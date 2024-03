“Absoluta incertidumbre” de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos

Sin interlocutor, con obras inconclusas y sin precisiones sobre qué sucederá en Mar del Plata y el resto del país.

(Foto: archivo / Qué digital)

El ajuste de Javier Milei y el desguace de las políticas públicas estatales mantiene a los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la “absoluta incertidumbre” y, además, con obras inconclusas en el Espacio de Memoria del Faro de Mar del Plata. A nivel nacional ya se concretaron despidos.

Mar del Plata es una de las ciudades en las un ex centro clandestino de detención como la ex Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM) fue recuperado y convertido en un Espacio de Memoria donde, además, funciona oficialmente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de áreas como el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) con cinco puestos laborales.

Sin embargo, el brutal ajuste que implementa el gobierno nacional y la falta de gestión en algunas áreas dependientes de la administración pública nacional también alcanza a estos sitios, sobre todo considerando el discurso negacionista del terrorismo de Estado que abonan tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La incertidumbre atraviesa al Faro de la Memoria en diversos aspectos. Por un lado, a los puestos laborales, considerando que muchos de los trabajadores fueron contratados -en algunos casos hace casi una década- bajo el régimen denominado “de Artículo 9″ de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, contrataciones impactadas por el DNU 84/2023 de Milei que establece revisiones trimestrales de los contratos previos al 1° de enero de 2023.

Todo eso, en un marco de total incertidumbre por la falta de nombramiento de un director de Sitios y Espacios de Memoria de la Nación. “Desde el cambio de gestión en los Espacios de Memoria lo único que hubo nuevo como funcionario es el secretario Alberto Baños y algunas áreas porque están cambiando la estructura de la Secretaría. Nosotros, los Espacios de Memoria, desde el cambio de gestión no tenemos vínculo con nadie. No hay director, no hay nadie que esté resolviendo las situaciones de los Espacios de Memoria”, describió la referente del Faro de la Memoria, Ana Pecoraro, ante la consulta de Qué digital.

“Hace más de un mes le pedimos una reunión al secretario y lo que pasa es que la mitad de los contratos de la Secretaría son los que vencen el 31 de marzo”, añadió Pecoraro respecto a la inestabilidad laboral que alcanza a por lo menos la mitad de los 114 puestos laborales que hay en el área en todo el país. “Somos fácilmente echables“, consideró y advirtió que al finalizar marzo podría darse una “masacre” de contratos.

Por otro lado, el Espacio de Memoria sufre de primera mano también la paralización de la obra pública implementada por Milei, teniendo en cuenta que en 2023 se habían iniciado obras de puesta en valor que iban a demorarse al menos ocho meses pero que aún siguen inconclusas: “Estábamos con una obra pública, como trabajadores nos teníamos que retirar y hace más de un mes estamos pidiendo por favor que alguien firme la terminación de la obra porque no nos dejan abrir. Nadie firma y nadie contesta”, lamentó.

A pesar de esa situación, sin embargo, las trabajadoras siguen yendo al Espacio para realizar otras tareas tales como pintar y preparar una próxima reapertura de las oficinas. “Nosotras estamos yendo, no podemos abrir porque la empresa no terminó la obra y no terminaron de pagarle pero estamos yendo a pintar, a terminar cosas”, dijo y a la espera de poder abrir el 18 de marzo para concretar talleres pendientes. “Legalmente no podríamos abrir porque la empresa todavía sigue siendo responsable del Espacio”, aclaró y aseguró que, por ejemplo, hasta la vereda está realizada por la mitad.

“Hay una fantasía de que somos miles de millones de trabajadores pero el Espacio de Memoria se abrió con un contrato, hoy tenemos cinco porque hubo trabajadoras que se pidieron el pase desde otros lugares. Si no cómo sostenés un Espacio de Memoria con un contrato, haciendo visitas, atendiendo y limpiando”, añadió respecto a los ajustes y los discursos que buscan legitimarlos.

Por otro lado, indicó que actualmente las y los trabajadores se organizan y realizan asambleas virtuales para interiorizarse de lo que sucede en cada uno de los Espacios y a la espera de novedades.