Cómo ver las películas ganadoras del 38° Festival de Cine de Mar del Plata

Las producciones premiadas en la competencia oficial se proyectan este domingo en distintas salas de la ciudad. El detalle de las funciones.

Las películas premiadas en el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata podrán volver a verse este domingo con funciones especiales, para las cuales las entradas podrán adquirirse durante la misma jornada a través de la web. “Kinra”, la gran ganadora, se proyectará en el Teatro Auditorium durante la noche.

Tras la ceremonia de clausura de este sábado a la noche en la que se entregaron los premios, este domingo en el último día del Festival de Cine se podrán volver a ver varias de las películas reconocidas.

Según informaron desde la organización, durante este mismo domingo se pondrá a disposición los enlaces para la compra de entradas de estas nuevas funciones a través de la web oficial (CLICK ACÁ).

Durante la ceremonia de este sábado la película peruana “Kinra”, de Marco Panatonic, se quedó con el máximo premio, el Astor Piazzolla a Mejor Largometraje en Competencia Internacional, en tanto que “Otro sol”, de Francisco Rodríguez Teare, se lo llevó en la Competencia Latinoamericana y “Adentro mío estoy bailando”, de Leandro Koch y Paloma Schachmann, en la Argentina.

En la Competencia Internacional, a su vez, “Partió de mí un barco llevándome”, de Cecilia Kang, recibió dos distinciones: una a través del voto del público y la otra fue una especial definida por el jurado.

A continuación, un repaso por las salas y las películas que se pondrán ver este domingo en la última jornada de proyecciones del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata:

TEATRO AUDITORIUM

14:00 LaRoy de Shane Atkinson

LaRoy de Shane Atkinson 16:30 Partió de mí un barco llevándome de Cecilia Kang

de Cecilia Kang 19:00 Elena sabe de Anahí Berneri

Elena sabe de Anahí Berneri 21:45 Kinra de Marco Panatonic

TEATRO COLÓN

19:00 Arthur & Diana de Sara Summa

CINE ALDREY 1

14:10 Especies de compañía de Juan Renau

Especies de compañía de Juan Renau Mast-del de Maryam Tafakory

Nueva esperanza de Carlos Rentería

Un grano de arroz de una casa donde no haya muerto nadie de Agustina Muñoz

17:10 O dia que te conheci de André Novais Oliveira

O dia que te conheci de André Novais Oliveira 23:10 Crowrã de Renée Nader Messora, João Salaviza

CINE ALDREY 2

14:50 Malqueridas de Tana Gilbert

Malqueridas de Tana Gilbert 16:50 Los colonos de Felipe Gálvez

Los colonos de Felipe Gálvez 22:50 Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado

CINE ALDREY 4

10:10 Clara se pierde en el bosque de Camila Fabbri

Clara se pierde en el bosque de Camila Fabbri 13:10 Alemania de María Zanetti

Alemania de María Zanetti 16:10 El viento que arrasa de Paula Hernández

El viento que arrasa de Paula Hernández 19:10 La mujer hormiga de Betania Cappato, Adrián Suárez

La mujer hormiga de Betania Cappato, Adrián Suárez 22:10 Los tonos mayores de Ingrid Pokropek

CINE ALDREY 5

13:30 Adentro mío estoy bailando de Leandro Koch, Paloma Schachmann

de Leandro Koch, Paloma Schachmann 16:30 El castillo de Martín Benchimol

El castillo de Martín Benchimol 19:30 Las almas de Laura Basombrío

Las almas de Laura Basombrío 22:30 Otro sol de Francisco Rodríguez Teare

CINE ALDREY 6

11:30 La noche del minotauro de Juliana Zuluaga Montoya

La noche del minotauro de Juliana Zuluaga Montoya Corrientes mercuriales de Carolina Fusilier

La necesidad de un testigo de Mariana Sanguinetti, Renzo Cozza

Quedate quieto o te amo de Luis Federico

14:30 Vera y el placer de los otros de Romina Tamburello, Federico Actis

Vera y el placer de los otros de Romina Tamburello, Federico Actis 20:30 Elda y los monstruos de Nicolás Herzog

Elda y los monstruos de Nicolás Herzog 23:30 El empresario de Germán Scelso

LAS PRINCIPALES PELÍCULAS GANADORAS DEL FESTIVAL DE CINE

KINRA

Dirección: Marco Panatonic

País: Perú

Duración: 157’

Sinopsis: Esta es la historia de una migración, como tantas en Latinoamérica, del campo a la ciudad. Si siglos de humillaciones, violentas y sutiles, han hecho que algunos se avergüencen de su lengua y sus tradiciones, Kinra busca una forma cinematográfica de rebelarse ante la injusticia. Para empezar, corriéndose de todo paternalismo para construir un personaje y un conflicto complejos. Además, dándole tiempo y lugar en pantalla a esa experiencia: los viajes, los trabajos, la burocracia, pero también los descansos, los rituales cotidianos, las charlas –en quechua: en la importancia que la película le da a la lengua hay que ver no solo una voluntad realista sino también política–. Alejándose de los estereotipos y del pintoresquismo, Kinra nos invita a acompañar un viaje que no es tanto o no es solo un desplazamiento geográfico como un regreso al origen y una potente reivindicación de la identidad.

OTRO SOL

Dirección: Francisco Rodríguez Teare

País: Chile, Francia, Bélgica

Duración: 85’

Sinopsis: Cuenta la leyenda que, en 1978, el chileno Alberto Candia robó los tesoros de la Catedral de Cádiz, en España, ensanchando así el mito local del “lanza” internacional, el ladrón que se dedica a robar, con éxito, fuera de Chile, puntualmente en alguna parte de Europa y Estados Unidos. La investigación llevada a cabo por el director Francisco Rodríguez Teare cambia finalmente la condición de mito a la pura realidad. De allí se desprende Otro sol, un relato laberíntico que es al mismo tiempo la reconstrucción de un enigma, y la oportunidad de recuperar archivos del pasado para representar historias posibles, personajes de ficción inmersos en rastros de realidad, algunos absurdos, otros surrealistas, todos fascinantes. Todo ello con el desierto de Atacama de fondo, un lugar tan maravilloso como hostil, que guarda en su inmensidad marcas y señales de cuerpos olvidados, perdidos, como aquellos tesoros inhallables.

ADENTRO MÍO ESTOY BAILANDO

Dirección: Leandro Koch y Paloma Schachmann

País: Argentina, Austria

Duración: 117’

Sinopsis: Leandro es un camarógrafo que se gana la vida filmando casamientos judíos. En una de esas fiestas se enamora perdidamente de Paloma, una talentosa clarinetista de música klezmer. Cuando ella viaja a Europa del Este, él inventa un proyecto documental sobre los últimos vestigios de esta música folclórica tradicional, que aún sobrevive gracias a los romaníes que compartieron sus días junto a los judíos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. A Leandro no parece interesarle demasiado las tradiciones de su religión, pero la idea de pasar tiempo con Paloma es tentadora. La ópera prima de Koch y Schachmann no admite clasificación alguna: puede ser una road movie, un híbrido entre ficción y documental, una comedia romántica de chico conoce a chica, un musical, un ensayo cultural, un ejercicio sobre la práctica cinematográfica o, simplemente, la excusa de un hombre enamorado.

PARTIÓ DE MÍ UN BARCO LLEVÁNDOME

Dirección: Cecilia Kang

País: Argentina, Singapur

Duración: 80’

Sinopsis: En las filas del ejército japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, existían las denominadas mujeres de consuelo. En la actualidad, ese término fue reemplazado por una definición más cercana a la realidad: eran mujeres secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. Producto de un largo período de humillación, las víctimas permanecieron calladas, pero algunas pocas se han animado a escribir sobre su calvario en una serie de cartas. El nuevo documental de Cecilia Kang recupera esos testimonios para hablar sobre cómo repercuten la Historia y los mandatos sociales en la vida de las mujeres de la colectividad coreana en Argentina, desde la perspectiva de una joven estudiante de actuación que, a partir del acercamiento a esas correspondencias, se permite reflexionar sobre la comunidad en la que vive, y de esa manera entender más sobre las tradiciones de su pueblo y sobre su propia historia familiar.