Aldosivi no pudo plasmar su mejor juego y cayó ante Patronato

En un importante partido pensando en el futuro, el “Tiburón” no jugó bien y cayó ante el “Patrón” por 2 a 0 por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

(Foto: prensa Patronato)

En un partido chato y casi sin emociones, Aldosivi no hizo pie en Paraná, no pudo plasmar su mejor juego y cayó ante Patronato por 2 a 0 con gol de Óliver Benítez y Lautaro Comas en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella en el marco de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Con este resultado, el Patrón sumó sus primeros puntos en lo que va del campeonato (llegaba con siete partidos con derrotas en forma consecutiva), mientras que para el elenco marplatense fue la cuarta derrota en la Copa y cosechó hasta el momento 8 puntos. Además, cabe mencionar que este encuentro puede llegar a ser importante en un futuro ya que por más que en esta temporada no haya descensos, en este campeonato se contabilizan los puntos de promedios, y tanto el Tiburón como el equipo de Paraná pelean los puestos de la zona roja.

En cuanto al juego, ambos equipos brindaron poco. El primer tiempo fue muy estudiado y con nulas emociones ni situaciones de peligro en ambos costados de la cancha. El equipo dirigido por el entrenador Fernando Gago no estuvo fino, propuso una lenta circulación de pelota y sin presencia en mitad de cancha hacia adelante no fue protagonista. Además, el estado del césped en el estadio de Paraná no ayudó en el desarrollo del juego que intentaba proponer.

La única diferencia que se presentó en la primera parte fue mediante una pelota parada aprovechada a la perfección por el local: a los 31′ desde un córner ejecutado por Héctor Canteros la pelota fue al área chica y en las alturas ganó el ex Gimnasia de La Plata Óliver Benítez para ponerse arriba en el marcador por 1 a 0 en un encuentro que no demostraba mucho.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Ganó de arriba el Patrón! Oliver Benítez conectó el centro de Tito Canteros y marcó el 1-0 sobre Aldosivi en Paraná.#PATALDxTNTsports pic.twitter.com/jbRFIkCsZy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 2, 2021

Tan poco fue lo que pudo proponer en los primeros 45′ que antes de que comenzara el complemento, Gago realizó tres modificaciones con los ingresos de Emiliano Insúa, Franco Pérez y Pablo Becker y las salidas de Emanuel Iñíguez, Franco Perinciolo y Lautaro Guzmán.

La entrada del volante creativo Becker en el rectángulo de juego comenzó prometedora, ya que le pudo dar otra dinámica al mediocampo con constantes desmarques, adelantó al equipo y se mostró en todo momento para un posible pase.

Con los ingresos del delantero Rodrigo Contreras y Jonathan Zacaría parecía que Aldosivi estaba más cerca de conseguir el empate, sin embargo no logró sorprender a la defensa de Patronato. Al equipo de Gago se le complicó aún más en los minutos finales ya que se quedó con nueve jugadores dado que a los 84′ salió expulsado Joaquín Indacoechea y un minuto más tarde se retiró del campo de juego por una lesión muscular Emiliano Insúa.

Cerca del final del partido, a los 94′ Lautaro Comas aprovechó los espacios que dejó en la defensa el Tiburón producto de los dos jugadores menos y la necesidad de conseguir un tanto y sentenció el partido por 2 a 0.

Luego de este chato encuentro sin lucir su mejor juego, Aldosivi recibirá el sábado 10 de abril a Estudiantes de La Plata en el Estadio José María Minella por la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.