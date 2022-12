Se estrena “El Coso” de Néstor Frenkel en Mar del Plata

El director compartió con Qué digital cómo abordó la ecléctica figura de Federico Manuel Peralta Ramos. La proyección será este jueves a las 16 con entrada gratis en el Museo MAR.

Este jueves por fuera de los estrenos de cine comercial en Mar del Plata se podrá ver “El Coso” de Néstor Frenkel. El documental que aborda la figura de Federico Manuel Peralta Ramos se proyectará a las 16 con entrada gratis en el Museo MAR. “Cuando crecí y empecé a hacer documentales siempre fue una figura que estaba ahí y que me parecía interesante de abordar y al mismo tiempo me encontré con la dificultad de que no está para filmarlo”, anticipó el cineasta con Qué digital.

El último documental de Néstor Frenkel tiene como protagonista a Federico Manuel Peralta Ramos, un artista único, ecléctico y comprometido con obras efímeras pero a la vez que se trasmutaron en el tiempo. Se podrá reconocer su obra este jueves a las 16 en el auditorio del Museo MAR, de avenida Félix U. Camet y López de Gómara.

La inspiración sin dudas fue compartir el trabajo del artista pero para el realizador significó hacer algo nuevo que salía de lo que estaba acostumbrado. “Elegí a Peralta Ramos porque fue un personaje que me impactó en mi infancia y algo de ese no entender de dónde venía ni qué proponía me quedó marcado. Pero era entender sin entender que estaba hablando de algo de otra dimensión y quedó flotando en mi inconsciente”, señaló Frenkel.

Federico Manuel Peralta Ramos nació en una familia tradicional un 29 de enero de 1939, pero algunos años después la inquietud por el entorno del arte, la vida nocturna y la gestación de las vanguardias pudo más, y lo empujó a recorrer los círculos de los jóvenes provocadores de los 60, esa década iconoclasta y desprejuiciada.

“Lo conocí de chico por televisión, no era artista plástico ni pertenecía a la bohemia. Era un chico que miraba la televisión con su papá y que en el programa de Tato Bores aparecía un personaje totalmente anómalo, del cual uno no sabía si reírse o qué, eso podría llamarse disparador”, aseguró previó al estreno.

“Es interesante e importante porque su obra fue hecha desde la libertad, desde algo muy íntimo y profundo. Creo que eso dejó abiertas puertas y preguntas que hoy todavía pueden resonar, siguen siendo contemporáneas. Por eso se va revalorizando y revisitando a lo largo de los años, hay artistas que lo emulan o lo homenajean, son influencias sabiendo o sin saberlo de lo que él de alguna manera inventó”.

Néstor Frenkel es director, guionista, montajista y productor de nueve largometrajes documentales junto a Sofía Mora. El año pasado le otorgaron el Premio Konex como uno de los cinco documentalistas destacados de la década. Este último trabajo le llevó tres años y ahora se estrena en simultáneo en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. “Tuve la complicación de la famosa pandemia, en un momento de trabajo fuerte empecé a escribirlo y buscar financiamiento, cuando lo administrativo estuvo listo no se podía salir a la calle. Así que filmamos en los pequeños momentos de apertura y los momentos de rebrote los usaba para editar”, describió.

“La idea estuvo flotando durante años pero nunca lo había encarado por esto de que nunca había hecho un documental sobre alguien que no esté presente para ser retratado. Es un retrato desde la ausencia”, cerró.

EL COSO

(Duración: 73 minutos| Argentina| Documental)



Sinopsis: No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista único, absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y, a la vez, eterna.

Dirección: Néstor Frenkel

Proyección: jueves a las 16 en el Museo MAR, entrada gratis