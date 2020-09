La AFA flexibiliza las rutinas de entrenamientos y habilita los partidos amistosos

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) comunicó este lunes que, con el aval del gobierno, se implementará la flexibilización en las rutinas de entrenamiento de los equipos de Liga Profesional y Primera Nacional, y pasarán a habilitar los partidos amistosos desde este jueves 24 de septiembre.

Será un paso más hacia la vuelta del fútbol argentino en el marco de la pandemia del coronavirus, competiciones que están “paradas” desde marzo. En cuanto a los entrenamientos, que hasta el momento son en grupos de seis futbolistas, a partir de este jueves serán hasta diez los jugadores que conformen cada “burbuja”, siempre cumpliendo con un estricto protocolo sanitario.

Por su parte, los partidos amistosos quedarán habilitados y todo equipo que desee jugar un partido de entrenamiento amistoso deberá pedir autorización escrita a AFA con una antelación no menor a 96 horas para que la entidad que rige el fútbol argentino autorice dicho partido.

Para esto, el club que hará de local deberá gestionar la autorización, indicando la fecha, hora, lugar y equipo visitante. Además, la AFA recomienda que no haya presencia de árbitros y que cada jugador vaya al estadio en su auto particular o ,de no ser posible, cada vehículo deberá llevar como máximo dos pasajeros.