Fútbol femenino: Aldosivi presenta un proyecto para disputar el torneo de AFA

El director técnico, Marcelo Rodríguez, expresó su deseo de integrar la segunda o tercera división. “El primer paso es conseguir sponsors”, adelantó.

(Foto: Cristian Zambrano)

Tras varios años como protagonistas del torneo local de Affeba, ahora organizado por la Liga Marplatense, el equipo de Aldosivi de fútbol femenino -con el director técnico Marcelo Rodríguez a la cabeza- presentó un proyecto en el club para disputar el torneo de AFA. “Nosotros presentamos el proyecto al club, Aldosivi aceptó pero ahora tenemos que conseguir sponsors”, le confirmó Rodríguez a Qué digital.

Mientras se disputa el primer torneo profesional de primera división de fútbol femenino nacional, avalado por la Asociación del Fútbol Argentino, el entrenador del primer equipo del Tiburón aseguró que “la idea es arrancar en la C“, y deseó: “Ojalá se dé”.

En 2019, el fútbol femenino tomó una mayor trascendencia por la profesionalización de los equipos que compiten en la Primera División. Progresivamente los medios informan y difunden más acerca del labor de las chicas en el fútbol. En la Primera División se encuentran tres jugadoras marplatenses: Milagros Menéndez vistiendo la camiseta de Racing Club y Marina Delgado y Maricel González que integran el equipo de la UAI Urquiza.

Respecto al plantel de fútbol femenino, la idea de Aldosivi es pegar el salto y llegar a disputar la segunda o tercera división, de acuerdo a lo que explicó el técnico: “La realidad es que este es el primer año que ganamos el torneo oficial, pero las chicas ganaron los siete torneos anteriores y la verdad si te ponés a mirar los números, ganaron la mayoría de los partidos de forma muy holgada. Prácticamente no tienen rival en Mar del Plata. Aldosivi ganó en primera, reserva, sub 12 y en la sub 15 perdió la final”.

Una de las claves para que esto se concrete es la llegada de sponsors que puedan apoyar la iniciativa del club. “Las chicas están haciendo campaña para que se visualice más la noticia y que los posibles patrocinios lo sepan. Creemos que podemos estar a nivel de la segunda o tercera división. Hemos jugado varios partidos amistosos contra algunos de los clubes que compiten allí y ganamos todos”, comentó con entusiasmo Marcelo Rodríguez.