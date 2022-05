Footgolf: Manuel Joannas, campeón del torneo internacional en Mar del Plata

El marplatense se quedó con el FIFG 250 realizado en La Serranita durante el fin de semana.

(Foto: Asociación Argentina de footgolf)

Durante el fin de semana se realizó el torneo internacional FIFG 250 de footgolf en Mar del Plata, y tras casi dos días de competencia, el marplatense Manuel Joannas se consagró campeón y sumó puntos para los rankings internacionales, además de llevarse premios en efectivo.

Con un resultado total de -6 golpes en los días de actividad deportiva en La Serranita, el marplatense Manuel Joannas se quedó con el primer puesto de la general y con 250 puntos para el Ranking sudamericano. A su vez, el podio lo completó Sergio Toth de Tandil y Víctor Gómez, también marplatense.

Para este importante torneo internacional estaba previsto que jugara el ex capitán de la Selección Argentina de Fútbol y actual colaborador de Lionel Scaloni en la Albiceleste, Roberto Fabián Ayala, pero finalmente no pudo estar presente. Pero el ex jugador mundialista que sí estuvo en competencia fue Sergio Vázquez, quien actualmente es el director técnico de la Selección Argentina de footgolf, y quien este domingo se consagró campeón de la categoría Senior Plus.

El viernes fue el día de práctica mientras que el sábado se disputarán los primeros 18 hoyos. Justamente en esa jornada los mejores fueron Agustín Olaechea con un resultado de -6, y en segundo lugar Aaron Macsad con -5, pero estos jugadores no pudieron sostener su buen nivel el día domingo.

Es por eso que el podio finalmente se completó con tres jugadores que tuvieron una gran segunda jornada y un torneo muy regular.

El torneo que se disputó en “La Serranita” y el que otorgaba 250 puntos para el ranking sudamericano tuvo la participación de alrededor de 70 jugadores, entre ellos miembros de la Selección Argentina del deporte que viene de salir campeón de la Copa Sudamericana.