En un choque de estilos, Aldosivi visita a Estudiantes

Con la necesidad de volver a sumar, ambos equipos se miden desde las 16.15 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de la dolorosa derrota por 2 a 0 ante Patronato en la fecha pasada, Aldosivi buscará volver a plasmar su mejor estilo de juego y lo hará en condición de visitante ante el siempre complicado Estudiantes de La Plata desde las 16.15 en el marco de la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

En un verdadero choque de estilos, ambos conjuntos tienen la intención de volver a sumar tras diferentes resultados que no fueron positivos: el Pincha, con un juego pragmático y con líneas defensivas bien ensambladas tuvo un comienzo auspicioso pero luego bajó su rendimiento y en las últimas cuatro fechas consiguió dos empates y dos derrotas. Hasta el momento tiene 12 puntos, 8 menos que el líder de la zona, Colón (20).

Por su parte, el elenco marplatense posee 8 puntos, y suma dos encuentros consecutivos sin victorias, el empate por 1 a 1 ante Banfield en el José María Minella y la derrota ante el Patrón.

Para este partido, el entrenador Fernando Gago cuenta con muchas bajas, principalmente en la línea defensiva: en el partido pasado ante Patronato salieron expulsados Federico Milo y Joaquín Indacoechea. Además, se volvió a lesionar Emiliano Insúa, continúa recuperándose de su fractura de maxilar Emanuel Insúa y aún se espera con ansias el retorno a la competencia del paraguayo Marcos Miers que en noviembre pasado sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda.

Ante todas estas bajas, Gago dejaría en el lateral derecho a Emanuel Iñíguez, Jonathan Schunke ocuparía el puesto de primer marcador central en un partido especial ya que jugará contra la camiseta que supo defender durante ocho años. Además, el que ingresaría como segundo marcador central es el paraguayo Román Villalba para que Franco Perinciolo vuelva a ser titular en el puesto de lateral por izquierda (contra Patronato salió en el entretiempo).

También en el mediocampo al cuerpo técnico del Tiburón le surgen otras preocupaciones porque no podrá contar con el expulsado Indacoechea ni con Leandro Maciel por no poder entrenar junto a sus compañeros y hacer tareas de kinesiología. Es por eso que la duda de quién acompañará a Gastón Gil Romero y Francisco Grahl en el eje de la cancha, si Matías Villarreal o el ex Lanús, Gastón Lodico.