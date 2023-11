Festival de Cine 2023: las funciones gratis de las “24 horas de Cine Nacional”

La edición especial tendrá lugar el 6, 7 y 8 de noviembre en la Asociación Bancaria, con entrada libre y gratuita. La programación completa.

Este jueves será la apertura del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y, al igual que en los últimos años, se podrá disfrutar de la propuesta “24 horas de Cine Nacional” que incluye funciones gratis de distintas películas. Esta edición especial de proyección de cortos, medios, y largometrajes documentales de ficción será el 6, 7 y 8 de noviembre, de de 16 a 00 en la sala de la Asociación Bancaria, en San Luis 2069. En detalle, la programación completa y una sinopsis de cada una.

La jornada “24 horas de Cine Nacional” comenzará el próximo lunes 6 de noviembre a las 16 y se extenderá hasta la noche del miércoles 8, con funciones con entrada gratuita aunque deberán ser retiradas una hora antes de la función en la sala de la Asociación Bancaria y solo se podrán adquirir dos localidades por persona.

La actividad surgió en 2008 en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación bajo la coordinación nacional del profesor Guillermo De Carli, y se interrumpió en 2011, y en 2023 está celebrando sus 16 ediciones.

Sin embargo, la Universidad Nacional de Mar del Plata a través de su Videoteca Universitaria y la Sala Rodante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) apostaron nuevamente a la actividad que busca difundir contenidos propios pero también de cine nacional en general, muchos de los cuales se estrenan allí mismo.

Desde entonces, y con la particularidad de que este año no serán 24 horas de proyección de cine en sentido estricto, desde el espacio celebran 16 años consecutivos con la exhibición de más de 600 películas, entre cortos, medios y largometrajes.

Además de cortometrajes de la Escuela N°37, este año se proyectarán “Los últimos” de Omar Magrini; “El silencio de los hombres” de Lucía Lubarsky; “Catálogo para una familia” de Iair Michel Attías; “La afinadora de árboles” de Natalia Smirnoff; “Cambio, cambio” de Lautaro García Candela; “La uruguaya” de Ana García Blaya; “De acá a la china” de Federico Marcello; “If you don’t wanna know, go away” de Valeria Massimino y Fer Casals; “El coso” de Néstor Frenkel; “Julia no te cases” de Pablo Levy” y “La educación de los cerdos” de Eduardo Pinto.

UNA POR UNA, LAS FUNCIONES GRATIS EN LAS 24 HORAS DE CINE NACIONAL

LUNES

16:00| Documental

“Alimentando resistencias: mujeres protagonistas hacia el buen vivir” (2022 / 29 min. / Documental)



Sinopsis: refleja mujeres que vienen cuidando la vida desde hace mucho tiempo en el campo, en la ciudad y en el seno de los hogares. El documental se propone visibilizar el importante trabajo territorial que realizan mujeres, disidencias y organizaciones feministas en pos de garantizar el derecho a la alimentación; y la desigualdad de género en los modelos de producción, distribución y consumo de alimentos.

Dirección: Lucas Gómez

16:50| Cortos

“Mala para…” (2022 / 11.02 min. / Corto)

Dirección: 5°A Escuela de Educación Secundaria N°37

16:52| Cortos

“Hasta siempre” (2022 / 11.02 min. / Corto)

Dirección: 6°B Escuela de Educación Secundaria N°37

17:15| Documental

“Mujer perseverante” (2022 / 68 min. / Documental)

Sinopsis: ¿Generar futuro donde no lo hay? Eso mismo se preguntó una mujer Kolla en 1994 cuando cerraban las minas y los pobladores del Norte Argentino se quedaban sin trabajo y emigraban al sur. Rosario Quispe conformó una asociación de mujeres tejedoras: Warmi Sayasungo o mujer perseverante, creando un sistema financiero basado en la confianza que da sostén a más de 6000 familias de 80 comunidades aborígenes.

Dirección: Soledad San Julián

18:30| Documental

“Varsavsky, el científico rebelde” (2022 / 98 min. / Documental)

Sinopsis: el documental recupera la vida y las ideas de Oscar Varsavsky, figura fundamental de los debates sobre ciencia y tecnología de los años 60 y 70.

Dirección: Rodolfo Petriz

20:30| Documental



“Crónicas de un exilio” (2022 / 93 min. / Documental)

Sinopsis: en 1976, luego de un intento de secuestro, el cineasta Octavio Getino abandona la Argentina. Tanto él en Perú como su familia en Buenos Aires, convivieron con la ausencia y los miedos, con el peligro y el desarraigo. La comunicación sólo era posible a través de cartas y cassettes. Crónicas de un Exilio indaga a la persona detrás de la figura, explorando los recuerdos de sus familiares y compañeros de lucha, las causas y consecuencias de su exilio, así como la ruptura y reconstrucción de su familia.

Dirección: Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar

22:20| Documental

“Cambio, cambio” (2022 / 90 min. / Documental)



Sinopsis: se sumerge en el complejo mundo de los “arbolitos”, los vendedores de moneda extranjera que, apostados sobre la Peatonal Florida, buscan captar clientes ofreciendo la mejor cotización.

Dirección: Lautaro García Candela

MARTES

16:00| Cortos



“Bullying” (2022 / 15 min. / Corto)

Dirección: Valentina Gaitan, Escuela de Educación Secundaria N°37.

16:20| Cortos

“Los últimos” (2019 / 30 min. / Corto)

Sinopsis: durante el cortometraje, el director plasma un sueño, un espejismo, un delirio que persiste y se duplica, que acecha desde siempre; algo que ya sucedió y quedó atrapado en el infalible rencor de los espejos.

Dirección: Omar Magrini

16:00| Documental

“El silencio de los hombres” (2023 / 79 min. / Documental)

Sinopsis: el centro del relato son los testimonios de varios hombres. El documental explora el deseo, los mandatos y las complejidades que atraviesan los varones en la construcción del género.

Dirección: Lucía Lubarsky

18:30| Película

“Catálogo para una familia” (2023 / 84 min. / Película)

Sinopsis: el nieto del escultor Jorge Michel reconstruye la vida y el legado de su abuelo, a quien no conoció y de quien tiene sólo diez fotografías. Visita depósitos, archivos y colecciones siguiendo la huella del artista: de la bohemia de los 60′ en Buenos Aires al depósito del museo MET de Nueva York. El director, mientras busca la obra extraviada, ensambla su propia identidad.

Dirección: Iair Michel Attías

20:10| Película

“La afinadora de árboles” (2019 / 101 min. / Película)

Sinopsis: luego de recibir el premio más importante de literatura infantil, Clara necesita mudarse al campo con su familia, en busca de paz, cerca del lugar donde nació. Ahí se reencuentra con su viejo novio Ariel y su hermano Carlos, ambos amigos de la infancia. Un replanteo de su vida y de sí misma le resultan inevitables.

Dirección: Natalia Smirnoff

22:10| Película

“La uruguaya” (2022 / 78 min. / Película)

Sinopsis: Lucas Pereyra es un escritor en plena crisis de los 40 que cree encontrar alivio para sus frustraciones cotidianas –su pareja, su paternidad, su economía– en una ansiada escapada a Montevideo. Su excusa es sortear las restricciones cambiarias argentinas, pero la verdad es otra: sueña con reencontrarse con una chica –bastante menor que él– que conoció en un viaje anterior y con quien mantiene desde entonces un juguetón vínculo a distancia. Pero entre el deseo y la realidad puede abrirse un abismo: quizás Lucas descubra a los golpes que ni las mujeres ni las ciudades existen para satisfacer las fantasías masculinas.

Dirección: Ana García Blaya

MIÉRCOLES

16:00| Corto

“Sinrazón” (2022 / 12.32 min. / Corto)

Dirección: Micaela Carmagniola, Escuela de Educación Secundaria N°37

16:30| Película

“De acá a la china” (2019 / 91 min. / Película)

Sinopsis: el filme está rodado en las ciudades de Shanghái y Xiamen, donde casi no participan actores profesionales, y narra la historia de Facundo, cuyo padre tenía un almacén en el Buenos Aires de los 90 que tuvo que cerrar por la proliferación de los supermercados chinos. Treinta años después, Facundo viaja al otro extremo del planeta con el objetivo de ‘vengarse’ abriendo el primer supermercado argentino en China.

Dirección: Federico Marcello

18:15| Documental

“If you don’t wanna know, go away” (2021 / 26 min. / Documental)

Sinopsis: filmado en la ciudad de Nueva York durante la pandemia de Covid-19, el filme ofrece una mirada latina en una de las ciudades más importantes del mundo, que fue el epicentro de la pandemia. Trece testimonios que cuentan en carne y hueso lo que vivieron y cómo sobrevivieron.

Dirección: Valeria Massimino y Fer Casals

16:30| Película

“El coso” (2022 / 73 min. / Película-Documental)

Sinopsis: no alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista único, absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y, a la vez, eterna.

Dirección: Néstor Frenkel

20:30| Película

“Julia no te cases” (2022 / 60 min. / Película)

Sinopsis: fotos, videos caseros y una serie de audios grabados sin el consentimiento de Julia son la esencia de esta película que cuenta la historia de una mujer que se casó a pesar de sus dudas y que nunca se cansó de buscar su propia felicidad.

Dirección: Néstor Frenkel

21:50| Película

“La educación de los cerdos” (2022 / 83 min. / Película)

Sinopsis: el policial, en el que un padre ladrón lleva su hijo por el mismo camino, transcurre en los años noventa en alguna ciudad no precisada de la provincia de Buenos Aires.

Dirección: Eduardo Pinto