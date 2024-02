El Inidep, sin respuestas: “El panorama que se vislumbra es desolador”

Mientras más de 50 siguen sin cobrar, trabajadores reclaman soluciones al ministro de Economía, Luis Caputo. Y alertan por el escaso presupuesto destinado al organismo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Lejos de aparecer las soluciones, y tal como lo expresaron la semana pasada con una protesta, el conflicto en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se mantiene inmerso en la incertidumbre y malestar de las y los trabajadores por la falta de respuestas del gobierno nacional. “El panorama que se vislumbra es desolador”, advirtieron ante la falta de renovación de 53 contratos por trabas administrativas, un presupuesto congelado en medio de la fuerte inflación y la falta de designación de autoridades que permitan el normal funcionamiento del organismo.

El conflicto empezó a difundirse semanas atrás cuando trabajadores y trabajadoras del Inidep expusieron que como parte de un nuevo capítulo en torno a las precarias contrataciones 53 de ellos no cobran desde diciembre.

Es que aquellos que son contratados bajo el régimen del “Decreto 1109” -es decir, la contratación de profesionales autónomos “que sean necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales” como monotributistas- no cuentan aún con el contrato correspondiente por la falta de firma de los expedientes.

“Este retraso ha hecho que al día de la fecha estos trabajadores no hayan cobrado los haberes correspondientes al mes de enero. Y sumado a esto, la demora en la resolución de este trámite, hará que tampoco cobren en término los haberes del mes de febrero”, señalaron a través de un comunicado y apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene que resolver la situación.

“Si bien desde Inidep los trámites se iniciaron a fines de diciembre para poder cumplir con los pagos a término, se suscitó una demora en los procesos administrativos desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y en dependencias del Ministerio de Economía, que dilataron el trámite”, enfatizaron y reclamaron que Caputo, de una vez por todas, “resuelva favorablemente esta situación”.

Así, señalaron que pese a distintas visitas realizadas por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, “no pudo aportar una solución concreta”. En esa línea, también criticaron que desde el cambio de gobierno sigue sin designarse un director general del organismo lo cual “dificulta el funcionamiento diario de la institución”.

En un contexto que se presenta crítico como parte del brutal ajuste implementado por el presidente Javier Milei, las y los trabajadores del Inidep remarcaron que, como para toda la administración pública nacional, “el presupuesto asignado para el corriente año es equivalente al otorgado en el año 2023, el cual con la fuerte devaluación e inflación acumulada es claramente insuficiente para cumplir con los requerimientos que el organismo tiene para con su función, su rol como asesor a las diferentes autoridades (Ministerio, Cancillería, Secretaría de Agricultura, Ambiente) y al sector pesquero”.

A ello, sumaron que mientras “todo el personal contratado de la Administración Pública Nacional se encuentra sometido a revisión hasta el 31 de marzo del 2024” ello no hace más que generar “incertidumbre entre los empleados” por lo que lamentaron: “De no cambiar esta situación, y a solo dos meses de iniciado el año, el panorama que se vislumbra es desolador, ya que no solo están en riesgo muchos puestos de trabajo sino que afectaría el asesoramiento científico que permite un manejo adecuado de los recursos pesqueros”.