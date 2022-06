Música, performances y baile: El Club de la Serpiente vuelve a Mar del Plata

La fiesta está de regreso y traerá todo el disco, funk, soul y la música de los 80 a la ciudad durante el fin de semana largo.

(Fotos: prensa El Club de la Serpiente)

El Club de la Serpiente, la multitudinaria fiesta del disco, el funk, el soul y la música de los 80, vuelve a Mar del Plata durante el fin de semana largo, en el marco de su gira “Las Reliquias del Bosque Encantado” y en el quinto aniversario desde su nacimiento.

El Club de la Serpiente cumple cinco años en cartel. Nacida en marzo de 2017, la fiesta logró crecer “hasta convertirse en uno de los eventos más populares de la escena musical”, según cuentan sus organizadores, quienes en el marco del aniversario del evento y tras el regreso de la presencialidad redoblan la apuesta.

En ese marco, y tras su paso por Mendoza y La Plata luego de su inauguración en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2022, el tour “Las Reliquias del Bosque Encantado” tendrá parada en Mar del Plata, concretamente en el complejo La Normandina de Playa Grande el domingo 19 de junio.

Al respecto, desde la organización destacaron que una de las novedades de la gira ha sido “el salto hacia un aforo multitudinario donde concurrieron más de diez mil personas solo en Buenos Aires y más de veinte mil tickets a cortar a lo largo del país”. “Esto pone al evento en el mismo escalafón que cualquier recital de índole internacional”, aseguraron.

En este marco, la fiesta llegará a la ciudad con su clásico atractivo: la emblemática pista de colores, una pieza que refleja la cualidad más importante del evento: el baile. “El Club surge del deseo de ir a bailar la música que nos gusta y no encontrar dónde. El hecho de no encontrarlo, nos motivó a crearlo. Crear el ambiente adecuado para que la gente venga a bailar, a sentir buena energía, en definitiva: la gente viene por una experiencia real”, contaron desde la organización de la fiesta por la que han pasado figuras como Zorrito Von and The Cracks, Zeta Bosio, Livin Soul Project & Deborah Dixon, Javier Malosetti, Marger, Lo’ Pibitos, entre otras bandas del mismo calibre.

Y además, en el evento no faltará la presencia de la La Serpiente, host y estrella, en un número performático, con banda en vivo, danza y acrobacia en el marco de lo que denominan es “una propuesta de entretenimiento real que se mezcla mucho con la fantasía”. “Es la creación de un universo”, invitaron.