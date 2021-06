Círculo Deportivo volvió a la victoria en el Federal A después de más de 15 meses

El “Papero” venció 1 a 0 a Villa Mitre de Bahía Blanca en el Guillermo Trama y cortó el maleficio de 14 encuentros sin poder sumar de a tres puntos.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Pasaron catorce encuentros y 15 meses y medio para que Círculo Deportivo de Otamendi volviera a conseguir la victoria en el Federal A: fue este domingo cuando venció por 1 a 0 a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio “Guillermo Trama” en el marco de la novena fecha de la Zona A.

El gol del Papero para volver a la victoria fue de Ever Ullúa y con él pudo cortar la racha adversa de la temporada y de los últimos meses. Con este resultado, Círculo Deportivo pudo volver a sumar de a tres puntos para llegar a las 6 unidades en el certamen producto de una victoria, tres empates y cinco derrotas.

La última victoria por partido oficial data del 13 de marzo del 2020, cuando venció por 2 a 0 a Camioneros, en lo que fue el último partido de Alexis Matteo como entrenador del club de Otamendi. Luego llegó la pandemia y el largo parate deportivo y, sumado a ese período, pasaron catorce encuentros y 15 meses y medio sin poder conseguir la victoria: seis partidos con Facundo Oreja como DT (el equipo no marcó goles) y ahora con Gustavo Noto fueron ocho jornadas sin ganar.

Para este juego el entrenador Noto pateó el tablero y mal no le salió. Uno de los principales cambios se dio en el arco después de que decidiera no convocar al histórico Sergio Del Curto, por lo que su lugar lo ocupó el ex Defensa y Justicia, Lucio Chiappero. Además, otras de las grandes modificaciones se dio en el esquema defensivo ya que en esta jornada plasmó una línea de tres defensores.

Y el primer tiempo fue de lo mejor del Papero en la temporada. Principalmente en los primeros 25′, momento en que una jugada por derecha que terminó en centro por parte de Enzo Vertiz, donde el arquero Facundo Tavoliere cambió la dirección de la pelota pero el rebote le quedó a Ullúa, que remató de primera y abrió el marcador.

Después del gol, emparejó las acciones la visita aunque solamente fueron aproximaciones contra el arco que defendió en esta jornada el debutante Chiappero. Pero sin mayores inconvenientes, Círdulo llegó al entretiempo ganando por la mínima.

En el comienzo del segundo tiempo, Círculo Deportivo tuvo la gran oportunidad de estirar la diferencia gracias a un remate de Charra pero el arquero Tavoliere salvó a la visita a puro reflejos estirando su pie derecho y mandando la pelota al córner.

Con el pasar de los minutos, el Papero retrocedió metros ante un rival que no encontró fluidez en el juego, principalmente en el mediocampo. Pero la visita tuvo una situación muy clara promediando el juego con un remate que pegó en el palo para gran respiro del local.

Círculo Deportivo jugó un buen primer tiempo, pudo mantener el resultado a su favor, y volvió a la victoria después de catorce partidos y 15 meses y medio. El equipo pudo desahogarse, sacarse la mochila pesada y con mayor tranquilidad podrá pensar en el próximo juego que será el fin de semana en condición de visitante ante Desamparados de San Juan.