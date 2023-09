Pablo Vasco celebra 10 años de comedia: “Aprendés más fracasando”

El marplatense se arriesga este domingo con un nuevo formato. En la previa, recordó sus comienzos y el desafío de apostar por el humor en la ciudad.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Pablo Vasco festeja una década haciendo stand up con un show “a 50 cuadras de la zona de confort”: “Aprendés más fracasando que cuando te va bien”, sostiene en la previa de su presentación de este domingo a las 21 que contará con nuevos formatos y con la banda The Flying Chorizo’s Factory. A su vez, recuerda sus inicios, los riesgos que asumió cuando comenzó en el género que lo llevó a actuar en Estados Unidos y los desafíos de apostar por hacer reír en Mar del Plata.

“Estos diez años se me pasaron rápido, alguna vez escuché que un comediante, para ser considerado como tal, tiene que pasar una década de subir al escenario. En principio, me pareció una exageración pero ahora con este festejo siento que cierro una etapa y comienzo un formato nuevo. Si miro para atrás, fue una decisión completamente familiar”, señala Vasco en una charla con Qué digital.

El show para celebrar los diez años será este domingo a las 21 en el bar El Argentino, Chacabuco 3627. Más allá de la comedia tradicional, la presentación será una excusa para probar nuevos formatos y estrenar banda: The Flying Chorizo`s Factory. Las reservas se pueden hacer por WhatsApp al 2236887506.

Pablo Vasco es comediante, animador y periodista. “El humor siempre estuvo presente, ya con Gustavo Sala o en la radio pero me empezó a gustar el género porque Rodrigo Sabio me traía materiales de comediantes y vi que tenía chapa para hacer algo”, recordó. Su comicidad tiene elementos del stand up clásico, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos que buscan reflexionar sobre los “comportamientos que la sociedad espera de un cincuentón”.

En estos años realizó los espectáculos “Solo y de noche” (2016), “No soy tan gordo en Estados Unidos” (2017), “Stand Up en 3D” (2018), “Tranquilos: no pasa nada” (2019), “Risa o muerte” (2020), “Comedia no esencial” (2021), “Kidult” (2022) y “Cómo conseguir chistes” (2023).

Su inquietud fue tal que comenzó a hacer un taller con Andrés Zurita, quien formó parte de la primera camada de comediantes en Buenos Aires. “Me acomodó las ideas en ese primer paso y hablé con Valeria, mi esposa, que quería dedicarme profesionalmente –en ese momento teníamos un hijo de 3 años y otro recién nacido-, fue consultado en familia y pude hacerlo porque tuve el apoyo”, explicó.

Profesionalmente inició el 21 de septiembre del 2013. En La Bancaria, Andrés Zurita había armado el ciclo “Humor de pie” con alumnos. Y a partir de ahí consiguió fechas en bares de la ciudad. “Actuaba hasta cuatro veces por semana, también había concursos, me presenté y en 2016 gané y terminé haciendo funciones por toda la provincia y terminé en Hollywood, Estados Unidos, actuando para 300 mexicanos. Fueron cuatro años de locura”, enumeró.



Empecé a hacer comedia por una necesidad de hacer reír y tener una respuesta directa. Encontré un formato que era buenísimo, el stand up es acá y ahora

En este recorrido que inició con Zurita, también estudió con referentes de la disciplina como Martín Pugliese, Flor D’Agostino, Félix Buenaventura y Federico Simonetti, entre otros. “Si repaso el comienzo fue la primera vez que tuve un plan armado y salió fenómeno. Quería que cuando googleen stand up en Mar del Plata aparezca mi nombre, esa era la intención”, compartió.

El boom del stand up -considera- fue mermando con el tiempo en la ciudad. “Antes no había público de stand up en Mar del Plata, ahora sí. Vienen comediantes de Buenos Aires y la gente va. Muchos se cansaron y el país se empezó a ir a la mierda, la pandemia terminó de matar todo. Dejé de organizar ciclos y empecé a armar mis propios shows. Calculo que se fueron cerrando puertas”, analizó Vasco.

LA COMEDIA, UN ESCENARIO DE APRENDIZAJE

Este domingo Pablo Vasco subirá al escenario para reflejar lo aprendido en estos diez años, aunque coincide con otros artistas que la comedia necesita resiliencia. “Aprendí después de darme la cabeza contra la pared, así como actué un 14 de mayo en Estados Unidos, me hicieron notas en el noticiero y una semana más tarde tuve que suspender un show acá porque no había gente. Siempre la comedia te mete una piña y te baja”, señaló.

“Aprendés más fracasando que cuando te va bien”, indicó y agregó: “Si tenés un show horrible y después lo volvés a hacer es porque confías en el chiste. Cuando dejás de echarle la culpa a la gente también mejorás como comediante”.

Mientras hacía funciones con otros colegas, realizó un curso con Guillermo Yanícola de improvisación. “Tengo mensajes de él que los guardo, y le gustaba mucho lo que hacía. Ese intensivo me sirvió un montón para resolver lo que va pasando, porque la comedia no tiene cuarta pared, me tiró mucha data que no tenía”, sumó.

Por otra parte, frente a la incertidumbre que desató la pandemia, Vasco aprovechó a aprender nuevas herramientas que ahora pone en práctica. “Aproveché al máximo. Con Martín Pugliese y Flor D’Agostino sometí por primera vez mi material a una visión más de dirección. Kidult, que ganó el Estrella de Mar, se armó en ese curso y toqué temas más jodidos. Antes armaba el unipersonal juntando material”, subrayó. Desde la temporada pasada, una vez por mes viene presentando su espectáculo “Cómo conseguir chistes” y en este sentido confió: “Aprendí muchas cosas echando a perder shows”.

Asimismo, cree que la comedia lo ha puesto en lugares insólitos porque “los chistes pasan primero por uno y sirven para comunicar una idea”. Así dio una charla TED sobre chistes en velorios, un show en Estados Unidos, dictó un taller en pandemia para investigadores del INTA que tenían que presentar tesis, se presentó ante participantes del Coloquio de IDEA y hasta abrió la semana de la Educación Sexual Integral (ESI) en una escuela de Batán.

Por otro lado, actualmente dos veces por año está realizando talleres de stand up en el centro cultural Cuatro Elementos. “Me siento mejor docente que cuando empecé, tengo más experiencia y tomé herramientas nuevas. Mi concepto del humor cambió bastante y voy variando”, manifestó.

Con el paso de los años, Pablo Vasco se volvió un referente local del género para comediantes de Buenos Aires que quieren venir a probarse a la ciudad. “En unos meses quiero hacer un ciclo como los que se hacían hace unos años. Hay mucha gente que está estudiando y me gustaría que tengan la posibilidad que tuve”, reconoció.