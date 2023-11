Comenzó la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Con una ceremonia atravesada por la coyuntura electoral y con la proyección de la versión restaurada de “Hombre de la esquina rosada”, comenzó el 38° Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, marcado por el 40 aniversario de la recuperación de la democracia. La apertura se llevó a cabo en el Teatro Auditorium y contó con la presencia del candidato a presidente Sergio Massa. Detalles de una edición que se extenderá hasta el 12 de noviembre.

En una Sala Piazzolla llena de actores y referentes del cine nacional, este jueves se realizó la gala de apertura de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cargada de sentido político y también electoral, sobre todo ante la proliferación de discursos contra el sostenimiento estatal de la industria.

En primer término, quien tomó la palabra fue el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien resaltó el lema de “Cultura, memoria, verdad y justicia” que atravesará la 38° edición del festival, y subrayó el 40 aniversario de la democracia. En ese sentido, recordó a víctimas de la última dictadura cívico militar del ámbito cultural, entre desaparecidos y perseguidos con “listas negras”, como Norma Aleandro, María Elena Walsh, Luis Brandoni, Mercedes Sosa, Raymundo Gleyzer y Osvaldo Bayer.

Además, en cuanto al retorno democrático, reconoció que hubo “momentos de luces” y otros que no desde entonces, pero aclaró: “Los problemas de la democracia se resuelven con más y más democracia“.

En ese punto comenzó a hacer referencias más directas al balotaje presidencial, donde apuntó directamente a La Libertad Avanza y sus candidatos Javier Milei y Victoria Villarruel por impulsar “la desaparición del Ministerio de Cultura y el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales”. “No se construye con motosierras”, agregó. Además, agradeció a Massa por, en su rol de diputado nacional, recibirlos en lo cuanto a los reclamos por la Ley de Asignaciones Específicas.

“TENEMOS UNA PROGRAMACIÓN INCREÍBLE “

Luego del discurso de Massa, quienes tomaron la palabra fueron el presidente del Festival, Fernando Juan Lima, y su director artístico, Pablo Conde, quien resaltó la necesidad de la organización de “construir un festival que sea plural, y que no deje a nadie afuera”, a la vez que resaltó el nivel de ventas que tienen las películas, incluso con funciones agotadas.

“El festival se completa con el público, con las salas llenas, acompañándonos, con la alegría de la cultura compartida. Es lo que siempre representa el festival y es lo que siempre nos hace seguir trabajando”, agregó Lima, quien además hizo foco en el impacto que generó en la organización los 40 años de democracia.

“Eso es lo que recorre todo el festival. Con las ganas de seguir festejando, incluso en los momentos difíciles, unirnos más que unca, estar juntos, pensar, debatir, seguir construyendo que es algo que siempre intentamos desde el festival de Mar del Plata”, señaló y completó: “Tenemos una programación que realmente es increíble. No se enojen si las entradas no alcanzan, pero esto nos habla de las ganas de estar juntos, de hacer juntos el festival, ganas de participar de esta fiesta”.

Como parte de las palabras previas a la presentación de la programación, Conde subrayó el espíritu del festival, del “combate a la censura” y del rol del cine: “Es pensar, es debatir, es hablar las políticas y pensar lo que nos dejan. Tenemos por delante diez días de muchas y muy variadas propuestas para eso“.

Y cerró con un mensaje contundente: “El cine no existe en ningún lugar del mundo sin apoyo ni presencia del estado, un festival como el de Mar del Plata no existe en ningún lugar del mundo sin apoyo estatal. Y ese Estado está compuesto por gente de trabajo y lo que nos enorgullece este año, tanto como en otros pero en este año en particular, muy complicado, es el equipo de trabajo del Festival de Cine de Mar del Plata”.

Luego de los discursos se dio paso a la película de apertura, “Hombre de la esquina rosada”, de René Mugica y en su versión restaurada digitalmente a partir de los negativos originales. En ese sentido, se conoce cuál será la proyección de clausura: “Fallen Leaves”, el más reciente trabajo de Aki Kaurismäki.

Como cada año, en esta edición habrá numerosas películas en competencia agrupadas en distintas categorías como la Internacional, Latinoamericana, Cortos Latinoamericanos, Competencia Argentina, Cotos de Argentina, Estados Alternados, Competencia en Tránsito.

En la edición pasada la película “Saudade fez morada aqui dentro” se quedó con el premio a Mejor Largometraje en la Competencia Internacional, en tanto que “Sobre las nubes” obtuvo el galardón al Mejor Largometraje en la Competencia Argentina. En el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se proyectaron 240 títulos entre cortos y largos, se rindió homenaje a Leonardo Favio y contó con 200.000 espectadores.