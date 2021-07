Horacio Zeballos no pudo quedarse con el título en Wimbledon

(Foto: prensa Wimbledon)

El tenista marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers lucharon desde el principio hasta el final pero no pudieron quedarse con el título de dobles de Wimbledon ya que la dupla croata del momento, compuesta por Mate Pavic y Nikola Mektic estuvo más fina en los pequeños detalles, fue más y se impuso en la final en cuatro sets por 6-4, 7-5 (5), 2-6 y 7-5.

A los croatas les alcanzó con manejar el juego con brillantes saques y un quiebre para llevarse el primer set por 6-4. Con los foco en el servicio, en el segundo capítulo la pareja de habla hispana jugó mejor, estuvo sólida en la devolución y, en un juego muy parejo, llegaron al tie break, instancia en el que estuvieron cerca pero errores no forzados y una doble falta final por parte de Granollers no fueron desperdiciadas por los croatas y se pusieron dos sets arriba.

Pero Horacio Zeballos y Marcel Granollers pudieron quebrar en el primer y tercer punto del tercer set y encarrilaron hasta el final el game a su favor para obligar a un cuarto acto. Allí, en otro set sumamente parejo y luchado, los croatas se encontraron con un match point en el que no perdonaron, gritaron campeones y dejaron en la puerta de la gloria al marplatense y al catalán.

Así, la dupla del momento y favorita para el tercer Grand Slam del año compuesta por los croatas Mektic y Pavic, se mantiene en lo más alto del ranking luego de conseguir tres Masters en el 2021, el de Roma, Montecarlo y Miami, además del ATP 500 de Rotterdam y los ATP 250 de Eastbourne, Melbourne y Antalya.

Por su parte, para Horacio Zeballos fue su segunda final de un Grand Slam y en ambas no logró levantar el trofeo. Además de la final perdida este sábado en el All England Club de Londres, también había perdido en el US Open de 2019 ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.