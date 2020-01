Pablo Vasco estrena su nuevo show de stand up “Risa o Muerte”

Desde este jueves a las 23 el humorista saldrá a escena en la Bodega del Teatro Auditorium. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro.

(Foto: archivo / Qué digital)

El comediante marplatense Pablo Vasco -ganador de un premio Estrella de Mar en 2019– estará todos los jueves de enero y febrero en la tradicional Bodega del Teatro Auditorium. “Risa o Muerte” será la nueva propuesta del humorista marplatense, que esta vez busca redondear una idea que ha sido su desvelo en los últimos años: el humor como respuesta a todo. O a casi todo.

Las entradas para el estreno y para el resto de la temporada están a la venta y pueden comprarse a precios populares de $250 y de $200 para estudiantes y jubilados en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280) o por Plateanet.

Después de haber afianzado su estilo con su Gira Barrial 2019 -trabajando en bares de distintas características y ubicados en los puntos más distantes de Mar del Plata y la zona- Vasco vuelve con una apuesta escénica que aprovechará las inmejorables condiciones que impone un escenario tradicional como lo es la Bodega.

“Es un lugar soñado para hacer stand up”, señaló Vasco en la previa al estreno y agregó: “Tenés a la gente muy cerca –algo que me encanta- y estás rodeado por el público, pero no tenés que pelearte con el ruido ambiente, como pasa en algunos bares. Vamos a jugar con las luces, vamos a crear climas, vamos a hablar en distintos tonos, vamos a ver si me la banco”.

Entre otros temas, en “Risa o Muerte”, Vasco hace referencia a la carcajada como fuente de energía liberadora y a la necesidad de no tomarse tan en serio algunas cosas. También pone el acento en esas respuestas equivocadas a preguntas correctas y en esa Mar del Plata que, como dice el comediante, es fuente inagotable de situaciones dignas de ser incorporadas a un monólogo.