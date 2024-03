La Falla celebra su tradición en Mar del Plata y la relación con Valencia

Los detalles del nuevo monumento, entre los 150 años de la ciudad y los 70 de la tradición valenciana. La quema será el 23 de marzo.

Uno de los tantos eventos tradicionales en Mar del Plata es la Falla Valenciana que con la cremá del monumento marca, de alguna manera, el final de cada temporada de verano. Este año, sin denuncias ni críticas sociales, la estructura busca celebrar los 150 años de la ciudad y las “70 semanas falleras” de la Unión Regional Valenciana a nivel local. Se podrá recorrer hasta el sábado 23 de marzo cuando desde las 20 tendrá lugar el acto de cierre con la quema.

Esta semana comenzó la plantá del monumento fallero frente a la Plaza Colón, con la particularidad de que este año su mensaje se centra en el espíritu celebratorio por los 150 años de Mar del Plata y los 70 desde que se realiza el tradicional evento en la ciudad. A su vez, los artistas realizadores apostaron a una estructura con menor altura pero más larga para que el público que la visite pueda recorrerla.

Mientras ya puede observarse el monumento en pleno centro de la ciudad, en paralelo, hasta el 31 de marzo, marplatenses y turistas también pueden disfrutar de 15 a 23 en Plaza Colón (Arenales y Bolívar) del stand gastronómico donde se pueden degustar los buñuelos, platos y bebidas típicas.

“Este año obviamente tiene que ver con los 150 años que cumple la ciudad de Mar del Plata y con los 70 que cumple la Unión Regional Valenciana, las 70 semanas falleras marplatenses. Tomé como base la celebración porque son números redondos y super importantes”, explica el artista fallero Adrián Mas Reyes para Qué digital.

“Es una falla donde no vamos a encontrar los tradicionales escenarios con quejas hacia la política, los salarios de los jubilados y varias cuestiones sociales. Simplemente hablamos de celebración, festejar el hecho de dos ciudades que, a pesar de que son distintas, en realidad hoy en día tienen muchas cosas en común”, detalla sobre construcción en espejo que busca mostrar las similitudes entre Mar del Plata y Valencia.

Las fallas vienen de Valencia donde se sigue celebrando y son imponentes, impresionantes. En Mar del Plata a través del tiempo hemos instalado esta fiesta, realmente deseo que todos los marplatenses sientan que es una fiesta local y que la temporada termina cuando se prende fuego el monumento

Para este monumento fallero, el artista utilizó iconos que marcan la identidad de Mar del Plata como las lanchitas amarillas, guardavidas, surfistas o figuras como Astor Piazzola y el arquero de la selección Emiliano Dibu Martínez que sostiene la Copa del Mundo.

“Lo que van a encontrar son símbolos que marcan a estas dos ciudades que están separadas por miles de kilómetros y que en espíritu son bastante parecidas”, afirma.

Adrián Más Reyes es tercera generación de artistas falleros y un apasionado por cada uno de sus trabajos. “De hecho, en mi historia particular mi abuelo, Iaio, en los finales de los años ’50 y principios de los años ’60 se instaló acá, y Mar del Plata no era tan diferente de su Valencia querida y encontraron su lugarcito. Aprovecharon eso y acá se quedaron y pudieron mantener sus tradiciones”, señala.

El monumento fallero comenzó a realizarse en diciembre del año pasado. Como es habitual el equipo autogestionó los materiales para la realización que le llevó casi cuatro meses. “Comenzamos a trabajar en el taller con mi compañero Ces Merlini con la parte de carpintería, lo que nos llevó mucho tiempo porque se planteó la posibilidad de hacerlo a lo largo y no a lo alto ya que el presupuesto que tenemos es bastante limitado y lo acotamos a lo que se puede hacer. En febrero trabajamos a full la construcción de las máscaras, de la artística y del color para que se vea más lindo”, cuenta.

En esta oportunidad, marplatenses y turistas recorrerán una estructura fallera que no supera los 6 metros. “La altura que veníamos logrando no era tan impactante como nos gustaría y para darle un marco distinto en estos 70 años, ya que no es de protesta sino de celebración, buscamos generar este impacto. Es una estructura distinta y es más dinámica”, confía. Cabe recordar que el año pasado, al finalizar la cremá, hubo un principio de incendio en el techo del Centro Provincial del Teatro Auditorium que generó quejas y críticas.

“Esta vez buscamos que no sean cosas acumuladas una encima de la otra sino que tenga una cierta fluctuación. Espero haberlo logrado y que se pueda disfrutar de esa manera”, cierra.