Fin de semana largo: qué se puede hacer en Mar del Plata

Un listado de los espectáculos para disfrutar este viernes, sábado, domingo y lunes en diferentes espacios de la ciudad.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Llega un nuevo fin de semana largo y muchas personas se preguntan ¿Qué se puede hacer en Mar del Plata? En esta oportunidad, al combinarse un feriado puente con el asueto por Santa Cecilia, para algunos marplatenses la semana iniciará el miércoles y las ganas de descansar y distraerse se potencian. Por eso, Qué digital ofrece un listado con una serie de espectáculos y alternativas para aprovechar este viernes, sábado, domingo y lunes.

Las recomendaciones para tener en cuenta al momento de organizarse ante la duda de qué se puede hacer en Mar del Plata inician este viernes con diversos shows musicales: Miss Bolivia cumplirá con el show programado en el Teatro Auditorium, Helter Skelter junto a la Banda Sinfónica Municipal se presentan en el Teatro Municipal Colón, Sandra Lojo cautivará con su voz, Los Eternos cierran el año a pura cumbia en Vorterix Club y tendrá lugar PH Music Festival en homenaje al fotógrafo Hugo Grassi. Por otro lado, La Prosa Mutante contará con una edición de lujo.

Al ser fin de semana largo, el Espacio Unzué abrirá sus puertas hasta el lunes con actividades y espectáculos para compartir en familia. Y en el caso de que llueva no se suspende porque hay propuestas en el interior del edificio.

El sábado, el Faro de la Memoria también suma propuestas culturales para no perderse, con entrada libre y gratuita. Además, si la lluvia no opaca los planes, en Camet se realizará el Festival del Club Rieles. Por la tarde, el Shopping Los Gallegos celebra 110 años y dentro de las propuestas a las 16 comenzará un festival al aire libre. Además, en el Muelle de los Pescadores comenzará Poesía de Acá y el teatro independiente dirá presente con diferentes funciones como “Pina al sur del sur” en El Galpón de las Artes.

La noche del sábado en Mar del Plata ofrece mucha música de diferentes géneros. Desde CABA arriba el grupo Naon con dos fechas cautivadoras. En Abbey Road se realizará un homenaje a Phill Collins. Mientras que la artista Katie James presentará “Versos para no olvidar” y Mimi Maura también desembarca con su último material. Y para quienes gustan de vivir la experiencia más alejada de la ciudad podrán compartir una nueva edición del Festival PLAM, con la participación de 100 bandas autogestivas.

El domingo será una gran oportunidad para compartir en familia la propuesta que trae el Dúo Karma desde Cuba en el Teatro Roxy. Y para quienes gozan del séptimo arte, pueden aprovechar las funciones de “Un crimen argentino”, en el Espacio INCAA.

Como parte de las recomendaciones para saber qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada espectáculo y espacio cultural, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir.

LA PROSA MUTANTE: TÉCNICAS CULTURALES DE LA MAMBA NEGRA

Este viernes a partir de las 20 tendrá lugar la edición 353 de La Prosa Mutante. Según adelantaron desde la organización será una versión con “las mejores técnicas seleccionadas por la Mamba Negra”.

Las lecturas en este caso estarán a cargo de Aluanda, Gonzalo Galán, Romina Marte, Guillermina Sánchez Magariños. La intervención teatral estará protagonizada por Fer Osuna y la música del encuentro será interpretada por Manu Galarregui y Polen. Habrá también una exposición de Giaco Arte y la habitual mesa de publicaciones.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Bitelyus Hostel, Olavarría 2474

MISS BOLIVIA

Miss Bolivia ofrecerá este viernes a las 21.30 un show con toda su potencia de cumbia, hip hop, reggae y cultura latina. El recital había sido reprogramado luego de que la artista se contagiara de covid-19 semanas atrás.

Miss Bolivia es el proyecto musical de Paz Ferreyra, en el cual fusiona música urbana con estilos que aportan la frescura y provocación de lo digital a la potencia de los ritmos y elementos originarios. Actualmente se encuentra produciendo su próximo álbum, “Bestia”.

Entradas: $800 Plateanet y en la boletería del teatro

$800 Plateanet y en la boletería del teatro Sala: Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280

HELTER SKELTER Y LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

La reconocida banda tributo Beatle “Helter Skelter” se presentará en una fusión con la centenaria Banda Sinfónica Municipal marplatense este viernes a las 21, el Teatro Municipal Colón.

El espectáculo consta de tres partes: una primera con la banda interpretando una obra de obertura del concierto, luego será el turno de los Helter Skelter con una docena de temas desde la Beatlemanía hasta lo más actual y un cierre fusión entre ambas agrupaciones, gracias a los arreglos sinfónicos de los temas realizados por Tincho Cabello.

Entrada: $1000

$1000 Sala: Teatro Municipal Colón, Hipólito Yrigoyen 1665

LOS ETERNOS

Para los que gustan de otros ritmos, la banda de cumbia Los Eternos, que últimamente viene haciendo presentaciones junto al mar, llega con su ritmo tropical este viernes a las 21 en Vorterix Club.

Con más de 300 shows en su haber, Santiago Cobos Royo (percusión), Juan Manuel Costantino (percusión), Felix Fritz (guitarra), Martín Halkett (teclados), Gastón Lescano (bajo), Damián Matteo (coros y güiro) y Facundo Santillán (voz líder) despabilan al público y lo alegra en cada presentación con sus versiones de las más reconocidas cumbias de la música argentina.

Entrada: $1500 por EyTicket

$1500 por EyTicket Lugar: Vorterix Club, Diag. Pueyrredón 3338

SANDRA LOJO

Este viernes a las 21.30, Sandra Lojo se presentará nuevamente con un gran show en vivo en el Wolfgang Teatro Bar. Con un renovado repertorio, el espectáculo cuenta con temas en castellano y con el acompañamiento de Ulises Zamudio en bajo y bandoneón, Ramón García en guitarra y Darío González en percusión. En esta oportunidad la artista invitada será Adriana Di Julio.

Sandra Lojo, el 8 de diciembre de 1989 debutó en el programa de Juan Carlos Mareco por A.T.C., representando a Mar del Plata. Obtuvo el Premio Revelación Femenina en el IX Festival Iberoamericano de la Canción de Argentina y Puerto Rico el 26 de diciembre de 1996 y en 1994 fue nombrada “Personajes de mi Ciudad”.

Entradas: reservas al 2234466829

reservas al 2234466829 Lugar: Wolfgang Teatro Bar, Córdoba 2580

PH MUSIC FESTIVAL

Fan de Nish, Mädre y One Ticket to the Moon estarán juntos en una noche a pura fiesta en el PH Music Festival que tendrá lugar este viernes desde las 21 en Guido 2267. El evento contará con escenografía a cargo de Celofán Estudio Creativo, una muestra de arte, feria de ropa, una expo de tatoo y un homenaje al fotógrafo Hugo Grassi.

Fan de Nish es una banda de música alternativa independiente formada en 2019 que funciona géneros del rock, pop y grunge en sus composiciones. Meses atrás lanzaron su primera sesión en vivo “Prólogo”, grabada en los estudios Romaphonic (ex Circo Beat) de la ciudad de Buenos Aires. La banda está integrada por Alejandro Soligo en voz, Alejandro Tornatore en guitarra y coros, Cristian Suárez guitarra y coros, David Cermesoni en bajo y Germán Mignani en batería.

En tanto que Mädre surgió hace tres años luego de un desprendimiento de una formación anterior de larga carrera: Mínimo. Ahora, en formato power trío de rock y con un sello personal propio, lograron converger grandes historias y relatos con música. A mediados de 2019, se sumó al Trío Sergio Sáenz: cantante y guitarrista oriundo de Villa Gesell. Ya en formato de cuarteto, se metieron al estudio para grabar cuatro canciones más que se encuentran en proceso de mezcla. La banda la conforman Ginno Galvaliz en bajo; Hernán Curtti en batería; Sergio Sáenz en voz y guitarra y Nicolás Navarro en voz y guitarra.

Entradas: se pueden reservar a través de las redes de las bandas.

se pueden reservar a través de las redes de las bandas. Lugar: Guido 2267

FESTIVAL DEL CLUB RIELES DEL PUEBLO CAMET

Este sábado desde las 11 en Estación Camet se realizará el tercer Festival del Club Rieles del Pueblo Camet. Desde la organización invitan a disfrutar una jornada a pura diversión y en comunidad. En el caso de lluvia las actividades serán reprogramadas.

Además de los talleres de yoga y actividades artísticas, habrá comidas, bebidas y postres a precios populares. Será una oportunidad para compartir música de la mano de las bandas Cresta Rock y Folklore de mujer. También habrá juegos para niños y niñas, feria de emprendedores y sorteos.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Perito Moreno y Azara, Estación Camet

ESPACIO UNZUÉ

Para celebrar el Día de la soberanía, el Espacio Unzué abre sus puertas con propuestas recreativas y culturales al aire libre este fin de semana largo en Mar del Plata. El viernes se presentará “Mardelcanto 2022”. Del evento participarán del encuentro el Coro Cissab de CABA, Coro Marín de San Isidro, Coral MardelCanto de Mar del Plata. También estará el Coral 12 de Pilar y Arsis Coral, de Montevideo.

La propuesta para toda la familia se podrá visitar a partir de las 15 y hasta el próximo lunes. Como la propuesta es al aire libre, según informaron no se suspenden las actividades por lluvia ya que habrá propuestas para hacer dentro del edificio. Según anticiparon desde la organización, el público podrá disfrutar de una variedad de música, cuentos, títeres y circo. Además de la feria de emprendedores y del patio de comida.

ESPECTÁCULOS SÁBADO -Un periplo payaso| circo teatro

-Las Magdalenas| música infantil

-Tony Fratello| payaso DOMINGO -Flaquini| clown circo

– Payaso Faina| clown

-Operación Ilegal| ska reggae LUNES -Pipo| circo

-Papaya| música latinoamericana

-Mona Circo| circo

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Espacio Unzué, Rio Negro 3.470

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL FARO DE LA MEMORIA

Este sábado de 15 a 19 retoman las actividades artísticas en el Faro de la Memoria. Se trata del ciclo Reencuentro en el Faro–Construir Memoria. Luego de una exitosa temporada el año pasado, volverán a realizarse diversas propuestas gratuitas al aire libre. Habrá talleres, charlas, espectáculos, exposiciones, juegos, feria, deporte social y visitas guiadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 15:00| Feria de Productores de la economía social

Proyecto Raíces – coordinada por los fotógrafos Verónica Mastrosimone y Esteban Widnicky. Una muestra elaborada por Pueblos Originarios.

Taller de mosaico artístico con Sabrina Calderín.

Feria de Productores de la economía social Proyecto Raíces – coordinada por los fotógrafos Verónica Mastrosimone y Esteban Widnicky. Una muestra elaborada por Pueblos Originarios. Taller de mosaico artístico con Sabrina Calderín. 15:30| Michelino y sus Títeres – Colectivo EPA

Michelino y sus Títeres – Colectivo EPA 16:00| Taller de marionetas de Cartón. “Ser de Cartón”. Jugar, imaginar, crear y divertirte con Mane Ponce.

Clase de Gimnasia Rítmica Expresiva. Danzar en el Faro de la Memoria con Nathalia Zapata

Taller de marionetas de Cartón. “Ser de Cartón”. Jugar, imaginar, crear y divertirte con Mane Ponce. Clase de Gimnasia Rítmica Expresiva. Danzar en el Faro de la Memoria con Nathalia Zapata 16:30| Taller instalación Fotografía estenopeica: “Ver todo al revés”. Verónica Mastrosimone – Proyecto Raíces

Visita por el Sitio histórico

Taller instalación Fotografía estenopeica: “Ver todo al revés”. Verónica Mastrosimone – Proyecto Raíces Visita por el Sitio histórico 17:00| Acá sembramos soberanía. Presentación de huerta agroecológica, intercambio de plantines y semillas con Sandra García y Juan Ignacio Echeverría.

Acá sembramos soberanía. Taller de acuarelas con tintes naturales y flores con Veronica Boyer

Acá sembramos soberanía. Presentación de huerta agroecológica, intercambio de plantines y semillas con Sandra García y Juan Ignacio Echeverría. Acá sembramos soberanía. Taller de acuarelas con tintes naturales y flores con Veronica Boyer 18:00| Murga Despuntando Vicios

Dirigida por Pablo Martínez Ferrari

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Faro de la Memoria, avenida de los Trabajadores 5700

POESÍA DE ACÁ

Tras el Festival Rural de Poesía, este sábado desde las 16 y el domingo a partir de las 18 tendrá lugar “Poesía de acá” en el Muelle de los Pescadores con Feria de editoriales independientes y algunos objetos especiales. Además de lecturas, quienes asistan se podrán dejar llevar con las instalaciones sonoras y disfrutar de propuestas de karaoke y habitación de los halagos. Según anticiparon, la lectura en la calle será el sábado ya que el domingo está previsto que llueva.

CRONOGRAMA: POESÍA DE ACÁ SÁBADO 19 16:00| Lectura en la calle

Lugar: Muelle de los Pescadores 18:00| Ronda 1

Lisandro Parodi

Sol Rodríguez

Gab Gutiérrez 19:00| Ronda 2

Franco Cajal

Delfina Cabrera

Eduarda Rocha 20:00| Ronda 3

Cami Urresti

Sebastián Bianchi

María Lucesole 21:00| Cierre

Pauline Fondevila

Pellejero + Caamaño DOMINGO 20 18:00| Ronda 1

Mechi Ciuró

Lara Flores

Iara Debenedetti 19:00| Ronda 2

Piro Jaramillo

Pauline Fondevila

Marina Akessio 20:00| Ronda 3

Dani Zelko

Ale Benz

Ale Saguí 21:00| Ronda 4

Dislexical

Gabriel Bejerman 22:00| Cierre

FESTIVAL POR LOS 110 AÑOS DEL SHOPPING LOS GALLEGOS

Los Gallegos cumple 110 años de su fundación y lo celebra este sábado a partir de las 16 con premios, sorpresas y un festival con entrada libre y gratuita. En la Plazoleta del Tango, ubicada en el ingreso principal del Shopping en Belgrano y Rioja, un escenario será el punto de encuentro con artistas de la ciudad de diferentes géneros.

El Conjunto de Gaitas Alborada, Mariela Deanes (música española), Marisa Holman (tango), Nada Personal (Soda Stereo), Helter Skelter (Beatles) y Viceversa2Mil (rock pop nacional e internacional) pondrán música a una jornada especial.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Plazoleta del Tango, Belgrano y Rioja.

PINA AL SUR DEL SUR

Este sábado a las 19.30, la compañía “Quantum danzateatro” vuelve a presentar “Pina, al sur del Sur” en el Galpón de las Artes.

La puesta es un homenaje a la obra de la coreógrafa alemana Pina Bausch. En esta oportunidad la directora de la Compañía Quantum, Gimena Torti Romairone, reunió a un grupo de artistas de Mar del Plata con el fin de realizar una Gala a la danzateatro. Durante el año 2021 en distintas locaciones de patrimonio cultural de la ciudad filmaron un documental que registra distintos paisajes de la obra en espacios al aire libre que se intervienen artísticamente.

Entrada: por Cooperación Solidaria. Reservas a través de la página web.

por Cooperación Solidaria. Reservas a través de la página web. Sala: El Galpón de las Artes, Jujuy 2755

FESTIVAL PLAM

Este sábado y domingo, desde las 15 y hasta las 3 de la madrugada llega el Festival PLAM, música en movimiento que contará con la participación de alrededor de 100 bandas autogestivas. Además, será una oportunidad de participar de talleres, circo, feria de libros y buffet.

El Festival de música independiente contará el primer día con las bandas Flor de Monos, Astromambo, Papaya, Candor Tino y Los Grabetas, Malenia Belén, Trigona, Lobito, La círcula candombera y la musicalización de Dj Kime y Eliott. La propuesta musical continuará el domingo con La Whillington, Naranja Bum, El Audaz Golpe, La Fuerza Crew, Reverdeser, Hechicera, Lunaticos, Ceci Chasco Grupo, Enjambre, La Circula Candombera, Dj Mai Sacuia y Leaom.

Entrada: $3000 por Articket, también se pueden comprar en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y Conex, San Martín 3263.

$3000 por Articket, también se pueden comprar en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420 y Conex, San Martín 3263. Lugar: Club de Campo Pueblo Pampa, ruta 226 km 14.

KATIE JAMES EN CONCIERTO

Katie James este sábado a las 21.30 subirá al escenario del Teatro Payró para presentar “Versos para no olvidar”. El público que asista también podrá disfrutar de las canciones de la cantante marplatense, Lucía Albornoz quien compartirá su folclore.

Katie James cautivará al público con su exquisito repertorio, lleno de imágenes e historias de nuestra música latinoamericana, enalteciendo los ritmos de la zona andina colombiana: Bambuco, Pasillo, Guabina, Danza y Vals. Canciones que cantaban sus padres y abuelos, traídos al presente en versiones frescas para llegar a nuevos oídos o simplemente para ser disfrutadas otra vez por aquellos que llevamos en el alma estas melodías.

Entrada: $800 por Plateanet o en la boletería del teatro

$800 por Plateanet o en la boletería del teatro Sala: Roberto J. Payró, Boulevard Marítimo 2280

HOMENAJE A PHIL COLLINS

El gran homenaje a Phil Collins vuelve este sábado a las 21 al escenario de Abbey Road a pedido del público. Con 13 artistas en escena, más la participación del Coro Alas Argentinas de la Fuerza Armada y los arreglos de vientos Martín Cabello será una noche musical imperdible.

Phil Collins es un importante personaje de la escena musical. Comenzó como baterista de Genesis en 1970 y después siguió como la voz líder en 1975 hasta 1996 tras la salida de Peter Gabriel. Paralelamente entrando en la década del 80′, década que lo popularizó aún más como solista, lanzó su primer disco en 1982 titulado “Face Value”. En su última gira con la banda, el músico anunció su retiro por problemas de salud.

Sin lugar a dudas, su obra, su música, trascendió y sigue trascendiendo de generación en generación. Por tal motivo, diferentes músicos importantes de la ciudad de Mar del Plata encabezado por Fito Carrizo, rinden homenaje al compositor , músico, cantante, y actor.

Este sábado el público podrá disfrutar de la propuesta musical con Federico Serravalle en voz, Victoria Del Santo, Uma Arias y Valentina Casero en coros. La banda se completa con Cristian “Kaki” Salgado en guitarra, Alfredo Facciolo en bajo, Fito Carrizo en batería, Sergio Mileo en percusión, Adrián Farías en teclados y programación, Braian Rosas en teclados, Emiliano Bazán en trombón, Adán Pereyra en trompeta, Ibrahim López en trompeta y José Marín en saxo.

Entrada: $2000 por Articket. También en puntos físicos como: La Casa De La Guitarra, Belgrano 3420 y Conex Tienda Urbana, San Martin 3263.

$2000 por Articket. También en puntos físicos como: La Casa De La Guitarra, Belgrano 3420 y Conex Tienda Urbana, San Martin 3263. Lugar: Abbey Road, Juan B. Justo 670

NAON POR PRIMERA VEZ EN MAR DEL PLATA

Naon llega por primera vez, este sábado y domingo a la ciudad para realizar dos shows en vivo luego del lanzamiento de su último EP “La Trama”, compuesto por tres de sus canciones en formato íntimo y acústico.

La banda oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentará este fin de semana en dos escenarios diferentes. Con un disco y un EP recién estrenado: “La Trama” decidieron compartir su música en los escenarios de todo el país, así como también seguir produciendo canciones nuevas.

Naon es un big bang musical en el que confluyen el soul, el pop, el funk, el R&B y el acid jazz. Un proyecto que se percibe como un “todo donde el conjunto es mucho más importante que lo individual, donde la unión hace la fuerza”.

Entrada: Gratis con consumición

Gratis con consumición Lugares:

-Lions, Olavarria y Alberti

-Hops Galeria, Moreno 2941

MIMI MAURA PRESENTA “ALMA ADENTRO”

Mimi Maura vuelve este sábado a Mar del Plata para presentar su nuevo disco “Alma adentro”. A partir de las 19 el público podrá disfrutar de lo que ofrece el centro Cultural Ciudad Brewhouse y de la banda marplatense “La Valentina Ska” para revivir grandes clásicos.

En esta ocasión, la cantante y compositora Midnerely Acevedo, más conocida por su nombre artístico “Mimi Maura”, regresa a Mar del Plata con su último material que está compuesto por diez canciones donde participan músicos como: Sergio Rotman, Rebeka Nogales, Fidel Nadal, Silvia Rexach, Ivo Dimchev, Gigio González, entre otros.

Entrada: desde $1000 por Articket y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos: Brewhouse; La casa de las guitarras, Belgrano 3420.

desde $1000 por Articket y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos: Brewhouse; La casa de las guitarras, Belgrano 3420. Lugar: Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, Diagonal Garibaldi 4830

DÚO KARMA

Dúo Karma se presenta este domingo a las 19 en el Teatro Roxy. Curiosidad, humor, interacción con el público y poesía no faltarán en este concierto para disfrutar en familia. Además, como banda invitada, se podrá disfrutar de “Las Magdalenas”.

Una guitarra, dos voces, kalimba, caxixis y ritmos corporales son las navegan en esta travesía de canciones que pasa por los discos “Vámonos de viaje”, “En Guarandinga por toda Cuba” y el más reciente “Firmamento”.

Entrada: desde $1900 por Plateanet

desde $1900 por Plateanet Sala: Roxy de complejo Radio City + Roxy + Melany

CINE EN ESPACIO INCAA DE MAR DEL PLATA

El recientemente inaugurado Espacio INCAA proyectará este fin de semana largo “Un crimen Argentino”, la película que está basada en la novela homónima de Reynaldo Sietecase se centra en un hecho criminal en 1980. La función tendrá lugar este domingo y martes a las 19 en la sala que se encuentra en Chauvin.

UN CRIMEN ARGENTINO

(Duración: 113 minutos| Argentina| Thriller)



Sinopsis: Thriller de investigación criminal y político, basado en un hecho real ocurrido en los años 80: la intrigante desaparición de un hombre de negocios en la ciudad de Rosario, en el marco de la dictadura militar argentina. El caso es asignado a dos secretarios de un juzgado de instrucción pocas semanas antes de que uno de ellos emigre a España. En una carrera contra el tiempo ambos juristas intentarán resolver el caso enfrentando las interferencias de una policía subordinada al poder represor.

Intérpretes: Nicolás Francella, Matías Mayer, Malena Sánchez, Luis Luque, Alberto Ajaka, Rita Cortese, César Bordón, y Darío Grandinetti.

Dirección: Lucas Combina