Edu Schmidt llega a Mar del Plata: “Espero tener una vida larga creativa”

El ex vocalista de Árbol habló con Qué digital antes de la presentación de este domingo con canciones de su próximo disco “Coso” y clásicos de su repertorio.

(Foto: prensa Edu Schmidt)

Edu Schmidt vuelve a Mar del Plata con un adelanto de su próximo material discográfico solista “Coso”: el ex vocalista de Árbol brindará un show este domingo donde repasará canciones propias que ya son clásicos del rock nacional. En la previa, analizó la industria musical y cómo desde hace unos años hay que “seducir al algoritmo” para sostener una carrera artística y la creación de discos: “La gente ya no está acostumbrada a escuchar doce canciones”, planteó. Su visión del presente artístico y sobre las posibilidades de volver con Árbol.

“Espero que me queden palabras para seguir nombrando discos y que me queden muchos discos más. Espero tener una larga vida creativa”, deseó el cantante y multiintrumentista Edu Schmidt para Qué digital en una charla previa a su vuelta a Mar del Plata tras lo que hizo tres años atrás junto a su banda Los Enroscados.

Edu Schmidt subirá este domingo a las 21 al escenario de Wolfgang, Córdoba 2580. Las entradas anticipadas a $2000 se pueden reservar a través del WhatsApp 1140883936 y también en puerta, pero a un precio mayor.

Este fin de semana largo, Edu Schmidt salió de gira por la costa: Miramar, Mar de Cobo y el domingo llega a la ciudad con un recital donde repasará su carrera musical y compartirá clásicos del rock nacional. “El show de Mar del Plata va a ser con un formato con un guitarrista, yo voy a estar con el charango, violín y trompeta. Vamos a recorrer repertorio clásico de Árbol, canciones de mis discos solistas, algunos covers y también vamos a presentar algunos temas nuevos de Coso“, adelantó.

El ex vocalista de Árbol estará anticipando un poco de qué se va a tratar su próximo disco: “Ya estuve adelantando algunos temas de Coso: “Al revés”, “De la cabeza” y ahora justo la semana que viene sale “Flota” con el Balde Spósito que es un homenaje a Mohamed Alí. Es una cumbia mezcla de reggaeton, un estilo que no manejo mucho pero salió así y terminó quedando divertido”, anticipó. En esta ocasión, su show será en formato dúo set, con guitarra, charango, violín y trompeta. Y la apertura estará a cargo del proyecto indie pop Alan Trezz, quien también compartirá temas inéditos.

Luego de su gira por la costa, el músico tiene previsto seguir compartiendo en vivo su música en localidades bonaerenses y en noviembre recorrer Europa con distintas presentaciones. “Coso seguramente salga en julio. Por lo general tardan un mes en subirlo a las plataformas y ‘Flota’ va a ser el último anticipo. El disco entero son seis canciones, porque ahora salen discos más cortos. La gente ya no está acostumbrada a escuchar diez o doce canciones“, analizó.

LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO

En 1994 Edu Schmidt formó el grupo Árbol, formación con la que compartió diferentes escenarios, mientras en el 2006 decidió encarar su proyecto solista con el que editó “El silencio es salud” (2009), “Chocho!” (2013), “Loco” (2017) y, en plena pandemia, “Croto”.

“Soy más letrista que melodista. Para mí el tema está terminado cuando la letra está cerrada porque tengo está facilidad. Como no me resulta fácil le presto mucha más atención a la melodía. Si esta buena la respeto, a veces me aparece una melodía y otras la letra”, destacó sobre su proceso creativo.

En el plano musical, desde Árbol a esta parte, la concepción de un disco cambió notablemente y así lo analiza el músico. “Tiene partes más luminosas y otras más oscuras. Me parece que está bueno, es algo que ya hacían The Beatles cuando empezaron lo de los simple. Creo que tener todo el tiempo algo para mostrar está bueno. A veces esperar a que salga el disco te hacía pasar dos años sin estar sin contacto con los periodistas o con la gente”, reconoció.

Pero todo tiene su contracara y sobre este punto Schmidt confió: “Lo que no está tan bueno es que la gente perdió la costumbre de mantener la atención por mucho tiempo. Por eso ahora los discos salen más cortos y también al seleccionar la canción que vas a cortar, en general elegís la que más pueda ser más efectiva con más gente. Es todo más hegemónico, canciones más hiteras pero no da mucho lugar a los grises”.

“En un disco tenías canciones que estaban buenas para que pasen en las radios y otras que no pero que en el disco cumplían su función y en la carrera del músico también”, recordó y agregó: “Ahora todo tiene que ser una bomba, y pasan dos cosas: todo termina siendo un poco parecido, efectista y pura una explosión nada más“.

“A veces el disco es un bomba y otras un chaski boom, pero tiene que explotar y termina autodestruido”, indicó el artista y productor musical.

“Uno no hace discos para uno, hasta los autores más encriptados tienen en cuenta que alguien los va a escuchar. El tema ahora es más complejo porque además de pensar en el público – como si hubiera un público único- también estás pensando en esa cosa misteriosa que es el algoritmo, parece el Gran Hermano de 1984, un poder superyoico que está más allá de lo humano, una divinidad que nos mira y decide al final quién va a triunfar y quién no. Hay toda una mirada sobre eso que es rarísima, hace un año se empezó a hablar de ‘seducir al algoritmo’, algo impensado de ciencia ficción“, analizó.

“Son nuevas reglas de un juego de consumo que estuvo siempre. Está difícil para el que hace música poder estar tranquilo escuchando, poniendo el oído en la música y no tanto en la imagen y en lo instantáneo. Por eso vale más el público que hace muchos años banca y va a los shows o que escucha tres temas seguidos”, subrayó.



“Cada vez me distraigo más, como todo el mundo. Antes leía mucho, terminaba los libros, ahora puedo tardar un año lo que antes me llevaba una semana. Nos cambió la percepción a todos, de escucha, de atención, de interpretación y eso en parte hace que haya otro tipo de problemáticas como el Alzheimer. Hay un desgaste total en todas las edades, los ambientes, los circuitos sociales y, como dice un filósofo, somos la ‘sociedad del cansancio'”, reflexionó.

Frente a esto consideró que “la música debería ir contra eso, ser un momento para relajarse y disfrutar. Un show un poco ayuda a eso. La gente vuelve a escuchar y no le da tanta pelota a los celulares. Estar una hora y media sin mirar el celular me parece que es saludable“.

ÁRBOL Y SUS OTROS CAMINOS

Su pasado con la banda Árbol es una pregunta recurrente sin embargo el exfrontman afirmó: “No estoy casado con nada ni con nadie”. “En algún momento hubo una reunión para ver qué onda pero a mí no me terminaron de dar ganas de volver. Los chicos siguen tocando y yo sigo mi camino. Si se presentará alguna situación que para mí esté buenísima, no cierro la puerta“, reconoció.

Dentro de ese “montón de cosas” que lleva adelante se encuentra su emprendimiento gastronómico “Shleper cocina” y los talleres “Cocina de canciones”, con los que busca reivindicar los orígenes culturales y explorar nuevos caminos. El último proyecto es un taller de armado y desarmado de temas en el cual deconstruyen y analizan diferentes obras y es abierto al público. “Participa gente que no sabe de música, que nunca tocó una guitarra hasta gente que estudia y son super virtuosos. Tratamos de entender para después hacer una canción entre todos, de eso va el taller, por lo menos ser consientes de qué estamos haciendo porque tenemos ganas y cuáles hacemos por repetición histórica cultural“, explicó.

“La canción es una construcción cultural como todo y responde a ciertas normas que se fueron replicando a lo largo de siglos. Parece complejo pero participan desde chicos hasta personas de la tercera edad y buscamos probar”, expresó e invitó a quienes deseen formar parte del próximo taller que se realizará de forma virtual el sábado 3 de junio. Para más consultas al respecto, comunicarse a través de su cuenta de Instagram o al mail cocinadecancionesedu@gmail.com.

Por último, Edu Schmidt después del show en Mar del Plata continuará su año con diferentes propuestas. “En julio voy a hacer talleres y shows en Pringles, en Junín, en Laprida, ciudades de la Provincia de Buenos Aires. El interior está complicado y no le doy tanta bolilla porque es complejo llegar y para ir solo prefiero ir a otro país”, subrayó y ejemplificó: “Hoy en día me sale lo mismo un avión a Paraguay que a Córdoba. La parte positiva es que el rock nacional va a terminar de escucharse en todos lados, por culpa de la situación económica. Así como hubo una camada en los ’70 que por cuestiones ideológicas se tuvo que exiliar, ahora el exilio económico va a hacer que un poco la red crezca y nuestra música se magnifique para que tenga otro peso”, confió el artista que desde noviembre también continuará su camino musical por Europa.