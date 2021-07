Aldosivi busca mejorar su desempeño como local y recibe a un cuestionado Racing

El “Tiburón” y la “Academia” se medirán desde las 18.45 en el estadio José María Minella por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El envión anímico que significó la importante victoria ante Platense Aldosivi quiere hacerlo valer y este martes recibe desde las 18.45 a Racing en el estadio José María Minella por la tercera fecha de la Liga Profesional. El partido contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de TNT Sports Premium.

Con tres puntos valiosos pensando en el futuro ya que el próximo año habría descensos y el elenco marplatense se encuentra en zona roja, ahora el Tiburón quiere mejorar su desempeño en el Mundialista después de la derrota ante Patronato en el debut del certamen. Además, desde que Fernando Gago es el entrenador, solo consiguió una victoria en siete presentaciones como local.

Igualmente este aspecto negativo se estira desde que Ángel Guillermo Hoyos era el entrenador del Tiburón porque sus últimos diez encuentros en el Minella representaron ocho derrotas y dos empates.

Para este compromiso, Gago haría una modificación con respecto al juego del pasado viernes. Ingresaría en el once inicial Lautaro Guzmán, autor del tanto del triunfo ante el Calamar. Luego serían los mismos jugadores, con la duda de saber cómo se recuperó Francisco Cerro de una molestia que no lo dejó terminar la jornada pasada. Si Pancho no está al 100%, su lugar sería ocupado por Pablo Becker.

Por su parte, la Academia llega cuestionada después de lo que significaron dos empates consecutivos sin goles en lo que va del certamen ante Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que cuenta con dos puntos y se ubica en el puesto 17 de la tabla de posiciones de un torneo que cuenta con 24 equipos.

Además, cabe mencionar que Racing quedó eliminado la semana pasada de los octavos de final de la Copa Libertadores después de lo que fue la dura derrota en el Cilindro ante San Pablo, equipo brasilero dirigido por Hernán Crespo por 3 a 1 después de que en el partido de ida los de Avellaneda ganaran por 1 a 0.