Sin jugar, Horacio Zeballos avanzó a las semifinales del ATP de Hamburgo

Los rusos Khachanov y Rublev no se presentaron a jugar los cuartos de final y es por eso que la dupla del marplatense y Granollers está entre las cuatro mejores del certamen.

(Foto: Corinne Dubreuil / prensa ATP Tour)

La dupla conformada por el tenista marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers avanzó a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, y lo logró sin jugar la instancia de cuartos de final luego de que la pareja rusa compuesta por Karen Khachanov y Andrey Rublev no se presentara al partido de este jueves.

Es que tanto Khachanov como Rublev decidieron volcarse de lleno en el cuadro de singles y dejar de un lado el dobles y, ante esto, Andrey Rublev -octavo singlista del mundo- se enfrentó este jueves a Francisco Cerúndolo y allí el argentino ganó 6-4 y 6-2 para avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, Karen Khachanov -actual 26 singlista del ranking ATP-, se medirá este jueves por los cuartos de final del cuadro de singles ante uno de los tenistas del momento, el español Carlos Alcaraz.

Es en este marco que los máximos favoritos del certamen disputado en Alemania sobre polvo de ladrillo se encuentran entre las cuatro mejores parejas y este viernes se medirán en las semifinales a la dupla conformada por el indio Rohan Bopanna y el neerlandés Matwe Middelkoop, cuartos preclasificados que este jueves vencieron a los serbios Nikola Cacic y Dusan Lajovic por un contundente 6-4 y 6-2.

En la otra llave de semifinales del ATP 500 de Hamburgo del cuadro de dobles se encuentran el binomio constituido por el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (quienes vencieron en primera ronda a los segundos favoritos) y la pareja conformada por el alemán Tim Puetz y el australiano Michael Venus, terceros preclasificados.

La dupla de habla hispana conformada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers llega a este certamen luego de consagrarse campeona en el Halle Open de Alemania y tras no participar del Wimbledon. Es que el único Grand Slam sobre césped en esta edición no aceptó la participación de jugadores rusos y bielorrusos a raíz de la invasión a Ucrania, y es por esto que la ATP “castigó” a los organizadores de uno de los eventos más importantes del año con que el certamen no ofrezca puntos.

Por estas medidas, Zeballos y Granollers directamente perdieron 1200 puntos ya que en el año pasado fueron finalistas y, en lugar de participar, prefirieron prepararse para la continuidad del circuito para solventar los puntos perdidos y no tener inconvenientes con el Ranking de parejas de la temporada, en la cual en estos momentos se encuentran en el cuarto escalón, pensando en una nueva clasificación al Torneo de Maestros para diciembre.