Círculo se recuperó y le ganó en el último suspiro a Sol de Mayo

SÍNTESIS

Círculo Deportivo (3): Tomás Casas; Nahuel Roselli, Jano Martínez, Gabriel Ferro y Leonardo Verón: Axel Pereyra, Diego San Julián, Sebastián Heredia y Joaquín Bassani; Diego Martínez e Imanol Enriquez. DT: Damián García.

Sol de Mayo de Viedma (2): Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Marqués, Juan Huichalef y José Vivanco; Lautaro Pata, Santiago López y Matías Ponce; Fernando Valdebenito, Germán Cervera y Eber Ramírez. DT: Juan Alfonsín.

Cambios: 45′ Héctor Morales y Alberto Reyes por Ramírez y Huichalef, 63′ Lucas Quilen por Valdebenito, Matías Sosa por Morales y 73′ Lucas Galeano por Vivanco (S); 64′ Facundo Cozzi y Enzo Astiz por J.Martínez y D.Martínez, 77′ Ramiro Rodríguez y Jeremías Bertacin por Roselli y Bassani, y 89′ Samuel Cotto por Enriquez (C).

Goles: 13′ Enriquez (C), 39′ Verón (C) y 45+3′ Valdebenito, de penal (S); 46′ Morales (S) y 86′ San Julián (C).

Incidencias: 45+3′ expulsado Damián García (C).

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Estadio: “Guillermo Trama”.