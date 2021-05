Círculo Deportivo mejoró pero no pudo con Cipolletti

SÍNTESIS

Círculo Deportivo (1): Sergio Del Curto; Agustín Charra, Cristian Belucci, Facundo Nasif y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Lucas Rancic y Ever Ullúa; Diego Martínez y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 0′ Nahuel Pájaro y Ramiro Garay por Charra y Rancic, y 34′ Enzo Astiz por Sánchez .

Cipolletti (Río Negro) (3): Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra y Ezequiel Ávila; Fernando Petinerolli, Lucas Mellado, Brian Meza y Maximiliano López; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zarate. DT: Víctor Raggio

Cambios: ST 16′ Matías Carrera por Petinerolli, 26′ Leandro Wagner por López y 40′ Damián Jara y Diego Aguirre por Ávila y Zárate.

Goles: ST 23′ Zárate (C) y 45′ López (C); ST 7′ Trecco (C), 9′ Benedetti (CD).

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Estadio: Guillermo Trama.