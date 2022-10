Primera Nacional: la irregular temporada 2022 de Alvarado, en números

Con un cambio de objetivo en el medio, el “Torito” terminó con 37 puntos y en la posición 32 del certamen. Al equipo lo dirigieron cuatro entrenadores.

A comienzo de año, Alvarado se preparaba para disputar un nuevo campeonato en la Primera Nacional y, tras un mercado de pases muy movido, tenía la ilusión de pelear aunque sea en mitad de tabla y así luchar por un lugar por el Reducido en busca del segundo ascenso que otorga la categoría, Sin embargo, después de una temporada irregular, terminó celebrando el haberse asegurado la permanencia en la segunda división del fútbol argentino.

A lo largo de 37 partidos disputados durante todo el 2022, al equipo profesional lo dirigieron cuatro entrenadores diferentes y terminó cosechando 37 puntos, producto de 8 victorias, 13 empates y 15 derrotas, números que lo depositaron en el puesto 32 de una tabla compuesta por un total de 37 equipos.

Es así que quedó muy lejos del último puesto del Reducido (a 16 puntos y con 18 equipos por encima), a 42 puntos del gran campeón, Belgrano de Córdoba, y a 10 y 8 puntos de los equipos que descendieron, Sacachispas y Santamarina de Tandil. Además, durante todo el año anotó 31 goles (solamente siete equipos marcaron menos) y le convirtieron 46 tantos -sexto equipo que más gritos sufrió en contra-.

El año había comenzado con la positiva noticia de que su entrenador Walter Gastón Coyette había renovado por un año más, pero duró tan solo ocho fechas al alcanzar 7 puntos de 24 posibles, con cuatro empates consecutivos, una victoria y posteriores tres derrotas, la última por una dura y categórica goleada por 5 a 0 en manos de Chacarita.

Fue así que luego de 21 meses en el cargo Coyette dio un paso al costado en el arranque de año y la dirigencia marplatense tuvo que salir a buscar un reemplazo. Mientras estaban en búsqueda de un sucesor, Osvaldo Nartallo, el entrenador del fútbol local, se hizo cargo del equipo ante Brown de Puerto Madryn y consiguió una victoria por la mínima como local.

Luego de ese encuentro, Alvarado oficializó a Manuel Fernández como entrenador del plantel profesional, DT que había dirigido a Ferro en las primeras seis jornadas. Su debut no fue para nada positivo ya que fue goleado por 4 a 0 ante Atlético Rafaela.

Durante la era Fernández, el equipo no encontró rumbo futbolístico ni en el juego ni en los resultados y fue por eso que dirigió al equipo durante tres meses en donde disputó tan solo 15 partidos y cosechó cuatro victorias, tres empates, ocho derrotas (15 puntos de 45 posibles).

Una vez concluida la era Fernández, Osvaldo Nartallo volvió a hacerse cargo del equipo de manera interina, aunque en esta oportunidad no corrió la misma suerte ya que el Torito igualó 2 a 2 como local ante Flandria por la fecha 25. Tras haber repartido puntos en un atractivo partido en el José María Minella, la dirigencia con Facundo Moyano a la cabeza eligió a un experimentado en la categoría como lo es Rubén Darío Forestello.

Forestello tomó las riendas del equipo con una racha negativa de seis partidos sin ganar y le costó más de la cuenta salir de esa adversidad ya que no pudo quebrarla en los primeros seis encuentros que dirigió. El “maleficio” que acumuló el Torito terminó siendo de 12 partidos sin sumar de a 3 puntos.

En la recta final del torneo, esta extensa racha lo llevó a cambiar el objetivo ya que dejó de mirar la tabla del Reducido y se focalizó en no caer en los últimos dos puestos de una tabla de 37 equipos, posiciones que significaban descender de categoría.

Pero luego aparecieron para Alvarado dos indispensables victorias ante Deportivo Maipú y ante Quilmes que le dieron oxígeno para finalmente, por resultados propios y de terceros, asegurarse la permanencia en la Primera Nacional a falta de dos fechas para que terminara la temporada 2022.

Al no encontrar un buen funcionamiento, no haber sido protagonista a lo largo del año, tener una defensa inestable y que a sus centrodelanteros no le llegara la pelota en posiciones decisivas para marcar la diferencia, Alvarado se vio en la obligación de cambiar de objetivo durante el campeonato. Y fue por eso que en el último partido disputado en Mar del Plata los y las hinchas celebraron haberlo conseguido y que el próximo año vuelvan a competir en la segunda división, aunque claro está, esperan que Aldosivi, su clásico rival, descienda para volver a enfrentarlo. Para eso aún resta esperar.