Sábado de Primera Nacional: Aldosivi y Alvarado buscan seguir por el camino del triunfo

El “Tiburón” recibirá desde las 19 a Defensores Unidos de Zárate, mientras que el “Torito” visitará a Agropecuario a partir de las 20.

(Foto: Qué digital)

Este sábado la fecha 3 de la Primera Nacional tendrá a Aldosivi y a Alvarado jugando prácticamente en simultáneo y a ambos en búsqueda de seguir por la senda triunfal: mientras el Tiburón recibe desde las 19 a Defensores Unidos de Zárate en el estadio José María Minella, el Torito visita en Carlos Casares a Agropecuario a partir de las 20.

Tras un comienzo en casa con derrota, el Tiburón, pese a que desde lo futbolístico no dio mejores muestras, sacó réditos de la pelota parada para conseguir el primer triunfo de la temporada en su visita a Deportivo Madryn. Con la ilusión de comenzar a exhibir prestaciones más fiables pero con la certeza de que ganar ante su gente es indispensable para cumplir con sus aspiraciones de ser uno de los principales animadores de la Zona B, Aldosivi recibirá este sábado desde las 19 a Defensores Unidos de Zárate.

De cara a este nuevo juego en casa y tras los hechos sucedidos en la previa del choque con la Crema que derivaron en la detención de un hincha por efectuar disparos a cinco cuadras del estadio, una particularidad que tendrá la tarde es que la Agencia de PRevención de la Violencia (Aprevide) decidió prohibir el ingreso de banderas por parte de la hinchada del Tiburón mientras se investiga la interna en la barrabrava.

En lo futbolístico, para Andrés Yllana, darle funcionamiento a un equipo que recién está sumando sus primeras horas de vuelo es su desafío mayor. En ese sentido, aunque no confirmó ningún once, tendrá de regreso a Ignacio Guerrico ―expulsado por doble amarilla contra Atlético Rafaela― pero no podrá contar con Federico Andrada que sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda.

Por lo pronto, los concentrados para el duelo frente al CADU son: Jorge Carranza y César Atamañuk; Emanuel Iñiguez, Gonzalo Soto, Juan Sills, Gonzalo Mottes, Franco Godoy, Rodrigo González e Ignacio Guerrico; Gonzalo Piñeiro, Elías Britez, Marcelo Esponda, Alan Sosa y Santiago Luján; Nicolás Laméndola, Imanol Enríquez, Elías Torres, Agustín Alonso, Emanuel Guzmán, Joel Juárez y Agustín Colazo.

Defensores Unidos de Zárate, en tanto, llega a Mar del Plata con los mismos números que el conjunto del Puerto. Después de abrir el torneo con una caída por 2 a 1 en su visita a Colón de Santa Fe, el último domingo superó como local a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0.

Por su parte, el andar de Alvarado en los dos primeros partidos de la temporada lució, por momentos, fundamentos un tanto más sólidos. Así lo insinuó, al menos en su debut con derrota ante San Martín de San Juan y de manera más consolidada el domingo pasado en la victoria por 2 a 1 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en su primera función del año en el estadio Mundialista.

Con la expectativa de ganar afuera, los de Mauricio Giganti pondrán rumbo hacia el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires donde este sábado desde las 20 visitarán a Agropecuario de Carlos Casares.

Para ello, los convocados por el entrenador que consiguió el ascenso en 2019 son: Leandro Finochietto y Juan Manuel Lungarzo; Agustín Aleo, Mariano Bettini, Lucas Monzón, Nicolás Ortíz, Alan Robledo y Nahuel Tecilla; Sebastián Jaurena, Gonzalo Lamardo, Nery Leyes, Franco Malagueño, Matías Mansilla y Guido Vadalá; Mariano Barbieri, Oscar Belinetz, Emiliano Bogado, Santiago González, Tomás Rambert, Luchas Rebecchi y Guillermo Sánchez.

Pero no será para los marplatenses una parada sencilla. El Sojero, uno de los principales protagonistas de la temporada 2023, arrancó el campeonato a paso firme: consiguió una victoria agónica sobre Chacarita por 1 a 0 en su estreno como local y, luego, se impuso en Córdoba sobre Racing por 3 a 1.