Segundo día de protestas contra el desmantelamiento del Centro de Referencia

El desmantelamiento del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, la principal área de asistencia social del gobierno nacional en Mar del Plata, no pasó desapercibido y este miércoles contó como respuesta con el segundo día de protestas por parte de sus trabajadores: incertidumbre en torno a alrededor de 50 puestos laborales y la asistencia a centenares de personas.

Organizaciones sociales y trabajadores de distintos sindicatos como los nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron en las inmediaciones del Instituto Unzué donde solían funcionar las oficinas del ex Ministerio de Desarrollo Social y que al igual que diversas áreas dependientes de la administración pública nacional, son foco de un brutal ajuste y el propio gobierno de Javier Milei anunció el cierre de sus 59 sedes.

La protesta de este miércoles es la segunda que se realiza esta semana en el lugar, donde este martes por ejemplo también estuvieron afiliados del sindicato de la Unión del Personal Civil (UPCN), considerando la pérdida de fuentes laborales que implica el cierre del CDR y que las áreas que abarca la sede son en muchos casos garantía de derechos esenciales tales como el acceso a un ingreso, a alimentos o a asistencia a personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad.

Es que en el CDR del ex Ministerio de Desarrollo Social -hoy “Capital Humano“- además de la oficina ministerial en Mar del Plata, funcionaban áreas como el Centro de Acceso a la Justicia y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Inadi que. si bien estas últimas ya no existen como tal, aún mantienen sus oficinas y parte de sus trabajadores.

En total, según indicó el concejal Diego García, extitular del CDR local en la gestión de Alberto Fernández, calculan que unos 50 trabajadores son los que se desempeñan en el lugar y solo en el año 2023 atendieron a más de 500 personas en Mar del Plata. Desde ATE, en tanto, confirmaron al menos el despido de una trabajadora de la Andis y el anuncio de cierre anticipa un futuro oscuro para el resto de los empleados.

En ese marco, mientras las consecuencias de la crisis necesitan respuestas de las áreas asistenciales nacionales, desde el gobierno se limitaron a indicar que los trámites que allí se realizaban pasarán a canalizarse a través de atención virtual y que también se creará una línea (0800-222-3294) para trámites referentes a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

“Los diferentes niveles de asistencia que estos centros de referencia brindaban hacia la comunidad, se verían negativamente reducidos al simple funcionamiento de trámites digitales”, consideró al respecto el extitular del CDR a través de un proyecto de comunicación elevado en las últimas horas al Concejo Deliberante.

La situación de los centros de referencia, además, se suma a la que sufren otros trabajadores del gobierno nacional como los del Espacio Unzué, es decir, el área dependiente de la Senaf que este verano mantuvo actividades recreativas y culturales en el mismo predio del CDR a pesar de no contar con presupuesto ni certidumbre en torno al futuro de unos 30 trabajadores.

Todo, en un marco de extrema inestabilidad laboral producto del Decreto 84/2023 de Javier Milei, a través del cual estableció que no se renovarán los contratos de las y los trabajadores de la administración pública nacional que concluyeran el 31 de diciembre de 2023 y que hayan iniciado a partir del 1° de enero de ese año, mientras en paralelo se revisarían de manera trimestral los contratos previos.