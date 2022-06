¿Qué hacer el fin de semana en Mar del Plata?: música, teatro y cine

Un listado con las propuestas culturales para disfrutar este viernes, sábado y domingo en diferentes espacios de la ciudad.

La semana culmina y muchas personas se preguntan: “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Quienes desean cortar con la rutina y disfrutar de propuestas culturales pueden aprovechar las diferentes opciones que hay en la ciudad. Es por eso que, dentro de las diferentes propuestas, Qué digital ofrece un listado con una docena de espectáculos y alternativas que tendrán lugar este viernes, sábado y domingo para quienes buscan propuestas diversas.

Las recomendaciones culturales inician este viernes a las 17 con la primera edición del festival “Patinador Sagrado” que unirá la música con los deportes extremos. En este marco, se podrá disfrutar de la música alternativa de Tus Monitores, la banda de Santiago del Estero que desembarca este fin de semana en la ciudad. Además, a partir de las 21 La Modesta Orquesta Típica se lucirá en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.

Por su parte, el sábado concentra la mayor cantidad de propuestas y alternativas culturales. “Cuento con vos” se presenta a las 16 gratis en el Polideportivo Libertad para disfrutar de cuentos y canciones en familia. Luego, desde las 21 la familia Ábalos hará bailar al público al ritmo del folclore. Y quienes prefieren el reggae tendrán la oportunidad de escuchar en vivo a Mama Gaia & Panal Reggae en el Centro Cultural A la Vuelta de la Esquina. Asimismo, el rap y freestyle subirán al escenario del Centro de Arte con Rebeca Flores, Sok y Soft quienes presentarán “3D”. Y finalmente, Mimi Maura regresará a Mar del Plata para compartir lo mejor de su repertorio en Ciudad Cultural Brewhouse.

Por último, este domingo en la Reserva Natural del Puerto se llevará a cabo una visita guiada para conocer su biodiversidad. Además, continúa el Ciclo Cine Arte Auditorium con la proyección de “Las cosas que no te conté”, mientras que en el Ciclo de Animé se proyectará “El delivery de Kiki”. Por la noche, a las 20, regresa al Séptimo Fuego “Pandemia y yo”, con una serie de monólogos para divertirse y reflexionar sobre la pandemia. Y en simultáneo, la comedia estará presente en una nueva función “Kidult” de Pablo Vasco en Cuatro Elementos.

Como parte de las sugerencias para saber qué hacer en Mar del Plata, a raíz de las últimas disposiciones por la pandemia de covid-19, es importante destacar que hace semanas atrás se decidió que en cuestiones recreativas el uso del barbijo sea opcional. De todas formas, es posible que en algunos lugares se pida el “pase sanitario” que acredite el calendario de vacunación y para la mayoría de los espectáculos se recomienda comprar o reservar las entradas previamente.

“TUS MONITORES LIVE PERFORMANCE 3”

La banda santiagueña de rock alternativo Tus Monitores regresa a Mar del Plata para brindar dos conciertos como parte de una gira. Son dos fechas para no perderse lo mejor del rock alternativo.

Tus Monitores Live Performance 3 es el nombre del tour del grupo que llega a la ciudad en formato trío, con Emilio Sialle en voz y guitarra, Patricio Petros, en batería y Enzo Cortes en teclados.

El primer show de la banda será este viernes, en el marco de la primera edición del festival “Patinador Sagrado” que unirá la música con los deportes extremos. El evento tendrá lugar en Brew House, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, a partir de las 17. En esta oportunidad, Tus Monitores compartirá escenario con Siesta Vudú, Gran Valor, King Jeremy, Los Monchos (Buenos Aires) y Año Luz. Además, durante el evento se instalarán un skatepark, surfskate, habrá Dj en vivo, tatuajes y proyección de videos en una pantalla gigante.

Por su parte, el sábado a las 20 la banda se presentarán en El Patio, ubicado en avenida Constitución 5949. La presentación contará además con las actuaciones de Siesta Vudú y Mansa Macumba.

Entrada: Gratis. Lugar: Brew House, Diagonal Garibaldi 4830

Gratis. Lugar: Brew House, Diagonal Garibaldi 4830 Entrada: $300. Lugar: El Patio, Constitución 5949

LA MODESTA ORQUESTA TÍPICA EN EL AUDITORIUM

La Modesta Orquesta Típica interpretará este fin de semana arreglos propios de tangos, milongas y valses tradicionales. La función tendrá lugar este viernes a las 21 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.

La formación surgió en 2017 y está integrada por músicos jóvenes, quienes interpretan un repertorio milonguero y bailable. La Modesta está integrada por los músicos Gustavo Sosa en piano; Santiago Ternavasio en contrabajo; Valentín Navarro, Guido Libralato, Gabriel Pérez Castro en bandoneones; Lucas Reckziegel, Francisco Butzonitch, Rubén Montoya, Viviana Pugliese en violines; Cristian Wagner en violonchelo y la voz de Leandro Castro.

La orquesta manifiesta un sonido esencialmente tanguero, pero al mismo tiempo plasma su búsqueda constante en el marco de la mejor vanguardia, respetuosa de la melodía y el ritmo. Interpretan arreglos propios de tangos, milongas y valses tradicionales, dejando su estilo característico en cada ejecución.

Entrada: $500 por Plateanet o en la boletería en Boulevard Marítimo 2280

$500 por Plateanet o en la boletería en Boulevard Marítimo 2280 Sala: Roberto J. Payró del Teatro Auditorium

“CUENTO CON VOS”

La cantante Florencia Cosentino y la actriz Emilia Baladrón se reencontrarán con el público este sábado a las 16 en el Polideportivo Libertad.

El espectáculo se da en el maro del Ciclo De Plaza en Plaza que organiza la Secretaría de Cultura en diferentes espacios de la ciudad. “Cuento con vos” presenta “Historias contadas donde vos sos protagonista” a través de dos propuestas diferentes -Una aventura inesperada” y “Objeto Volador No Identificado”– que invitan a las familias a vivir una tarde a pura diversión.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Polideportivo Libertad, Ituzaingó 8350

“PEÑA DE LXS ÁBALOS”

La familia Ábalos es un emblema de la cultura Argentina y el maestro Adolfo Ábalos eligió Mar del Plata como su segundo lugar de pertenencia. En esta oportunidad se presentarán en ECEM integrantes de la familia en compañía de Alicia Friguerio, Ignacio “Chaca” Gómez y Bruno Viviani.

Este sábado desde las 20, el público puede llevar su pañuelo y ponerse a bailar al compas de Marina Ábalos, Nancy Ábalos, Giselle Ábalos, Rocío Ábalo y Mariano Ábalos.

Entrada: $700

$700 Lugar: ECEM, La Rioja 2026

MAMA GAIA & PANAL REGGAE

En un recital conjunto, las bandas Panal Reggae y Mama Gaia se presentarán este sábado a partir de las 21 en el Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina (CCAVE). También se podrá disfrutar del exquisito set musical de Tomy Dread.

El recital se iba a realizar en enero pero por casos de covid positivo tuvo que ser reprogramado y ahora la propuesta invita a ponerle calidez al ritmo del reggae. Ambas agrupaciones se caracterizan por tener a mujeres en los roles centrales: Luciana Messina es la voz de Panal Reggae, mientras que Celeste Lauría es la cantante de Mama Gaia. Las bandas ya compartieron escenario en el Festival Reggae del Sur, que se realizó en diciembre del año pasado en Quilmes.

Entrada: desde $500 por TicketMas o en la boletería de la sala

desde $500 por TicketMas o en la boletería de la sala Sala: Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina (CCAVE), Alberti 3723

REBECA FLORES, SOK Y SOFT PRESENTAN: “3D”

En un género como el rap en el que en los últimos años se han potenciado diversos referentes, artistas marplatenses como Rebeca Flores, Sok y Soft vienen creciendo en sus respectivas carreras artísticas y ahora se reúnen en un show denominado “3D, tres dimensiones”. La presentación se llevará a cabo este sábado a las 21:15 en el Centro de Arte Radio City + Roxy + Melany.

Entradas: $700, se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del teatro

$700, se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del teatro Sala: Centro de Arte Radio City + Roxy + Melany, de San Luis 1750

MIMI MAURA REGRESA A MAR DEL PLATA

La cantante y compositora Midnerely Acevedo, popularmente conocida como Mimi Maura, llega este sábado a la ciudad con su inigualable voz luego de agotar entradas en “Café Berlín” de Buenos Aires.

A mediados de los noventa Mimi Maura conoció a Sergio Rotman, saxofonista de “Los Fabulosos Cadillacs”. La dupla se consolidó en Buenos Aires y la banda se terminó de conformar con amigos músicos con un profundo amor por la música jamaiquina y los ritmos latinos.

Juntos se han presentado en innumerables escenarios en Argentina, tales como Ciclo Molotov en el Centro Cultural Ricardo Rojas, junto a Riddim; en el Teatro Luz y Fuerza con Cienfuegos; en Cemento con Lumumba y como acto de apertura de Los Fabulosos Cadillacs, Fun People y Divididos.

Entrada: $1000 por sistema Articket.com.ar o en puntos físicos en Brewhouse; La Casa de las guitarras, Belgrano 3420; Cónex Tienda Urbana, San Martín 3263 y ADN Store, calle 61 2813 en Necochea

$1000 por sistema Articket.com.ar o en puntos físicos en Brewhouse; La Casa de las guitarras, Belgrano 3420; Cónex Tienda Urbana, San Martín 3263 y ADN Store, calle 61 2813 en Necochea Lugar: Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, Diagonal Garibaldi 4830

VISITA GUIADA EN LA RESERVA NATURAL PROVINCIAL DEL PUERTO

Este domingo a las 15 se realizará una visita guiada abierta en la Reserva Provincial Puerto Mar del Plata. “Vení a conocer la única reserva urbana de nuestra ciudad. Ayudanos a ayudar” invitaron desde el área de educación.

La actividad tiene el objetivo de que la comunidad descubra al lugar que alberga a la mayor biodiversidad que hay en la ciudad y por otro lado colaborar con un programa proteccionista que se ocupa de perros en situación de calle en la zona de la Reserva y el Puerto.

Entrada: donación de 2 kilos de arroz o dinero a voluntad para comprar alimento balanceado de buena calidad

donación de 2 kilos de arroz o dinero a voluntad para comprar alimento balanceado de buena calidad Inscripciones: educación.reservapuertomdp@gmail.com

CICLO CINE ARTE AUDITORIUM

Continúa el Ciclo de Cine Arte Auditorium con la proyección de estrenos exclusivos. En esta oportunidad, este domingo a las 16 y 18:30 se podrá ver “Las cosas que no te conté” de William Nicholson.

Filmada bajo una densa luz otoñal, con predilección por los tonos más apagados del ocre y el azul, con una fotografía estilizada, incluso preciosista, y una banda sonora que se percibe omnipresente, “Las cosas que no te conté” se atreve a poner en escena un drama adulto que no le teme a jugar sobre el límite del melodrama. Pero lo hace sin mostrarse condescendiente, ni con sus personajes ni con el público.

“LAS COSAS QUE NO TE CONTÉ”

(Duración: 100 minutos | Reino Unido | Drama)

Sinopsis: Tras 29 años de matrimonio, Edward decide separarse de Grace de un modo que a ella le resulta inesperado. A pesar de que las señales eran claras, Grace no dudaba del amor de su marido, aunque él se mantenía distante y poco comunicativo. Y si bien se niega a darse por vencida, haciendo de la insistencia un arma, la decisión de Edward es firme. Por su lado, el hijo de ambos, Jamie, se volverá el mediador y el sostén emocional, sobre todo de su madre, un poco obligado por la circunstancia y otro poco por voluntad propia.

Intérpretes: Annette Benning, Billy Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart, Ryan McKen, Sally Rogers, Steven Pacey.

Dirección y guion: William Nicholson.

Proyección: domingo a las 16:00 y 18:30

domingo a las 16:00 y 18:30 Entrada: $350 por Plateanet o en boletería

$350 por Plateanet o en boletería Sala: Astor Piazzolla Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280

CICLO CINE ANIMÉ AUDITORIUM

La programación del Teatro Auditorium continúa este domingo a las 17 con la proyección de “El delivery de Kiki” de Hayao Miyazaki.

“El delivery de Kiki” es la quinta producción del estudio Ghibli, con un brillante colorido y precisión en los trazos. Esta entrañable película se basa en la novela de Eiko Kadono y es una historia que atrapa a infancias como adultos.

“EL DELIBERY DE KIKI”

(Duración: 103 minutos | Japón | Animación)



Sinopsis: Kiki es una joven bruja de 13 años, en período de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. De esta manera, Kiki comenzará el camino que la llevará a convertirse definitivamente en bruja, descubriendo lo que significa la responsabilidad, la independencia y la amistad. Su viaje iniciático la llevará a instalarse en una ciudad marítima donde comenzará a conocer el mundo y a conocerse a sí misma, y conocerá a grandes amigos como Tombo u Osono, con quienes vivirán extraordinarias aventuras.

Dirección: Hayao Miyazaki

Proyección: domingo a las 17:00

Entrada: $200 por Plateanet o en boletería del teatro

$200 por Plateanet o en boletería del teatro Sala: Roberto J. Payró

“KIDULT”

Pablo Vasco tiene una misión este fin de semana: hacer reír. El comediante marplatense presenta este domingo a las 20 su último espectáculo de stand up en el espacio teatral Cuatro Elementos.

Cabe recordar que “Kidult” fue ganadora en la categoría Mejor Espectáculo de Stand Up en los Premios Estrella de Mar 2022. “El objetivo de este domingo es reírse. Reírse del domingo, reírse de lo que nos pasa, reírse conmigo y, también, de mí. Reírse como respuesta a todo. Estoy preparado para eso, como nunca”, señaló Vasco, previo a la función.

Es un espectáculo construido durante la pandemia de covid-19. El show combina diferentes elementos de la comedia, como el stand up clásico, oneliners, anécdotas y algunos esbozos poéticos en los que Pablo Vasco da cuenta qué poco le importa lo que la sociedad espera de un cincuentón.

Pablo Vasco realizó otros espectáculos de stand up como “Solo y de noche” (2016), “No soy tan gordo en Estados Unidos” (2017), “Stand up en 3D” (2018), “Tranquilos: no pasa nada” (2019), “Risa o muerte” (2020) y “Comedia no esencial” (2021). Además, participó en los festivales más importantes del país y llegó a presentarse en el mítico Laugh Factory de Long Beach, el club de comedia más grande de Estados Unidos.

Entrada: general $700, jubilados y estudiantes $500 por Alternativa Teatral o en boletería

general $700, jubilados y estudiantes $500 por Alternativa Teatral o en boletería Sala: Cuatro Elementos, Alberti 2746

“PANDEMIA Y YO”

“Pandemia y yo” vuelve a escena este domingo a las 20 en El Séptimo Fuego. El espectáculo dirigido por Antonio Mónaco y Silvia De Urquía se gestó durante el 2021 y cada monólogo ofrece una mirada distinta sobre la pandemia a través de diferentes géneros que van desde el realismo, pasando por lo fantástico hasta dar con el absurdo.

“Campamento Santo” de Eduardo Nachman es interpretado por Gonzalo Funes; “Chascomús” de Mercedes Moreno por Belén Dematteis; “Edad de Oro” de Sabrina Gil cuenta con la actuación de Marcelo Goñi; “Llueve y no para” de Adriana Derosa será interpretado por Agustina Anzoátegui; “Manifestaciones” de Julieta León lo encarnará Diana Saez y “Miss Pandemia” de Gabriel Cabrejas cuenta con la actuación de Olivia Diab.

El espectáculo se completa con “Mi miedo no vale” de Sebastián D’Ippolito interpretado por Pablo Guzzo; “Refugio” de Nuria Roig a cargo de Flaco Basirico y “Solitudine” de Marcela Melfi con la actuación de Ema Burgos.