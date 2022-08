Teatro, música y festivales para las infancias para disfrutar este fin de semana

Este viernes, sábado y domingo múltiples espacios de la ciudad amplían su oferta. Alternativas para todas las edades y para disfrutar del Día de la Niñez.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Como cada fin de semana largo, muchas personas se preguntan “¿qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Al celebrarse el Día de la Niñez, las opciones para las infancias se diversifican en centros culturales y plazas y en esta oportunidad, Qué digital ofrece un listado con una serie de espectáculos para quienes deseen salir a divertirse.

Las recomendaciones para saber qué hacer en Mar del Plata comienzan este viernes con el ciclo teatral “Mondadory” en la sala Liberart. En tanto que la Blues Machine subirá al escenario de Soundround en Chauvin para rendir un homenaje a Gustavo Villegas a través de su música.

Con motivo del Día de la Niñez este sábado hay festivales en las principales plazas de los barrios como en el Jorge Newbery y Las Heras. Además, para quienes busquen qué hacer en Mar del Plata, dentro de la variedad de espectáculos que hay vale destacar una nueva función de The Marielenos en el Teatro San Martín. A su vez, se inaugura el ciclo de emprendedores y artistas “Fabula” en la Vía Orgánica.

Este sábado, la música será protagonista en diferentes escenarios. El cuarto Soda, rendirá un homenaje a la música que forma parte del cancionero popular y, por su parte, la dupla Fattoruso y Barracas se presenta con “Ha dúo” y JAF se reencontrará con el público marplatense en una noche a pura emoción. Por su parte, el teatro independiente dirá presente con “Rojo el sonido de tus huellas” en el Centro Cultural América Libre.

El domingo concluye con diferentes alternativas para quienes se preguntan qué se puede hacer en Mar del Plata. Así, continúa el ciclo de cine internacional en el Museo MAR con la proyección de “Más Amaneceres”. Y el espectáculo musical “Agua, diario de viajeras” se presenta en el complejo Radio City + Roxy + Melany.

CICLO “MONDADORY”

Este viernes desde las 21:30 en la sala Liberart continua el ciclo de escenas cortas, humorísticas, de lenguaje adulto y elencos rotativos escritas y dirigidas por Federico Fanchini. El ciclo “Mondadory” lleva más de 120 funciones a lo largo de 10 años y la entrada incluye una consumición de vino, cerveza o gaseosa y luego de la función quedará disponible el servicio de parrilla con buffet.

Con humor adulto y provocador estas “escenas sueltas” no parecen ir tras las grandes luces, sino más bien buscan cobijarse entre las miserias de las pequeñas desgracias cotidianas. “Posicionadas en un lugar donde ya no puede haber retorno, estas historias y sus protagonistas nunca olvidan del todo ese vuelo poético sucio que les ofrece la realidad y esas situaciones que se desbordan de afuera hacia adentro, hasta rebalsarse en el interior de una pregunta que siempre es respondida, pero que no siempre llega a ser escuchada”, sostuvo el director para Qué digital.

En esta ocasión, las escenas serán interpretadas por Norma Grandiccelli, Claudia Crocco, Fernando Torre Holstein, José Luis Ovcak, Betty García, Van Van Lunas, Ale Muñoz, Andrés Zarate, Vanina Alonso, Juaco Parisi y Tucho Mondadory.

Entrada: $800

$800 Sala: Liberart, Moreno 2742

HOMENAJE A GUSTAVO VILLEGAS POR LA BLUES MACHINE

La Blues Machine vuelve a escena para hacer lo que más le gustaba al pianista Gustavo Villegas. La banda de origen marplatense se presentará este viernes a las 21 en el Soundroom Chauvin, San Luis 2849, con un show renovado, en el que tocarán material inédito que será parte del disco nuevo, en homenaje a su compañero y exmiembro de Memphis La Blusera.

Durante el 2015, los cuatro músicos Pedro Peña (guitarra y voz), José Pepe Marín (saxofón), Damián Miranda (bajo) y Santiago Masarone (batería) se juntaron para dar nombre a esta agrupación y ahora suben al escenario en este espacio con un sonido único.

Entrada: $1500 a través de la página web o en boletería

$1500 a través de la página web o en boletería Lugar: Soundroom Chauvin, San Luis 2849

FESTIVALES EN BARRIOS POR EL DÍA DE LA NIÑEZ

Este sábado en diferentes barrios de la ciudad habrá actividades culturales para celebrar el Día de la Niñez. Si el clima acompaña, quienes se preguntan qué hacer en Mar del Plata en el Día de las Infancias pueden acercarse a la plaza de su barrio.

Dentro de las diferentes propuestas se destaca el Festival en la plaza del Jorge Newbery, en 218 y Moreno. Allí las vecinas y vecinos podrán disfrutar de feria de emprendedores, bandas en vivo, show de circo y las murgas Desorbitados y Los Parranderos. Desde la organización aseguraron que habrá juegos, DJ set a cargo de Luis Fisherman y sorpresas.

En tanto que la sociedad de fomento del barrio Las Heras invita a participar de un evento a cargo de organizaciones comunitarias. “El derecho al disfrute” estará garantizado este sábado a partir de las 13 en la plaza ubicada en Heguilor 2745.

Entrada: Gratis

“FÁBULA”, CICLO DE EMPRENDEDORES Y ARTE LOCAL

Este sábado se realizará la primera edición de “Fábula”, un nuevo ciclo que reúne emprendedores y arte local. Desde las 15 y hasta las 20 en uno de los lugares más pintorescos de la ciudad convergerán diez stands de emprendimientos con accesorios, indumentaria, editorial, arte impreso y gran variedad de propuestas de la mano de creativos.

En simultáneo habrá intervenciones artísticas en vivo. Según adelantaron, en esta primera edición, sonarán las armonías de Hipodérmica y habrá lectura en vivo en las voces de Lara Flores, Chara Debenedetti, Cami Urresti y Majo Balestena.

“La ilusión de estrenar y sostener ésta nueva propuesta cultural es posible gracias a la asistencia de la comunidad, yendo a conocer, escuchar poesía, música, comprar obra de autor o simplemente tomarse un cafecito. Ser parte de lo que sucede en Fábula, es una manera de sostener la cultura y el arte de la ciudad”, invitaron.

Entrada: Gratis

Gratis Lugar: Vía Orgánica, Falucho y la vía

THE MARIELENOS

El homenaje rockero a María Elena Walsh llega a la ciudad este sábado en vísperas del Día de la Niñez. En una única función, a las 16:30, The Marielenos suben al escenario del Teatro San Martín. El trío propone un espectáculo humorístico musical dirigido a toda la familia y es una buena opción para quienes no saben qué hacer este fin de semana en Mar del Plata.

“Nuestro show, además de ser un entretenimiento efectivo en el que abuelos, padres y niños juegan al rock todo el tiempo, también es un conducto moderno para abordar la maravillosa música y poesía de la más grande de todos los tiempos, como también un canal por el cual militamos por el respeto al niño y su derecho a jugar y expresarse”, explicaron Nicolás Maruca e Ismael Juncos.

El principal principio del dúo es “no subestimar a la infancia” y por eso brindan un espectáculo genuino para divertirse y emocionarse.

Entrada: $720 a través de la plataforma ticketmas.ar o en boletería.

$720 a través de la plataforma ticketmas.ar o en boletería. Sala: Teatro San Martín, San Martín y Corrientes

“ROJO ES EL SONIDO DE TUS HUELLAS”

La compañía de teatro experimental Teatro Salvaje presenta este sábado “Rojo es el sonido de tus huellas”, un unipersonal que relata una historia de historias. Se trata del séptimo montaje del grupo de teatro experimental y la obra hilvana 500 años de conquista y colonización latinoamericana y en particular Argentina.

“Son fragmentos del tiempo ya muerto que tejió las redes subterráneas de una cultura que aunque no lo fue, es ahora también la nuestra”, señalaron desde el grupo. El unipersonal cuenta con la interpretación de Fer Osuna y el espacio escénico, dramaturgia, montaje y dirección es de Lucas Capurro.

Entrada: $500, hay 2×1. Se puede reservar a través de las redes sociales: Instagram o Facebook

$500, hay 2×1. Se puede reservar a través de las redes sociales: Instagram o Facebook Sala: Centro Cultural América Libre, San Martín y 20 de Septiembre

EL CUARTO SODA

Este sábado a las 21 El cuarto Soda le rendirá un homenaje a la icónica banda Soda Stereo. En sus shows, el grupo integrado por Brian Tolenti en voz y guitarra, Gabriel Muscio en Batería y percusión, Pol Walls en bajo y Gonzalo Lorenzo en teclados busca recrear fielmente el sonido del grupo a lo largo de su historia y en sus diferentes etapas.

El Centro de Arte Radio City Roxy de la ciudad vibrará con canciones como “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana”, “Prófugos”, “De música ligera”, “Cuando Pase el temblor”, “Sobredosis de tv”, “Trátame suavemente”, “Vitaminas”, “Signos”, incluyendo el repertorio que ya pertenece a la memoria colectiva y a nuestra cultura nacional.

Como banda invitada se presentará Efecto Pigmalion, que surge de la unión de tres músicos marplatenses apasionados. Este grupo ofrece una propuesta en la cual se incluye al rock, funky, pop y blues tanto nacional como internacional, con Micaela Hernández en voz, Agustín Allipi en guitarra y Tomas Chiodi en percusión.

Entrada: desde $2000 por Plateanet o en boletería

desde $2000 por Plateanet o en boletería Sala: Centro de Arte Radio City +Roxy + Melany, San Luis 1750

HA DÚO CON HUGO FATTORUSO Y ALBANA BARROCAS

La dupla multiinstrumental conformada por Fattoruso y Barrocas subirá este sábado a las 21 al escenario de la sala Roberto J. Payró del Auditorium con un show que combina lo eléctrico y lo acústico.

Hugo Fattoruso es una figura central de la música nacional de las últimas seis décadas, y un ilustre embajador uruguayo en cualquier escenario del mundo. Por su parte, Albana Barrocas es una joven y destacada multiinstrumentista, percusionista, baterista, compositora y arreglista uruguaya.

Los reconocidos músicos conforman, desde 2013 Ha Dúo. Desde entonces, y con tres discos editados, Fattoruso y Barrocas han desarrollado su talento y creatividad musical en los más diversos ámbitos. Este fin de semana aquellas personas que disfrutan de la música y no saben qué hacer en la Mar del Plata, tienen la posibilidad de disfrutar de un espectáculo que conjuga diferentes lenguajes musicales.

Entradas: $800 por Plateanet o en boletería

$800 por Plateanet o en boletería Sala: Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280.

JAF PRESENTA “3, 2, 1…0 RIFF”

Este sábado a las 21, JAF presenta “3, 2, 1,..0 RIFF”. El músico regresa a la ciudad para emocionar a los fanáticos de la mítica banda de rock que estuvo influenciada por AC/DC y Judas Priest.

Las emblemáticas canciones volverán a disfrutarse en vivo, en un show que será puro rock & roll. En 1976, Juan Antonio Ferreyra -artísticamente conocido como JAF- formó su primera banda, denominada La Máquina Infernal y en 1989, lanzó su primer disco solista “Entrar en vos”. En 1990 lanzó su segunda placa, “Diapositivas”, que fue presentada en vivo como telonero de Eric Clapton y JoeCocker.

En 1997 la compañía BMG Argentina editó su primer álbum compilatorio después de no aceptar grabar un disco en vivo. Luego de más de ocho años y seis discos oficiales como artista de la compañía BMG, JAF se dispuso a editar un nuevo material discográfico, “N.º 7”, en lo que fue la primera producción independiente del artista que sigue creando fiel a su estilo.

Entrada: $1800 por EyTicket o en boletería.

$1800 por EyTicket o en boletería. Lugar: Vorterix Club Mar del Plata, Diagonal Pueyrredón 3338

CICLO DE CINE DE MÉXICO EN EL MUSEO MAR

El ciclo de cine internacional que se desarrolla en el Museo MAR continúa este domingo a las 17 con la proyección de “Más amaneceres” del realizador Jorge Leyva Robles.

La película está narrada a través de las vivencias de un niño de 11 años y de su amiga que está por cumplir 13. Ambos viven en una pequeña comunidad pesquera del norte de México y sus vidas estarán por cambiar radicalmente. Es una película apta para mayores de 13 años.

MÁS AMANECERES

(Duración 79 minutos – México – Drama)



Sinopsis: Es la historia de Diego un muchacho de apenas 11 años que vive en una pequeña comunidad pesquera al norte de México. Se acercan los trece años de su amiga Eva, la hija única de María y Jacinto. Mientras sueña con celebrar su cumpleaños, una serie de eventos están a punto de afectar su vida para siempre. Para Eva, Diego es la única luz en la hora más oscura, antes del amanecer.

Intérpretes: Jesús Ochoa, Osari Pacheco Rosas, Ximena Arechiga, Gabriel ‘Chino’ Arellano, Eva Lugo, Abraham Santaolaya, Alexia Vásquez, Sergio Galindo, Arturo Merino.

Dirección: Jorge Leyva Robles.

Proyección: Domingo 17:00.

Entrada: Gratis por orden de llegada

Gratis por orden de llegada Sala: Auditorio del Museo MAR

“AGUA, DIARIO DE VIAJERAS”

“Agua, diarios de viajeras” es un proyecto que surgió en plena pandemia de covid-19 como una miniserie online y que ahora se consolida en el teatro dentro del género musical. Luego de haber sido nominada para los premios Hugo Federal, la obra se vuelve a presentar este domingo a las 19 en la sala Melany del Centro de Arte Radio City + Roxy + Melany.

Las historias de diferentes mujeres confluyen en una obra musical donde la dramaturgia, la música y la danza conforman una sinergia de alta energía positiva y cuyo repertorio musical está integrado por temas populares de autores argentinos y latinoamericanos. El empoderamiento de las mujeres, la revalorización de la vida, el cuidado del medio ambiente, la diversidad cultural, la multiculturalidad, los derechos humanos, la paz y la esperanza son los temas en los que se sumergió la autora.

“Las chicas cantan, bailan, tocan instrumentos e interpretan. Pasan de un momento reidero a una emoción y la gente está metida dentro de una pecera o en el fondo del mar”, resaltó en una nota previa la directora María Carreras. Así el espectáculo invita a las y los espectadores a experimentar diferentes estados y emociones a través de la puesta en escena que crearon Carla Destéfano y Sol Deangeli.