarse y escribir, y a veces la verdad es que no lo hay”, manifestó.

“La Dirección” se estrenó en noviembre del 2021 y a partir de ese momento el artista asegura que está relajado y disfrutando de lo que acontece. “Es un momento lindo de ir encontrándose con el público y escuchar las canciones nuevas, que es una sensación loquísima: componer una canción, lanzarla y que a los pocos días la gente la esté tarareando”, subrayó.

Así, el hijo de Leo Sujatovich, expianista de Spinetta y nieto de una de las pianistas que le dio clases a Charly García, se hace cargo del legado musical que heredó. “Es algo que viene también de familia, la música siempre estuvo en contacto conmigo y tarde o temprano iba a caer componiendo canciones y haciendo discos”, analizó.

El músico de 30 años compartió que pasó por diferentes etapas hasta este presente con Conociendo Rusia. “De chico no tocaba instrumentos entonces no estaba muy involucrado pero de a poco empezó a pasar solo. Primero apareció la guitarra, me di cuenta de que me quería dedicar a eso, tanto que empezó a ser mi modo de vida hasta que un día sin darme cuenta estaba cantando y después estaba empezando a componer; fueron cosas que con el paso del tiempo estaban sucediendo”, se sinceró.

Consciente de su destino y disfrutando de un presente pleno en la escena musical Mateo tiene previsto un año sólido en los escenarios con Conociendo Rusia. “Continuamos los shows por la Argentina y tenemos Paraguay, Chile, México y Uruguay vamos a estar viajando por todos lados. A mitad de año tenemos planeado ir a España. Va a ser movidito”, cerró.