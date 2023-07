De local y bajo la lluvia, Alvarado cayó ante un efectivo Deportivo Morón

En un encuentro que se disputó por momentos bajo una intensa lluvia, el “Torito” perdió ante Deportivo Morón por 2 a 0 en el estadio José María Minella.

(Foto: Florecia Arroyos / prensa Alvarado)

En un partido que se disputó por momentos bajo una intensa lluvia y sin las mejores condiciones en el terreno de juego, Alvarado sufrió la efectividad de Deportivo Morón, que sin generar demasiadas situaciones pudo golpear en las más claras y le alcanzó para ganar por 2 a 0 en el estadio José María Minella por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional.

Con un rectángulo de juego con malas condiciones a raíz de la intensa e incesante lluvia que hubo en Mar del Plata a lo largo de todo el sábado, el Gallito de Morón pudo dar el golpe en el Mundialista y se quedó con 3 puntos importantes para continuar en la parte alta de la tabla y adueñarse del segundo puesto.

Con este resultado, Alvarado volvió a perder como local después de más de dos meses, lapso en el que había conseguido tres victorias y un empate. Es así que no pudo extender su racha positiva y se mantiene en el puesto 13 con 30 unidades, mientras que Deportivo Morón sueña con el ascenso, alcanzó su triunfo once en los últimos catorce juegos y cosecha 41 puntos, al igual que Almirante Brown.

La intención en los primeros minutos por parte de Alvarado fue presionar y ser intenso para intentar sacar una diferencia en el marcador en un terreno de juego lleno de charcos de agua que no dejaban circular el balón con normalidad. Y por más que logró ser más que el rival, no pudo ser punzante en los últimos metros y no llevó demasiado peligro más allá de remates de media distancia por parte de Federico Boasso y Mauro Albertengo.

Para el segundo tiempo las condiciones climáticas mejoraron, y ya sin lluvia el campo de juego respondió mejor. De todas formas, el ritmo decayó drásticamente y el encuentro entró en un bache en el que necesitó de los cambios para volverse algo más atractivo. Y fue allí que la más clara de la tarde hasta el momento fue por parte del ingresado Guido Vadalá, que entró al área y remató cruzado, pero la pelota se fue cerca del palo derecho del arco defendido por el arquero Bruno Galván.

Fue justamente en la siguiente jugada que llegó el gol de Morón: a los 75′, Brian Orosco metió una espectacular asistencia para que Santiago Sala pudiera definir de primera y estampar el 1 a 0. Bajo la obligación de ir a buscar el empate, Alvarado se desordenó, y luego de que Alan Robledo viera la tarjeta roja a los 89′, todo se le hizo cuesta arriba.

Y si el 1 a 0 era demasiado, Deportivo Morón tuvo una contra y tras una gran corrida del también ingresado Diego Sosa, sentenció el encuentro por 2 a 0 en la última jugada del partido.

Fue así que Alvarado perdió un partido en el que por momentos fue más que su rival, pero en el que sufrió la efectividad de uno de los grandes protagonistas del campeonato. El próximo encuentro del Torito será el sábado, cuando desde las 20.30 visite a Almirante Brown, actual escolta de la Zona A de la Primera Nacional.