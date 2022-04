Círculo Deportivo y un siempre complejo partido en Viedma ante Sol de Mayo

El “Papero” juega este domingo desde las 15.30 en el marco de la tercera fecha de la Zona A del Federal A.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

Luego de su primer partido como local en la temporada con empate ante Independiente de Chivilcoy, Círculo Deportivo de Otamendi pudo cumplir una semana completa de trabajo de cara al siempre complejo partido de este domingo cuando desde las 15.30 visite a Sol de Mayo de Viedma en el marco de la tercera fecha de la Zona A del Federal A.

Si bien aún no consiguió sumar de a 3 puntos, el elenco dirigido por el experimentado entrenador Norberto D’Angelo dejó buenas impresiones tanto en la derrota 3 a 2 ante un firme candidato como Olimpo de Bahía Blanca como en su presentación en el Guillermo Trama el fin de semana pasado ante el conjunto chivilcoyano, aunque su actuación decayó en los segundos 45′ y tras ir ganando 2 a 0 finalizó en empate.

Es por esas buenas impresiones que el entrenador D’Angelo no hará demasiadas modificaciones en el once inicial que igualó como local, aunque tendrá que hacer una obligada ya que Martín Lucero no viajó al sur del país por una molestia muscular y supone una baja sensible ya que en los primeros dos partidos se complementó bien con el delantero marplatense Imanol Enríquez, quien actualmente es el goleador del equipo tras convertir en ambos cotejos.

El reemplazante de Lucero saldría de la puja entre los puntas Enzo Vértiz y Diego Martínez, aunque el Turbo tendría las de ganar por las características de juego ya que Martínez es un “9” más centrado en jugar entre los centrales.

En este marco, el once inicial de Círculo Deportivo sería: Diego Pave; Bruno Vedda, Juan Motroni y Cristian Sain; Alejandro Avallay, Agustín Amato, Enzo Benítez y Gonzalo Ramírez; Enzo Vértiz y Raúl Pérez; Imanol Enriquez.

Ya disputadas las dos primeras fechas, el Papero sumó un punto, aunque su rival de turno, Sol de Mayo de Viedma cosecha la misma cantidad de unidades. Igualmente el elenco sureño tuvo fecha libre en la primera jornada, por lo que solamente jugó un solo encuentro en la temporada, cuando el pasado domingo igualó sin goles en condición de visitante ante Argentino de Monte Maíz, y este domingo hará su primera presentación como local.