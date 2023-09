Peñarol debuta en los playoffs de la Liga Federal Femenina

CRONOGRAMA DEL GRUPO A

22/09 | 19.00 | Peñarol vs. Independiente de Neuquén

22/09 | 21.00 | Ferrocarril Patagónico vs. Reconquista La Plata

23/09 | 16.00 | Peñarol vs. Reconquista La Plata

23/09 | 18.00 | Ferrocarril Patagónico vs. Independiente de Neuquén

24/09 | 14.00 | Independiente de Neuquén vs. Reconquista La Plata

24/09 | 16.00 | Ferrocarril Patagónico vs. Peñarol