El cantautor marplatense Nacho Contreras invita a un “viaje musical”

El artista local se presentará, en formato banda completa, este jueves a las 21 en el escenario ubicado en San Luis 2849.

(Foto: Merlina Garcia Mester)

Quienes buscan cortar la semana con música tienen la opción de conocer al cantautor marplatense Nacho Contreras. En esta oportunidad, el artista se presentará con banda completa este jueves a las 21 en el escenario ubicado en San Luis 2849. En un show apto para todo público, el músico brindará un repertorio de canciones propias que van desde el rock/pop hasta la bossa nova, el jazz, el folclore y el candombe.

Con una propuesta diferente a lo que viene plasmando, el cantautor invita al público a disfrutar de una experiencia a través de los sentidos. “Pensé en armarlo más conceptual, todas las canciones se van a ir conectando entre sí de una manera en la que sumerjan al público en un viaje musical, emocional y espiritual”, expresó Nacho Contreras para Qué digital previo al show.

Nacho Contreras compartirá su música este jueves a las 21 en Soundroom Chauvin, ubicado en San Luis 2849. Las entradas a $1000 se pueden adquirir a través de la página web o en boletería.

En el escenario, estará acompañado por destacados músicos de la ciudad como Ornella Contreras en piano, Estanis Cettour en bajo y Jaco Simón en batería. “Además, voy a contar con la presencia de Mariano Ábalos en bombo como músico invitado”, sumó.

Será un show de canciones de su propia autoría que ,según anticipó Contreras, son muy diversas. “Van desde el rock/pop hasta el punk/jazz como así también composiciones folclóricas y otras de bossa nova y candombe”, señaló. Tras la presentación de este jueves, el artista prevé nuevos shows en septiembre y octubre con banda y en formato solista, propuestas que irá compartiendo a través de su cuenta de Instagram.

Nacho Contreras es músico y compositor. Si bien recibió muchas influencias, las bandas y artistas que más lo marcaron por la manera de componer sus melodías y letras fueron The Beatles, Queen, Spinetta, John Mayer y Ed Sheeran. Desde que tiene uso de razón le gusta cantar y escuchar música variada. “A los 11 me regalaron una guitarra para jugar al Guitar Hero III en la PS2 y desde ese entonces me apasionó tanto que quise dedicarme de lleno a tocar la guitarra. Ese mismo año me anotaron en el conservatorio y ahí arranque con la música”, recordó.

Si bien estudió académicamente nueve años, su inclinación por el rock lo llevó a aprender por su cuenta a través de YouTube. “Sacaba canciones y solos de guitarra de Slash, Eric Clapton, Kirk Hamett, Stevie Ray Vaughan,Cerati, Jimi Hendrix, entre otros”, explicó.



De a poco, se animó a armar una banda de clásicos del rock/pop nacional con la que tocaba con sus amigos en los actos escolares y a los 15 años compuso su primera canción, “Te fuiste”. Fue parte de diferentes bandas e incursionó por varios géneros como el folclore, el jazz, el blues y el rock, pero siempre como guitarrista. Dos años después integró el trío de música folclórica De la raíz a la copa junto a Juan Falú. En este camino, dictó clases particulares de guitarra y al mismo tiempo tomó talleres con Jorge Armani y Julián Maliandi, entre otros. A los 19 años, ganó el concurso para tocar en Guitarras del Mundo.

En 2020 publicó dos composiciones instrumentales -“Amanecer” y “Anochecer”- grabadas en esos dos momentos del día junto a Teby Frontera. “Siempre seguí componiendo canciones, pero no me dediqué de lleno a la composición hasta que empezó la pandemia. Compuse todos los días y me dediqué a estudiar canto de manera autodidacta, y gracias a que recibí algunas becas del Fondo Nacional de las Artes (FNA) logré producir material propio”, admitió.

Mientras perfecciona su canto con María José Dulin, Nacho Contreras anticipó que está por grabar su primer disco. “Ya tengo todas las maquetas y en septiembre entramos al estudio a seguir grabando y consolidando las canciones para que estén listas para salir a la luz en los próximos meses”, cerró.