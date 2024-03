Organismos en alerta ante el “riesgo de interrumpir” tareas de Espacios de Memoria

Ante la incertidumbre, un comunicado conjunto de organizaciones de derechos humanos advierte por sus consecuencias en el estado de derecho.

(Foto: archivo / Qué digital)

Que los Espacios de Memoria interrumpan sus tareas y sus objetivos pone en riesgo el estado de derecho: palabras más, palabras menos esa es la principal definición que se extrae de un comunicado conjunto de organizaciones de derechos humanos en contra de la situación de absoluta incertidumbre que ensombrece a la Secretaría de Derechos Humanos y a esos sitios en particular

Como parte de la profundización del ajuste, esta semana se dieron a conocer los primeros despidos de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional y, en diálogo con Qué digital, desde el Espacio de Memoria del Faro de Mar del Plata donde funcionó el centro clandestino de detención de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM), dieron a conocer el estado en el que se encuentran desde el cambio de gestión.

En primera medida, a partir del DNU 84/2023 de Javier Milei que establece revisiones trimestrales de los contratos previos al 1° de enero de 2023, la continuidad de los cinco puestos laborales -y en consecuencia, el funcionamiento mismo del Espacio- es una incógnita.

Por otro lado, sin nombramiento de un director del área de Sitios y Espacios de Memoria de la Nación en la Secretaría de Derechos Humanos, no solo no tienen un interlocutor con quien hablar sobre el presente y futuro de los espacios sino también sufren serias complicaciones administrativas, considerando que por ejemplo no pueden abrir el espacio marplatense por la paralización y el corte de la obra pública que se inició en 2023.

Y así como sucede en Mar del Plata, la situación se expande al resto de los Espacios de Memoria, ante el ajuste y sobre todo ante el discurso negacionista del terrorismo de Estado que abonan tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Es por eso que organismos encabezados por Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea permanente por los derechos Humanos y Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, emitieron un comunicado en el que rechazaron la interrupción de las actividades y advirtieron por los riesgos.

“Expresamos nuestra honda preocupación ante la posibilidad de que no sean renovados los contratos laborales de las y los trabajadores de los Sitios de Memoria Automotores Orletti, Club Atlético, Famaillá, Faro de la Memoria, El Olimpo, Regimiento de Infantería 9 y Virrey Cevallos, todos ellos ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio”, inicia el comunicado.

Al ser en su mayoría víctimas del terrorismo de Estado, las personas que integran los organismos resaltaron el trabajo que se lleva adelante en los Espacios, con “estrategias pedagógicas, talleres educativos y visitas guiadas acompañados por miles de visitantes e investigadores nacionales y extranjeros, alumnos de todos los niveles educativos y familiares de víctimas de desaparición forzada”.

Incluso, subrayan que la actividad que se lleva adelante en esos espacios ni siquiera se interrumpió durante la gestión de Mauricio Macri, hoy simpatizante del gobierno de ultraderecha.

A su vez, recalcan la posibilidad de que por acción y omisión Milei incumpla con tratados internacionales de carácter constitucional al atacar espacios de defensa de derechos humanos, como también el hecho de que podría incumplir con leyes vigentes tales como la Ley 26.691 y aquellas que protegen específicamente a algunos de esos espacios, como la que declara Patrimonio cultural provincial (Ley Provincial 13.836 de 2015) y la que impone el título de Sitio Histórico Nacional (Ley Nacional 27.127, de 2015) al Faro de la Memoria.

Por último, realizaron una definición elocuente en función de la importancia de sostener el recuerdo de las consecuencias, los motivos y las víctimas del terrorismo de Estado: “Mantener estos sitios en pleno cumplimiento de sus objetivos es mantener el estado de derecho en nuestro país”.