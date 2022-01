Marie Grun desafía a crear la “lengua stone” en mosaico: “Cada pieza es única”

La artista invita este sábado a marplatenses y turistas a realizar un emblema del rock en mosaico. No hace falta tener experiencia previa.

(Foto: prensa Marie Grun)

Pasaron 50 años desde que se creó la “lengua stone” y esta temporada la artista Marie Grun invita a quienes quieran conocer la técnica a hacer su propia figura en mosaico en Mar del Plata. Con alrededor de 400 obras en su haber, este sábado dicta un taller para personas que estén interesadas aunque no tengan experiencia previa porque sostiene que “cada pieza es única”.

En 1971 Mick Jagger contactó a John Pasche. El vocalista le presentó a la diosa hindú Kali, y el diseñador se inspiró en ella para crear el famoso logo británico de lengua y labios que representa rebelión y deseo. Muchos años después la artista plástica Marie Grun, mediante la milenaria técnica del mosaiquísmo, crea obras y piezas únicas llenas de color.

La “lengua stone” tiene una mítica especial, al igual que la técnica en mosaico, y tal es así que este camino que recorre Marie Grun la acercó a The Rolling Stones. Así fue cómo durante la última gira de la banda, cada músico recibió una lengua negra en homenaje al gran Charlie Watts y, según compartió la artista, Ronnie Wood la tuvo en su altar durante los shows.

“Mi compañero Ale me había pedido que haga una lengua y yo tenía ganas de hacer algo chiquito porque estaba haciendo obras grandes. De repente un día, de la nada, la empecé a hacer y no pude parar. Son cosas que se terminan en mucho tiempo y yo la empecé en el piso y la terminé ese mismo día. Sentí que algo se disparó en mí”, aseguró en diálogo con Qué digital. Y en su afán de hacer no recuerda bien si hasta el momento confeccionó 300 o 400 de estas piezas.

Como amante del rock y apasionada por el arte, Marie realizó múltiples homenajes a los símbolos de esta cultura. Artistas reconocidos como Andrés Ciro Martínez, Pitty Fernández de Las Pastillas del abuelo o Ramiro Cerezo de Pier, entre otros, ya tienen en sus casas una pieza propia hecha por la artista.

“Un día me manda un mensaje un hombre que había trabajado con Charly (García) y con el Flaco (Spinetta), pidiéndome un ‘pescado rabioso’, ya que él mismo había presenciado el momento en el que Luis lo dibujó. Luego de unos meses, terminé la obra de casi un metro de altura, y esta persona vino a buscarla y también me pidió una lengua de Argentina que midió 1,20 metros y se la llevó en avión hacia Estados Unidos”, recordó Grun .

Sin embargo, más ella de sus experiencias, la artista aseguró que el hecho más curioso es el mosaiquísmo de por sí. “Cada pieza es única. No solo porque los cortes van variando si no que yo cada día estoy distinta. Muchas veces son obras de bandas o cantantes y pongo la música de ese artista. Me interesa mucho a quién le estoy dando la obra, entonces cuando me hacen los pedidos charlo un poquito con la persona para conocerla. Me gusta saber para quién es”, compartió Marie Grun.

Marie Grun y Ale Dellosa además de compartir la pasión por la música son dos personas apasionadas por el arte de enseñar. Es por eso que este sábado de 12 a 18 brindarán un taller para el que no hace falta tener conocimientos previos. Además, los materiales necesarios están incluidos en el seminario con la idea de que cada persona pueda realizar y quedarse con una pieza de 40 centímetros.

“Todas las personas que vienen al seminario hacen sus propias ‘lenguas stone’ y después las reconocen cuando terminan porque si bien damos los mismos materiales, cada lengua es diferente y eso es hermoso porque somos todos diferentes”, resaltó la artista previo al intensivo de este fin de semana en Mar del Plata.

CÓMO HACER LENGUAS STONE EN MOSAICO

Hace 12 años que Marie Grun conoció la técnica del mosaiquísmo y se volvió una apasionada. “Me aportó empezar algo y descubrir que al mundo lo veo en mosaico, básicamente. Para mí es una pasión. Es algo muy lindo. Es una sensación de perpetuidad; de algo que es entero y se rompe para transformarse en algo y queda fijo. A mí se me mueven cosas que están buenas”, explicó la realizadora.

Este sábado de 12 a 18 Marie Grun propone “Hacé tu lengua stone en mosaico”. La actividad se llevará a cabo en Kahema, ubicado en Diagonal Estados Unidos esquina Santa María de Oro. Las personas interesadas pueden anotarse a través de Instagram o por WhatsApp al (11) 5469-3883.

Antes del taller de este fin de semana donde invita a hacer, la artista compartió que la idea es que quienes asistan puedan “construir con sus propias manos; empezar y terminar”. De experiencias anteriores Marie afirmó que quienes participan se van “con la satisfacción de haber creado algo, aporta seguridad”. “Es una experiencia muy linda”, sumó.

“Este taller se lo aconsejo a cualquier persona. Han pasado personas de distintas edades, distintos géneros, amantes del rock, de la música y amantes del monaquismo”, invitó, antes de completar: “Es muy gratificante, y mucho más si sos fanático de los Stones, o solo de su símbolo y lo que implica, es un placer”.