Once Unidos no sostuvo la reacción de Paracao y cayó en Paraná

El elenco marplatense lo ganaba 2 a 0 pero el club anfitrión logró darlo vuelta y ganarlo en tie-break en el inicio del Tour 4 de la Liga A1 de vóley.

(Foto: prensa Aclav)

Once Unidos ganó los dos primeros sets, pero después se desinfló y no pudo sostener la buena reacción del anfitrión, Paracao, y perdió este martes cerca de la medianoche en tie-break por 3 a 2 con parciales 22-25, 19-25, 25-21, 25-19 y 15-9 en el inicio del Tour 4 en Paraná de la Liga A1 de vóley.

El elenco marplatense dirigido por el entrenador Gonzalo Borstelmann tuvo un buen arranque, con mucho protagonismo y toma de decisiones por parte de Nahuel García, destacado del equipo en un primer set que se cerró 25-22.

Luego, Bautista Gazaba y Santiago Aulisi se sumaron como figuras y, con confianza renovada, el elenco de Parque Luro no dejó evolucionar a su rival y con gran superioridad también se quedó con la segunda manga por un contundente 25-19 y ponerse arriba por 2-0.

Pero Once Unidos no lo pudo cerrar, Paracao tuvo su momento de lucidez y el local comenzó a reaccionar con el apoyo de su gente en el estadio “Luis Butta”. Desde el tercer episodio, el local salió a jugar con un plus de actitud y con destellos principalmente de Mathías Corzo, Alexis Nocenti y Marcos Richards.

Con los ingresos de estos jugadores las ofensivas fluyeron mucho mejor y no solo que igualaron el encuentro tras superar en el tercer y cuarto capítulo a Once Unidos, sino que en el quinto y último set Paracao se hizo gigante, y con Corzo como goleador y una fantástico eficiencia (8/8 en intentos), marcó el rumbo hacia el 15-9 para sellar la victoria.

SÍNTESIS Paracao (3): Santiago Díaz Bolli (1), Mathías Corzo (30); Julián López (10), Mateo Carrón (9); Juan Pablo Pereyra (9), Alexis Nocenti (15). Líbero: Michele Verasio. DT: Alejandro Kolevich. Ingresaron: Marcos Richards (4), Juan Manuel Mangini, Alejo Astrada, Joaquín Astrada (1). Once Unidos (2): Juan Ignacio Macció (1), Bautista Gazaba (15); Nahuel García (11), Iván Quiroga (12); Joaquín Aquindo (8), Santiago Aulisi (11). Líbero: Tomás Ruiz. DT: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Franco Ybars, Tomás Russo, Gonzalo Aulisi, Matías Martín. Parciales: 22-25, 19-25, 25-21, 25-19 y 15-9 Árbitros: Karina René y Cristian Chunco. Estadio: Luis Butta, Atlético Echagüe Club, Paraná.

El próximo partido de Once Unidos será este jueves cuando a partir de las 13 se enfrente a River Plate. Luego el elenco marplatense se medirá el viernes desde las 10 ante Defensores de Banfield y cerrará la gira el domingo cuando desde las 15 se cruce contra Monteros, equipo revelación de la temporada.